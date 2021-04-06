Бакыт Шаршеев, председатель правления - генеральный директор ОАО “Международный аэропорт “Манас”: “Время все расставит на свои места”

Б.Шаршеев: Люди, которые здесь работают, болеют за компанию сердцем, очень переживают, если происходит какой-то негатив, скандалы...

Бакыт Октябрьевич, в последнее время ОАО “МАМ” буквально не сходит с лент информагентств. Скандал за скандалом. В том числе и в ваш адрес звучит много критики. Всплывают обвинения по поводу ваших прежних мест работы. Но до сих пор вы молчали, никак на это не реагировали. Может, стоит ответить на все эти обвинения, чтобы успокоить в первую очередь сотрудников ОАО “МАМ”?

- Сразу хотелось бы уточнить, что на интервью я решился не для того, чтобы отвечать на слухи и сплетни. У меня просто нет ни времени, ни желания это все опровергать. Да и не вижу смысла, тем более, что все это не соответствует действительности. Так или иначе, время все расставит на свои места. Думаю, и те, кто заинтересован в том, чтобы меня очернять, себя еще проявят. Что же касается оценки моей работы, месяца, как я занял эту должность, мало, чтобы о чем-то говорить.

- Что, в таком случае, вы хотите рассказать читателям?

- Помимо слухов про меня, распространяется, к сожалению, много дезинформации и о деятельности ОАО “МАМ”. А вот здесь я уже просто обязан разъяснить некоторые вопросы, ну и рассказать о планах работы на ближайшее время.

- Да, один из недавних вбросов, что вы собираетесь отдать ОАО “МАМ” во внешнее управление…

- Ни в коем случае. Вопрос возможной передачи ОАО “МАМ” или каких-то объектов компании не рассматривается в принципе. Мы действительно ведем активную работу по привлечению инвесторов, это так. Но, повторюсь, о передачи во внешнее управление речи не идет.

Уточню, что, действительно, мы провели встречу с российской финансовой компании ООО УК “ЯДРАН” из Татарстана. Компания пришла в Кыргызстан для изучения рынка в общем, для поиска инвестиционно-привлекательных проектов. Помимо инфраструктуры ОАО “МАМ” инвесторы изучают варианты сотрудничества в сфере мобильной связи и энергетики. Встреча была ознакомительной, как и с другими инвесторами, мы рассказали о проблемных моментах в работе ОАО “МАМ”, в частности аэропорта “Манас”, которые требуют капитальных инвестиционных вливаний.

- Это ваша первая встреча с инвесторами?

- Не первая и не последняя. Мы сейчас очень активно проводим переговоры с потенциальными инвесторами, есть проекты, которые уже готовы к запуску. Например, подписан меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией по обновлению взлетно-посадочной полосы аэропорта “Кербен”.

- Все инвестиции привлекаются на ремонт взлетно-посадочных полос?

- Чтобы точно понимать, зачем нам нужны инвестиции, я, наверное, должен в принципе рассказать о работе ОАО “МАМ” и о задачах, которые перед нами стоят. Я сознательно говорю “нам”, потому что компания – это большой коллектив, от слаженной, профессиональной работы которого зависит конечный результат.

- Давайте к вопросу о кадрах, о коллективе вернемся позже.

- Обязательно, потому что люди, работающие в ОАО “МАМ” - это главная ценность, самый дорогой актив компании.

Что касается структуры. Она очень сложная и включает в себя, помимо аэропортов и других объектов инфраструктуры, еще несколько дочерних предприятий, которые также оказывают различные услуги.

Но единая и главная конечная цель работы компании – это, говоря прямо, получение прибыли. Компания должна зарабатывать деньги для своих акционеров, а это государство и частные лица, многие из которых, кстати, работают в ОАО “МАМ”.

- Ну вроде бы “Аэропорт Манас” не убыточное предприятие, зарабатывает…

- Зарабатывает. Но может и должен зарабатывать больше. Чтобы добиться этого, нужно, чтобы мы стали более привлекательными для наших клиентов. А это авиакомпании, грузовые компании. Проще говоря, нужно сделать так, чтобы к нам больше и чаще прилетали на дозаправку, на техническое обслуживание, чтобы в наши аэропорты прилетало больше пассажирских и грузовых самолетов и т.д.

А для этого наша инфраструктура, наши аэропорты должны быть оснащены современной техникой, взлетно-посадочные полосы должны соответствовать высоким международным стандартам.

Мы должны оказывать более качественные и современные услуги, нужно проработать ценовую политику.

Но чтобы все это осуществить, нужны инвесторы. Своих денег у “МАМ”, к сожалению, нет.

- С кем ведете переговоры?

- Со многими потенциальными инвесторами – турецкими, китайскими, российскими. Выходим и на внутренних инвесторов. Например, именно с нашим отечественным инвестором достигнуто соглашение о строительстве грузовых ангаров в “Манасе”. Это пойдет на привлечение грузовых перевозчиков, логистических компаний.

Хочу отметить, что все эти переговоры, подготовка проектов идет параллельно с разработкой стратегического плана на пять лет.

- Заглядываете так далеко?

- Без этого никак. И это, поверьте, не далеко. Это среднесрочные планы, которые мы должны выполнить. Был стратегический план на 2020 год, но он, к сожалению, не был выполнен на 100%. Сейчас мы готовим новый план, учитывая все нынешние обстоятельства, требования, проблемы ОАО “МАМ”.

