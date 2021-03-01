Кыргызско-казахские отношения в период пандемии и в условиях новой реальности

Кыргызстан и Казахстан – две соседние страны, тесно связанные глубокими историческими, культурными и духовно-нравственными узами.

Сегодня наши государства – это близкие по духу соседи, верные друзья, стратегические партнеры и союзники. Казахстан был и остается одним из стратегических инвесторов Кыргызстана на ближайшую перспективу. Тем не менее, совершено очевидно, что потенциал сотрудничества не исчерпан до конца и может засверкать новыми гранями, особенно в свете новой реальности, которая наступит после пандемии.

Народная мудрость гласит: «Дружба познается в беде». Она особенно актуальна в наши дни, когда пандемия коронавируса и меры, принимаемые государствами для борьбы с ней, испытывает на прочность установившиеся между соседними странами дружественные связи.

В этом аспекте примечательно, что 30 июля отмечается Международный день дружбы. 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии резолюцией 65/275 Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июля Международным днём дружбы, предложив международным, государственным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями.

Международный день дружбы основан на признании актуальности и важности значения дружбы, как проявления у всех людей во всем мире благородного и бесценного чувства. Резолюция исходит из того, что дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между народами.

Как говорил в одном из своих выступлений Нурсултан Назарбаев : «В мире немного народов, судьбы которых так тесно связаны, как кыргызы и казахи. Единая история и родственная связь, переплетение миллионов человеческих судеб, общие устремления и цели – все это незыблемая основа нашего совместного будущего. Это является ценным историческим достоянием наших двух народов, которое необходимо сохранить и приумножить для будущих наших поколений».

Представляется было бы символично предстоящую дату визита Президента Кыргызстана в Казахстан приурочить к юбилею принятия документа об установлении Международного дня дружбы и тем самым, вдохнуть жизнь в Договор о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 8 апреля 1997 года.

Надо отметить, что на межгосударственном уровне, гуманитарная помощь – это общепринятая международная практика взаимоподдержкичленов мирового сообщества. В условиях пандемии коронавируса страны оказывают друг другу различную помощь для борьбы с эпидемией.

Как правило, помощь оказывают те государства, которые обладают необходимыми ресурсами. Кыргызстан и Казахстан по мере возможностей, также активно участвовали в оказании помощи соседним странам и прежде всего, друг другу. Так, 13 апреля 2020 Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар» сообщало: «Казахстан оказывает всемерное содействие гражданам братских государств. Для обеспечения продовольственной безопасности мы направили помощь Кыргызстану и Таджикистану (по 5 тыс. тонн муки каждой стране)», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу в ходе внеочередного заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), проводившегося в формате видеоконференции и посвященного теме «Консолидация и сотрудничество по недопущению распространения пандемии СОVID-19».

В сообщениях республиканских СМИ в период пандемии, часто встречаются сообщения об оказании гуманитарной помощи в связи с пандемией. Так, отмечалось, что 26 ноября 2020 года Минздрав КР принял предоставленный казахстанской стороной 400 штук портативных аппаратов искусственной вентиляции легких и 2 млн. штук медицинских масок, общей стоимостью около 77,7 млн. сомов. Вице-премьер-министр КР Э. Сурабалдиева поблагодарила казахстанскую сторону за помощь, добавив, что общими усилиями возможно победить этот вирус.

Казахстанские СМИ также сообщали: «Гуманитарный груз на общую сумму 389 млн. тенге, или 916 тыс. долларов направило в Кыргызстан министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Sputnik Казахстан. Груз направлен в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева и постановления правительства Казахстана».

Вместе, с тем, как у всех соседей, в кыргызско-казахстанских отношениях порой возникают вопросы в торговых связях, в частности периодические временные запреты на экспорт определенных видов продуктов кыргызских товаропроизводителей из-за несоответствия их требованиям ЕАЭС, различные бюрократические проволочки при оформлении грузов в момент пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы.

