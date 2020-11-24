Российский взгляд на изменение Конституции в Кыргызстане

Конституционная реформа в Кыргызстана стала основной темой для обсуждения в самом государстве и за его пределами.

В настоящее время звучат различные точки зрения по этому вопросу и высказываются различные мнения. Основным вопросом остается тип формы правления в стране, о чем сейчас бурно обсуждают в обществе. И если позиция внутри Кыргызстана известна, то хотелось посмотреть на то, что думают российские политологи.

Так, например, российский политолог Дмитрий Кисурин обращает внимание на то, что новая власть Кыргызстана сдержала первые данные обещания, которые заключались в том, что в самой ближайшей перспективе будет наведён элементарный общественно-политический порядок, и начата работа по налаживанию экономического и инвестиционного климата в стране

«Конституционная реформа, это также довольно фундаментальный пласт гранита, который нужно будет в прямом смысле грызть, чтобы добиться успеха. Тут важно, чтобы Конституция всё-таки смогла стать настоящим сводом законов, чтобы были конкретно прописаны все права и обязанности, начиная от верхних эшелонов власти, заканчивая обыкновенными гражданами», - отмечает он.

По словам российского политолога, тот факт, что новый политический лидер Жапаров последователен в своих словах и действиях, тоже говорит о его серьёзности, о его открытости и честности. «Политически Кыргызстан учится методом проб и ошибок, но, как говорится, не сделаешь шага, не научишься ходить. Пусть республику часто носит из стороны в сторону, но тот демократический курс развития, который виден не вооружённым взглядом, и который стал во главе угла всего государственного развития, будет вознаграждён. Страна не собирается пособничать узурпации власти, и это несколько раз было наглядно продемонстрировано. Поэтому лично я с большим оптимизмом смотрю на будущее Кыргызстана», - говорит Дмитрий Кисурин.

Он также добавил, что именно предполагаемая конституционная реформа должна привести весь государственный уклад в то русло стабильности и дальнейшего развития, которого у Кыргызстана пока не было.

«Скажу так, что Кыргызстан довольно смело, принимал политические решения, это касалось и объявления нового государственного курса – парламентской формы правления. Это решение многие не поняли, другие начали критиковать, но одно было ясно, это первая республика из бывших Советских, которая так смело решила идти настоящим демократическим путём. Но раз в воздухе вновь повис вопрос об изменениях в главном своде законов государства, значит, и эта проба была пока лишь попыткой искать идеальную политическую модель для развития государственности в Кыргызстане. Именно через метод проб и ошибок Кыргызстан может выйти из состояния подвешенности и стать большим значимым государством во всём геополитическом регионе Центральной Азии и не только», - подчеркнул российский эксперт.

Со своей стороны политолог Марк Антонов отмечает, что главный свод законов должен быть обращён к людям. «Конституция и её написание, это скорее эволюционный процесс, который сейчас и переживают практически все без исключения на постсоветском пространстве. Выстраивание внутриполитических систем, это долгий процесс, который необходим для дальнейшего статуса государственного и политического развития. В Кыргызстане данная проблема также назрела. По мнению многих экспертов именно из-за многих неясностей в основном своде законов до сих пор нет политической стабильности в стране», - говорит российский политолог.

Как отметил Антонов, заявленное проведение очередной Конституционной реформы в Кыргызстане вполне подоспело и с точки зрения времени и актуальности проблематики.

«Мир в последнее время стремительно начал меняться. Меняется и вектор развития международных отношений. В это время как раз стоило заглянуть в основной закон Кыргызстана», - говорит он.

По мнению Антонова, многие аспекты будут изменены, без сомнений, главное, чтобы они были эффективны. политолог также обращает внимание на важность внесения ясности в регламентацию обязанностей, в частности, президентских полномочий. «Я был одним из тех, кто в своё время выступал с критикой относительно перехода КР к парламентской форме правления. Парламентаризм, это сложный, долгий эволюционный период. Ни одна из стран бывшего Советского Союза по объективным причинам не готова к такому повороту в государственном управлении. Парламентаризм, это ментальная готовность и чистое осознание всего того, что будет возложено на алтарь государства. Просто так объявить, что та или иная страна теперь парламентская по форме правления нельзя. К этому должны сложиться предпосылки, а главное готовность. Чего в Кыргызстане не наблюдалось. Я не говорю о том, что парламент и весь депутатский корпус в КР недееспособный, но он пока объективно не готов быть основополагающим в решении многих жизненно важных аспектов политической и общественной жизни», - делится Антонов.

