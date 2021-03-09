Эксперты обсудили двустороние отношения Кыргызстана и России

Вконце февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Россию с первым официальным визитом.

В ходе диалога были подписаны различные документы и обсуждены перспективы развития отношений между странами. Как известно, Россия является одним из приоритетных партнеров для Кыргызстана, и минувший год это продемонстрировал в очередной раз, ведь в период пика пандемии значительный вклад в облегчение ситуации в стране оказала именно Россия. Итоги визита решили обсудить эксперты в ходе конференции «Итоги визита президента КР в РФ: основные направления и перспективы межгосударственного сотрудничества Кыргызстана и России в 2021 году», которая была организована клубом региональных экспертов «Пикир».

Экспертное сообщество сошлось во мнении, что отношения с Россией являются крайне важными. От этих отношения зависит множество факторов, такие как экономика, социальное развитие, и конечно же трудовая миграция.

Важность отношений между Кыргызстаном и Россией подчеркнул посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко.

«Наши отношения действительно носят не только тёплый характер, это союзнические и привилегированные отношения. С подобной оценкой выступил и Жапаров. Каркас наших отношений, как известно, давно выстроен. Очень важно было подтвердить курс на развитие наших союзнических отношений. С этой задачей визит справился очень успешно. В ходе визита были достигнуты определенные соглашения. Сегодня у нас есть понимание того в каком направлении двигаться. Не случайно стороны договорились продолжить все те мероприятия, которые не удалось закончить в прошлом году в ходе перекрестного года. Было запланировано множество мероприятий и не только гуманитарного направления. Нам очень важно обеспечить направление планов, которые мы не успели закончить. Нам необходимо идти параллельным курсами во всех направлениях. В ходе визит ставился вопрос о продвижении гуманитарного направления. В этом контексте обсуждалось направление учителей не только по языку, но и по другим предметам в Кыргызстан», - рассказал Удовиченко в ходе конференции.

О перспективах отношений между Кыргызстаном и Россией, а также об итогах визита рассказала председатель Свердловской областной общественной организации «Кыргызстан-Урал» Кыргызской диаспоры Гулшан Долонбаева.

«Наконец-то на этот вопрос обратили внимание. Сегодня каждое девятое правонарушение со стороны мигрантов приходится именно на нарушение миграционного учета. Было отрадно услышать от главы государства, что для Кыргызстана поддержка соотечественников, которые трудятся за рубежом, является приоритетной задачей. Радует, что наконец-то в республике была зарегистрирована российская вакцина «Спутник V». Как практикующий врач я хочу поднять вопрос вакцинации наших трудовых мигрантов. Важно понять, какая из сторон берет на себя вакцинацию, я имею ввиду тот неорганизованный слой мигрантов, которые не имеют трудовых договоров. Например, женщины, которые не работают, находясь в декрете», - поделилась Долонбаева.

Как отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Стас Притчин, одной из основных целей этого визита было налаживание диалога Жапарова и Путина.

«Основной задачей Садыра Жапарова было установить нормальный диалог с Владимиром Путиным, учитывая, что с психологической точки зрения ситуация была для него не самая выгодная. Во-первых, это уже третий президент, который приходит к власти посленародных волнений, что российским руководством воспринимается не самым позитивным образом, т.к. лидер России является сторонником легитимных процессов, а митинги, улица, революции – это те механизмы, которые он не считает приемлемыми для решения вопросов. Второй задачей президента КР было получить внешнюю легитимизацию за счет встречи с российским президентом. До президентских выборов Кремль очень осторожно поддерживал отношения с властями Кыргызстана, и лишь когда кандидат прошел внутреннюю легитимизацию, российское руководство вступило с ним в полноценные контакты. Анализируя открытую часть встречи глав государств, можно отметить, что ее атмосфера была позитивной. Российская сторона приняла Садыра Жапарова в качестве легитимного руководителя КР и готова работать с ним», - делится Притчин.

Перед визитом в Россию многие начали критиковать статус этой поездки, однако, эксперт Кубат Рахимов заявил, что на это не стоит обращать внимания.

«Критики данного визита говорят о статусе, что он не государственный, а рабочий. В моём понимании такой статус более выигрышен с точки зрения результатов. От того, что не было красной дорожки в аэропорту, суть визита не изменилась. Та делегация, которая отправилась, смогла более качественно отработать. Всё должно идти последовательно и системно. Мы не должны забывать, что октябрь 2020 года носил характер системного кризиса, который был вызван ошибками в области социально экономического управления страной. То, что накапливалось годами наложилось на контр тенденцию политическую. Что касается системности, то я отталкиваюсь от тех соглашений, который были подписаны в 2017 году. Вопросы были разнесены между разными отделами и министерствами, были различные нюансы. Если мы идём системно, то нужно поднимать все договоренности, которые были, хотя бы на протяжении последних 10 лет. Это касается вопросов и строительства ГЭС, и вопросов с газпромом и другого», - поделился в ходе выступления Рахимов.

Также многие в ходе диалога подчеркнули, что по итогам поездки были затронуты различные важные вопросы и подписаны документы.

«Резюмируя итоги визита, надо отметить, что это значимая поездка в контексте дальнейшего развития. Визит прошел на высоком уровне в содержательном плане. Данный визит придал новый импульс развития отношений. Кыргызская республика проводит прагматичную политику, и рассматривает Россию своим ключевым партнером. На протяжении всего периода независимости данный курс продолжает оставаться приоритетным, и первый визит Жапарова это подтверждает. Надо отметить, что в ходе визита обсужден широкий круг вопросов. Касательно мигрантов, продолжаются переговоры по улучшению ситуации касательно трудовых мигрантов. Я думаю, что это предмет многостороннего формата в рамках ЕАЭС. Актуальные вопросы, которые есть на повестке дня получили новый импульс», - поделился советник министра иностранных дел Алмаз Асанбаев.

Источник: ИАЦ «Кабар»