Это не просто бумажка, которая нужна для отчетности. Это поэтапное, пошаговое руководство к действиям, и от того, насколько мы его грамотно проработаем, будет зависеть и слаженность работы, и успех выполнения.

- Трудно привлекать инвесторов?

- Не скажу, что с нами легко идут на контакт. Накладывают отпечаток многочисленные коррупционные скандалы, связанные с ОАО “МАМ”. Это ведь еще и вопрос имиджа. Да и, потом, вы и сами прекрасно знаете, что в последние годы сложилось недоверие в инвестиционном плане не только к ОАО “МАМ”, но и нашей республики. И, конечно, все мы ждем стабилизации политической ситуации, наши партнеры этого ждут. Чтобы можно было спокойно реализовывать серьезные инвестиционные проекты. Президент Садыр Жапаров сейчас активно работает над тем, чтобы сделать Кыргызстан привлекательным, в плане инвестиционного климата, и мы должны все ему в этом помочь.

- Да, коррупционные скандалы гремят серьезные. Что вы думаете по этому поводу?

- Я бы не хотел комментировать это. Работают соответствующие органы, проводится досудебное расследование. Со стороны руководства ОАО “МАМ”, думаю, будет просто некорректно делать какие-то заявления.

Но мы можем сделать другое. Повысить привлекательность объектов ОАО “МАМ” для клиентов, партнеров, пассажиров, увеличить количество рейсов, качество предоставляемых услуг. Показать, что аэропорт может и должен работать без всяких коррупционных схем и скандалов. Показать, что аэропорт может работать открыто, прозрачно, не бояться отвечать на любые вопросы журналистов, инвесторов, партнеров, клиентов.

И это одна из самых важных целей, которую я ставлю перед собой, которую передо мной поставило руководство республики.

- По поводу количества авиарейсов и цен на билеты. Когда увеличатся первые, и снизятся вторые?

- Сразу отвечу по поводу авиарейсов и авиабилетов. ОАО “МАМ” - обслуживающая компания, предоставляющая услуги авиапассажирам, авиаперевозчикам – пассажирским и грузовым. На количество авиарейсов, их периодичность, стоимость билетов мы никак влиять не можем при всем желании. Это вотчина Министерства транспорта КР и Государственного агентства авиации КР. От ОАО “МАМ” могу сказать, что, конечно же, мы будем рады увеличению количества регулярных рейсов, тогда и снизится стоимость авиабилетов. Со своей стороны мы готовы обеспечить максимально высокий уровень обслуживания пассажиров и авиарейсов и принять нужное количество рейсов.

- Бакыт Октябрьевич, планы вы озвучиваете замечательные, но ведь важно, с кем вы будете их реализовывать. Как вас встретили в компании сотрудники? Удалось найти общий язык? Вы ведь человек, по сути, чужой в этой отрасли…

- Спасибо за этот вопрос, он очень важен. Как я уже говорил, никакая даже самая лучшая инфраструктура, техника без людей, без профессионалов - ничто. Поэтому ОАО “МАМ” - в первую очередь люди. В компании работает более тысячи специалистов. Многие из них работают десятилетиями, династиями. Во время моих встреч с сотрудниками на самых разных объектах компании конечно же я видел недоверие, может быть даже недовольство, что, мол, опять назначили кого-то со стороны, не понимающего специфику. Но, в то же время, в их глазах я видел и надежду на какие-то хорошие изменения. Люди, которые здесь работают, болеют за компанию сердцем, очень переживают, если происходит какой-то негатив, скандалы . Конечно им хочется, чтобы предприятие развивалось. И для меня крайне важно заработать доверие, расположение этих людей. Показать, что я пришел не преследуя какие-то личные интересы.

- Прошу прощения, перебью вас. Как вы можете прокомментировать обвинения, прозвучавшие в СМИ, что вы, как пришли, уволили 40 человек и расставили на ключевые посты своих людей?

- Информация не совсем корректная. Действительно, было уволено несколько человек. Но хочу подчеркнуть, что специалисты, знающие специфику, остались все на своих местах. А то, что произошла замена на некоторых руководящих должностях, это обычная, нормальная практика, когда новый руководитель приводит свою команду, людей, которые призваны обеспечить эффективную реализацию поставленных задач. Отмечу только, что все новые назначения обусловлены исключительно исходя из профессионализма сотрудников.

Повторюсь, я пришел, чтобы поставить работу так, чтобы все, что зарабатывает компания, шло на благо акционеров. А акционерами, еще раз повторюсь, является государство и члены коллектива.

Я могу это сделать только качественной, эффективной работой.

Да, в какие-то нюансы работы этого большого, сложного организма мне еще нужно вникнуть, но я вижу в целом систему управления, вижу слабые места, процессы, пущенные на самотек, выигрышные моменты, которые нужно усилить. И, конечно же, я надеюсь на профессиональную поддержку коллектива, без этого никак.

К слову, одна из моих приоритетных, стратегических задач, это повышение зарплаты сотрудникам. Этого не происходило уже несколько лет, и я знаю, что люди ждут этого решения. Несмотря на то, что сейчас заработки компании упали, мы будем обязательно добиваться этого.

- Желаем, чтобы все задуманное случилось, и вы на деле показали правильность вашего назначения на эту должность!

- Спасибо!