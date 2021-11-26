Аресты и штрафы. "Бутун Кыргызстан" нарушитель агитации в КР и РФ?

Предвыборная кампания в Жогорку Кенеш в самом разгаре.

Кандидаты от политических партий стремятся всеми возможными способами доказать, что именно они, а ни кто-то другой достойны голосов избирателей и прохождения в главный законодательный орган страны. Дебаты, встречи с населением, публикации в СМИ, размещение информации на билбордах – вот примеры самых распространенных способов агитации.

На фоне этого не перестают поражать своей элементарной правовой неграмотностью представители отдельных политических партий. Так, например, члены партии "Бутун Кыргызстан" решили не стандартным способом подойти к своей агитационной кампании, предложив блогеру Эмилю Бекиеву снять агитационный видеоролик с участием проживающих в России кыргызов, якобы демонстрирующий поддержку соотечественниками Адахана Мадумарова и партии в целом.

Бекиев "призвал на помощь" московских таксистов – выходцев из Кыргызстана и предложил им принять участие во флешмобе с использованием "служебных автомобилей".

18 ноября в Москве в районе Ростокино у торгового центра "Европолис" состоялся автомобильный и пеший марш с атрибутикой партии "Бутун Кыргызстан", участники которого выкрикивали политические лозунги в поддержку кандидатов от данной партии. Все это действо снималось на видео, которое в последующем было опубликовано на youtube-канале Эмиля Бекиева.

Вот только члены "Бутун Кыргызстана", почему-то "забыли" предупредить блогера, что в соответствии с российским законодательством (в большинстве своем в этой сфере схожим с кыргызским), задуманное мероприятие подлежит обязательному согласованию с органами местного самоуправления. Закономерный итог – задержание участников флешмоба сотрудниками полиции за несанкционированный митинг и нарушение общественного порядка. МВД России было вынуждено реагировать на поступление многочисленных обращений от обеспокоенных жителей столицы с просьбой принять меры к нарушителям.

По решению районного суда Москвы от 18 ноября 2021 года, семь граждан КР привлечены к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток за "участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств". Еще семь участников акции были оштрафованы на 20 тысяч рублей. В отношении организатора акции Эмиля Бекиева, сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), блогер арестован на 15 суток. В общем, как-то боком, мягко говоря, вышло мероприятие для сердобольных соотечественников.

В связи с этим в очередной раз возникает вопрос об уровне знания законодательства кандидатами в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан", организовывавшими данное мероприятие. Ведь любой уважающий себя политик (или, по крайней мере, лицо, готовящееся им стать) просто обязан знать основы избирательного законодательства, не говоря уже о других правовых актах.

К сожалению, описанный случай является далеко не единичным для кандидатов от "Бутун Кыргызстан". Например, в начале ноября на одном из мероприятий партии в городе Исфана Баткенской области кандидат в депутаты Сагынбек Кудаяров подарил Адахану Мадумарову ковер с изображением религиозного деятеля Чубака Жалилова, тем самым нарушив ст. 28 Конституционного закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

По этому поводу ЦИК указала на недопустимость использования религиозной тематики в агитационных материалах и признала Кудаярова виновным в нарушении избирательного законодательства, оштрафовав его на 7,5 тысячи сомов. В ходе проведения проверки кандидат от партии "Бутун Кыргызстан" признал, что нарушил закон.

Как-то тревожно доверять своё будущее в руки подобных людей…

Источник - "Вечерний Бишкек"