Кстати, на состоявшейся недавно в Алматы встрече глав правительств ЕАЭС, Казахстаном, который председательствует в ЕАЭС в текущем году, было предложено придать новый импульс промышленной кооперации (включая агропромышленный сектор), активнее реализовывать совместные инфраструктурные проекты (от транспорта до энергетики), полнее задействовать потенциал Евразийского банка развития. Отдельные акценты президент Казахстана К-Ж. Токаев сделал на снятии барьеров во взаимной торговле, всеобъемлющей цифровизации и полноценном использовании трансграничных транспортных артерий.

Отметим, что для решения этих периодически возникающих проблем были начаты работы по реконструкции пункта пропуска «Ак-Жол» - «Кордай», увеличение режима работы КПП «Каркыра» - «Кеген» путем перевода его работы на круглосуточный режим, а также организация на кыргызско-казахстанской границе совместных логистических центров.

Таким образом, преодоление возникающих проблем позволил бы более шире использовать имеющийся потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Представляется, что приближающаяся знаменательная дата в новейшей истории Кыргызстана и Казахстана станет отправной точной в укреплении и расширении братских связей. Так, в 2021 году наши страны будут отмечать 30-летие обретения независимости. Юбилей государственности — это важная дата в развитии. В мире сейчас насчитывается свыше 5 тыс. народов, но свою государственность имеют далеко не все. В течение этих 30 лет сторонами подписан громадный массив документов, регламентирующих вопросы стратегического партнерства, взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической сфере, в области коммуникации, сельского хозяйства, приграничного сотрудничества, культурно-гуманитарных связей. Так, договорно-правовая база, насчитывает около трехсот договоров, соглашений и иных документов, регулирующих конкретные направления взаимодействия. Таким образом, можно констатировать, что под фундамент прочного кыргызско-казахстанского партнерства подведена солидная, договорно-правовая база. Модернизировать, дополнять и расширять имеющуюся договорно-правовую базу с учетом новой реальности, новых вызовов - это веление времени.

В рамках подписанных договоренностей казахстанские деловые круги вкладывают значительные средства в сферу производства и услуг, включая стратегические отрасли промышленности Кыргызстана, и представляется, что они намерены продолжать это делать и далее. В условиях постпандемического кризиса, кыргызской стороне было бы целесообразно помочь им эти намерения перевести в область практических дел, предложив совместные планы по развитию национальных экономик.

Выступая на первом заседании новоизбранного парламента Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил: « В Год 30-летия Независимости будут проведены комплексные реформы. Необходимо сосредоточить наши усилия на построении эффективного государства и справедливого общества…. Суть реформ заключается в разумной децентрализации системы, модернизации государственного аппарата, оптимизации квазигосударственного сектора и цифровизации всех процессов».

Суть первых 5 указов Президента КР С.Жапарова и последующих указов сводится практически для проведения аналогичных реформ и решения аналогичных задач.

Схожесть стоящих перед нашими странами проблем и задач по их преодолению исходит не только из-за общности судеб и менталитета наших народов, но и общемировых процессов, которые характеризуются цифровизацией процессов, переходом на дистанционные формы работы, обучения по причине принятия странами противоэпидемиологических мер.

Общеизвестно, что буквально на следующий день после выборов, одним из первых глав государств, поздравивших Садыра Жапарова с победой на выборах главы Кыргызстана был Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов двух стран и пригласил Садыра Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. В свою очередь, новоизбранный президент Кыргызстана поблагодарил главу РК и весь казахстанский народ за неизменную поддержку КР в его стремлении к стабильному и созидательному развитию.

Представляется, что инициативы и проекты, которые будут обсуждаться на встрече в верхах, будут реализованы в ближайшей перспективе в интересах наших стран и народов, способствуя дальнейшему росту благосостояния наших народов, а также укреплению вековых традиций дружбы и добрососедства

Специально для «Кабар» Апышев С.Д., научный сотрудник НИСИ КР

Источник: Кабар