Политолог также считает, что если вновь в воздухе повис вопрос Конституционной реформы, значит, основной свод законов Кыргызстана неэффективен, и теперь нужно грамотно сесть и выделить именно те моменты, которые смогут по-настоящему изменить ход вещей, который повлияет, в свою очередь, на дальнейшую, как политическую, так и общественную стабильность и развитие.

«Очень важно, чтобы Конституционная реформа смогла достичь главного - дойти до каждого гражданина КР, войти в каждый дом, и поселиться в умах общественности. Кыргызстану нужно навести порядок, как на высоких этажах политической элиты, так и там, где кипит основная жизнь простых граждан. Именно на них нужно тоже опереться», - считает Антонов.

Доктор политических наук Марат Хадиятуллин обращает внимание на тот факт, что парламентаризм, это довольно сложная форма правления, для которой нужны слагаемые. «Важно заметить, если общество не готово к такой форме государственного уклада и принятия решений, как парламентаризм, то соответственно парламентаризм в таком обществе, а значит и государстве, это утопия. Это наглядно было продемонстрировано на примере Кыргызской Республики», - отмечает он.

Российский эксперт говорит, что нельзя, разумеется, в пух и прах разбивать депутатский корпус Кыргызстана и вешать на них ярлыки. «Так или иначе, страна жила, принимались законы, не было серьёзных политических кризисов или неподконтрольных ситуаций. Но, тем не менее, именно при парламентской форме правления страна впала в состояние застоя, как политического, так и общественного. Но, прежде всего, всё-таки политического. А любые стагнационные процессы никогда не шли на пользу развития того или иного государства», - обращает внимание российский эксперт.

Главная проблема, по словам доктора юридических наук, которая всплыла сразу на поверхность – это роль, значение, ответственность и действия Президента страны. «Он якобы есть, он чисто номинальная политическая фигура, но спрос, в конечном счете, был именно с него. Как-то это не увязалось в сознании, ни людей, ни самой политической элиты Кыргызстана. Поэтому октябрьские события, вследствие чего в стране вновь поменялась власть, явно оголили проблемы, которые как раз и кроились в этом эксперименте под названием кыргызский парламентаризм», - говорит российский эксперт.

Хадиятуллин отмечает, что конституционную реформу необходимо провести для блага всего государства, а не для достижения политических целей отдельных лиц. Тогда, по его словам, она будет оправдана и высоко оценена.

Эксперт в сфере международных отношений, аналитик Павел Дементьев солидарен с мнением своих коллег. По его словам, он поддерживает этот процесс. «Это жизненно необходимо. Государство должно пройти все стадии своего развития, чтобы, наконец, прийти к окончательной форме, если хотите. Кыргызстан, власти, народ продолжают учиться. Нужно извлекать уроки из истории, стараться не повторять ошибок прошлого и начинать выстраивать совместными усилиями новое будущее», - говорит он.

Аналитик подчеркивает, что конституционная реформа должна быть поддержана народом. «Да, следует пересмотреть основные спорные моменты, которые стали камнем преткновения к дальнейшим преобразованиям в республике. Но прежде всего, стоит, элементарно, не забыть про обыкновенных граждан, которые и являются локомотивом на пути становления государственности и развития множества процессов»», - отмечает Хадиятуллин.

По мнению другого российского политического обозревателя Евгения Донченко, нет ничего страшного в самой попытке вновь изменить Конституцию. Важно, говорит он, чтобы те изменения, о которых говорят, были нацелены на достижения благих целей и полномасштабного развития. «Сейчас, как никогда важно понять это, что Конституционная реформа – это не поле для конфронтации. Не стоит из этого вновь начинать разделять страну на правых и виноватых, сторонников и оппонентов. Страна одна для всех, между прочим. Нужно объединить весь интеллектуальный фонд Кыргызстана, консолидировать все силы и направить их в одно русло», - подчеркивает российский политолог.

