Итоги года ШОС. О чем говорил Норов на брифинге

Итоги года ШОС. О чем говорил Норов на брифинге

Текущий год запомнится не с лучшей стороны. Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в деятельность людей, и даже эксперты затрудняются ответить, когда же мир сможет вернуться к обычной жизни. Несмотря на то, что сейчас идёт активное тестирование сразу нескольких вакцин, делать какие-либо выводы пока сложно. Понятно одно, действовать всем нужно сплоченно и сообща. К счастью, у Кыргызстана есть хорошие партнеры. Например, члены Шанхайской организации сотрудничества, участником которой является республика. Вчера, 14 декабря, состоялось выступление Генерального секретаря ШОС Владимира Норова, который рассказал об итогах 19го заседания совета глав правительств членов ШОС.

Тем для обсуждения в этом году было действительно много, но понятно, что самой горячей был вопрос по коронавируса, а также темы связанные с выходом из сложившегося кризиса. Этот год в ШОС примечателен также тем, что впервые председательствующей стороной выступала Индия.

«Данное заседание впервые в истории прошло под председательством индийской стороны.

Открывая его, Вице-президент Индии М.Венкайя Найду отметил важность совместных усилий для преодоления социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Индия также находится в авангарде производства качественных лекарств и вакцин по низкой цене. Более 60 процентов вакцин для глобальных программ иммунизации производятся в Индии, и этот глобальный потенциал производства и доставки вакцин будет использован для оказания помощи всем странам в борьбе с этим кризисом.Касательно деятельности Индии в ШОС было отмечено, что Индия намерена поднять сотрудничество в рамках Организации на новые высоты играть активную, позитивную и конструктивную роль в организации. В рамках своего председательства на Совете глав государств-членов ШОС, индийская сторона предложила создание Специальной рабочей группы по стартапам и инновациям. Имея более 1 миллиарда абонентов мобильной связи и более 600 миллионов интернет-пользователей, Индия обладает потенциалом стать одной из крупнейших цифровых экосистем в мире. Еще одно важное предложение Индии касается создания рабочей группы по традиционной медицине в рамках ежегодной встречи министров здравоохранения ШОС», - поделился в ходе брифинга Норов.

Также было отмечено, что Индия готова поделиться своим опытом в направлениях малого и среднего бизнеса. Нестабильность этого года заметил весь сектор. В связи с этим, со стороны Казахской стороны было отмечено о необходимость возвращения экономики на докризисный уровень.

«Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в своём выступлении отметил неопределённость перспектив выхода мировой экономики и рынков на докризисный уровень, поскольку из-за пандемии сформировался целый ряд долгосрочных факторов, ограничивающих возможность полного восстановления даже в случае скорого массового производства вакцин.

В этих условиях А.Мамин полагает необходимым усилить совместную работу по поиску точек взаимодействия. В связи с этим были высказаны следующие предложения:

Качественное усиление сотрудничества в области торговли. По результатам 6 месяцев с.г. объём взаимного товарооборота в рамках ШОС показал беспрецедентные темпы снижения на 33,1%. Кроме того, было отмечено, что темпы падения в рамках ШОС оказались значительно выше среднемировых, а темпы роста товарооборота в рамках ШОС отличались крайней волатильностью и до пандемии, в частности в период между 2015 и 2020 гг.

Усреднённые темпы роста товарооборота в рамках ШОС между 2014 и 2019 гг. составили всего 3,6% в год. Эти цифры абсолютно не отражают потенциала взаимной торговли стран ШОС», - добавил Норов.

Однако, как отмечается, пандемия послужила не только как негативный фактор. Оголились множество проблем и слабых точек, над которыми теперь необходимо работать, для улучшения сотрудничества между странами участниками организации.

«Перебои в обеспеченности продовольствием в отдельных случаях стали факторами падения уровня благосостояния граждан и резких колебаний в уровне инфляции. Обеспечение бесперебойного потока продукции АПК, безусловно, является ключевым фактором продовольственной безопасности и социально-экономической стабильности в обществе.

С учетом выявленных в рамках пандемического шока факторов неустойчивости мировых торговых потоков, а также потребности в диверсификации и, в отдельных случаях, сокращения торговых цепей по отдельным товарным группам, Мамин призывал коллег изучить взаимные возможности для наращивания объема и глубины товарообмена в рамках нашего объединения», - продолжи Норов.

Своё предложение по улучшению пост кризисной ситуации предложила и Кыргызская республика. Так, в сообщении говорится о повышении потенциала ШОС.

«А.Новиков внес следующие предложения:

Преодоление социально-экономических последствий пандемии и эффективное использование всего потенциала ШОС. Усиление сотрудничества стран ШОС в развитии кооперации. Реализация совместных экономических и инвестиционных проектов. Создание условий для бесперебойного осуществления грузовых перевозок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Предложение об упрощении процедур въезда и выезда грузовых автотранспортных средств через контрольно-пропускные пункты государств-членов ШОС.

Усиление сотрудничества в развитии цифровых технологий и выработке согласованных мер, направленных на развитие цифровой экономики. По его мнению, проект Китайской Народной Республики о создании полномасштабного «Цифрового Шелкового пути» может стать дополнительной точкой роста для подъема экономик в странах «Одного пояса – одного пути». Кроме того он отметил продвижение созидательных инициатив «Один пояс, один путь» и «Большое евразийское партнерство», нацеленных на взаимовыгодное сотрудничество и совместное развитие», - рассказал в отчете Норов.

Стоит понимать, что с экономическими сложностями столкнулись все крупные мировые игроки. Это прослеживается на банальном производстве. Многие технологические гиганты задерживают поставки товаров в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса производственных сил не хватает на полноценную работу заводов. Так что можно констатировать, что экономическая активность снизилась не только в рамках ШОС, но и в мире в целом.

«В своём выступлении Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин констатировал сложный характер мировой экономической и геополитической ситуации. Среди негативных тенденций были указаны снижение экономической активности, разрыв международных производственно-сбытовых цепочек, уменьшение товарооборота, сокращение уровня доходов и рост безработицы. В этом контексте отмечена важность наличия предсказуемой многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации.Российская сторона считает перспективным расширение практики взаимных расчётов в национальных валютах. В этом плане видится целесообразным приступить к обсуждению такой темы, как создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности ШОС.

С учётом повсеместного развития цифровых технологий, остро встаёт вопрос преодоления цифрового неравенства. В период распространения коронавируса особое значение приобретают и такие вопросы, как цифровизация экономики и внедрение современных технологий. Это одно из магистральных направлений деятельности ШОС, что подчёркнуто в принятом лидерами наших стран заявлении. Цифровизация позволит скорее добиться инклюзивного экономического развития, сформировать новые точки роста и повысить инвестиционную привлекательность наших экономик. Россия выступила с инициативой по развитию удалённых и сельских территорий государств-членов ШОС с целью обеспечения равного и достойного уровня жизни всех без исключения слоёв населения Организации», - добавил Норов.

Глеб Куренев



Источник: ИАЦ «Кабар»