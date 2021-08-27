Северный и Южный Афганистан?

Может ли захват талибами Афганистана привести к расколу страны на Северный и Южный Афганистан? Это покажет время.

Политолог Бакыт Бакетаев предполагает, что геополитическое противостояние ведущих держав мира может привести к расколу Афганистана на два государства: Северный и Южный Афганистан.

«Все официальные заявления, сделанные Вашингтоном, Москвой и Брюсселем после вывода военного контингента, являются лишь верхней частью политического айсберга. Теперь рассмотрим подводную часть «айсберга». К примеру, Россия совместно с центральноазиатскими республиками, конечно же, будут оказывать содействие пророссийским силам в Афганистане. Их там немало, и проживают они преимущественно на севере страны. Пакистан же будет поддерживать пуштунов.

США не будут бездействовать, хотя ушли их Афганистана. Тем более они не забудут нынешнюю неудачную попытку передачи власти афганскому правительству, около 2000 погибших американских солдат и около 800 млрд долларов, бесполезно вложенных в «развитие и укрепление» афганской армии, государственности и национальной безопасности! К слову, США уже заморозили золотовалютные резервы Афганистана, хранящиеся на счетах в американских банках, а это, по данным МВФ, 9,4 млрд долларов.

Что касается Китая, то он, прежде всего, преследует экономические интересы в регионе. А они заключаются в стремлении защитить масштабный экономический проект «Один пояс—- один путь», который пролегает, в том числе, через территорию Пакистана и часть Афганистана.

Очень жаль, что Вашингтон и Москва не могут вести консолидированную политику хотя бы в Афганистане. В итоге, в ближайшие годы вполне себе возможен раскол подводной части «айсберга», что приведет к рождению Северного и Южного Афганистана», — считает эксперт.

Источник: газета «Майдан.kg» № 29 от 25.08.2021 / стр. 7

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