Донченко также склонен считать, что, если в очередной раз возникла причина изменения главного закона страны, значит не всё в нём идеально. «Стоит ещё раз проанализировать все за и против, все плюсы и минусы, довести, что называется, до идеала Конституцию, которая и будет локомотивом в дальнейшем развитии страны, прежде всего в политическом аспекте. Нет стабильности, значит снова стоит задуматься о том, что следует изменить и как правильно расставить акценты в новой уже редакции. Но самое важное в этом времени, это не спровоцировать новую волну недовольства», - говорит он.

Те события, которые произошли сразу после парламентских выборов 4 октября этого года, по словам эксперта, вновь показали слабость самой системы. «Значит нужно задуматься над причинами этого. Стоит поработать в направлении создания самой нерушимой системы власти, чтобы она не выглядела, как средоточие зла, которая будет преследовать методы узурпации, а сделать её просто эффективнее. Эффективность власти – в её действенности, открытости. Именно на это и следует сделать акцент при утверждении новой редакции Конституции. Я также всегда подчёркиваю ту идею, которая основывается на создании государственной идеологии. Не утопической, а реальной. Человеку нужна идея, он так устроен. Так дайте ему эту идею, которая будет закреплена на законных основаниях», - заметил российский политический обозреватель Евгений Донченко.

Аналитик Центра изучения мировых политических систем Виктор Ольховский обращает внимание на то, что Конституция должна быть отражением надёжности власти, законности, государственности. «Безусловно, парламентаризм не смог по объективным причинам себя оправдать в Кыргызской Республике. Здесь много факторов. Первое это то, что парламентаризм - это большой путь демократии. Кыргызстан же молодая демократическая республика. Парламентаризм не мог так быстро укорениться в сфере политической элиты и уж тем паче в умах простых граждан страны. Сама по себе парламентская форма государственного правления хороша собой, но она нуждается в тщательно подготовленной почве. Данной среды в Кыргызстане, как и в соседних странах, центрально-азиатского региона не наблюдается. Важно, чтобы новая редакция Конституции дала, возможность открыть широкие горизонты развития для всей страны», - говорит он.

Ольховский также считает, что нужно дать понять всем, что изменение главного свода законов необходимо по причине отсутствия политической стабильности. «Нужна сильная Конституция, нужен сильный политический лидер. Эти гаранты должны будут вывести страну из кризиса», - указывает аналитик.

По словам Ольховского, такая сложная ситуация возникла ещё и по причине пандемии коронавирусной инфекции, которая выявила серьёзные причины и предпосылки к очередной смене власти. Предыдущий Президент Кыргызстана, по его словам, так и не смог динамично вывести страну из сложившейся ситуации. Экономика, как заметил Ольховский, была подвержена жесточайшим ударам. «Те действия, которые были предприняты Сооронбаем Жээнбековым и Правительством во многом были сужены отсутствием ресурса самих экономических возможностей Кыргызстана, но, тем не менее, следовало бы активнее вести всяческие переговоры по привлечению иностранного капитала в страну, чтобы не допустить экономического коллапса. На фоне всего этого выборы в парламент, который по Конституции должен был определять вектор дальнейшего развития страны, не увенчались успехом. Поэтому всё это вместе показывает недееспособность пока ныне действующей Конституции, как главного регулятора систем и ценностей в нынешних условиях. Значит, стоит провести Конституционную реформу, которую и наметил Садыр Жапаров. Это идея здравая. Поскольку, не имея стабильности невозможно думать о достижениях в государственном масштабе», - говорит российский аналитик Центра изучения мировых политических систем (г. Новосибирск).

Делясь мнением о том, чего ждать от Конституционной реформы в Кыргызстане, Ольховский говорит, что прежде всего, достижения стабильности. «Будет стабильность, будет развиваться страна. Во-вторых, следует действительно найти оптимально подходящую форму государственного правления, которую будут верно, воспринимать и уважать её. А уважение придет, если после успешной реализации всех вышеуказанных преобразований власть продолжит работу в демократической плоскости, открыто и честно. Тогда Конституционная реформа будет состоявшейся как исторический факт и должна по-настоящему стать гарантом надёжного будущего республики», - подчеркнул эксперт.

Источник: ИАЦ «Кабар»