Борьба с коррупцией в КР. Поможет ли опыт экономической амнистии России и Сингапура?

Борьба с коррупцией – бич многих стран СНГ.

С обретением независимости многие пытаются разбогатеть незаконными способами. Причем проявление коррупции отслеживается в различных отраслях, как говорится от мала до велика. Иногда складывается такое впечатление, что некоторые люди превратили коррупцию в какую-то забаву и просто на просто не могут без неё. Хотя бы 200 сом, но взять надо. До сегодняшнего дня борьба с коррупцией не давала особых результатов, а больше напоминала борьбу с гидрой – посадив одного коррупционера, его приближенные, используя те же схемы, богатели. И подобная ситуация распространяется во всех странах бывшего СССР и не только.

Вчера, исполняющий обязанности президента, премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с официальным заявлением. Жапаров объявил об экономической амнистии на 30 дней.

«В настоящее время на все ветви государственной власти возлагаются огромные задачи. В частности на меня, как на исполняющего обязанности президента КР и премьер-министра КР, возложены большие полномочия и ответственность перед народом.

Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию.

За последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая служба, лекарственное обеспечение, выдача лицензии, недропользование и других, процветали системные коррупционные схемы.

В этой связи коррупционерам, организовавшим преступные схемы, наживившимся на простом народе, обворовывая их; бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний; чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий; предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов; отдельным чиновникам, которые замешаны в нарушении действующего законодательства, либо оказывающим содействие в совершении указанных деяний; руководителям министерств и ведомств; таможенникам и финансистам ДАЮ 30 ДНЕЙ!!!

Я хочу, чтобы вы сами все раскрыли и предоставили реальные сведения об имеющихся таковых фактах» - сообщил Жапаров.

Целями такого действия Садыр Жапаров называет – пополнение государственного бюджета, возврат капиталов, вывод бизнеса из тени, поиск средств для поддержания экономики и другое. Помимо этого, исполняющий обязанности президента отметил, что подобное мероприятие пройдет лишь один раз. Кроме того Жапаров отметил, что людям, которые выйдут из тени гарантируется неприкосновенность.

«Если Вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я Вам это обещаю, мы установим имущество, капитал каждого из Вас, где бы они не находились.

Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой возможности не будет! Поэтому Вам следует хорошенько подумать и воспользоваться этой возможностью. Узаконить свой капитал и нажитое имущество для уплаты налогов по ним. Делайте внутренние инвестиции. Возвращайте и вложите деньги в нашу экономику.

ГАРАНТИРУЮ неприкосновенность заявленного имущества и доходов. Освобождения от всех видов наказаний. При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность», - отметил Жапаров.

Подобная практика ранее уже применялась в различных странах. Например, в 2013 году экономическую амнистию объявили в России.

«Решение об экономической амнистии не только восстанавливает справедливость, не только является актом гуманизма в отношении конкретных предпринимателей. Это возможность перезагрузить широкий спектр общественных отношений, работу нашей правоохранительной и судебной системы, реализовать наши планы по кардинальному расширению пространства для предпринимательской инициативы и в целом укрепить доверие граждан к институту предпринимательства», - сообщил в 2013 году президент России Владимир Путин.

Результаты были видны уже в 2014 году. Тогда Путин предложил отпустить из тюрем тех, кто возместит ущерб, нанесенный на экономической почве. Да, это немного отличается от того, что предлагает Садыр Жапаров, однако смысл один – возмещение ущерба. Если Владимир Путин предлагал снимать судимость с тех, кто совершил экономическое преступление, то Садыр Жапаров предлагает за возмещение ущерба избежать наказания. Тогда, в 2014 году на подобную сделку с государством пошло более 2,3 тысяч человек, а в казну вернулось 2,6 млрд. рублей. По окончанию подобной практики в России, бизнес омбудсмен Борис Титов просил о продлении амнистии, и заявил, что на сделку с государством готовы пойти ещё более тысячи человек. При этом Титов утверждал, что это необходимо сделать не только для того, чтобы люди оказались на свободе, а в первую очередь для того, чтобы возместить ущерб государству.

Стоит понимать, что экономическая амнистия, это не решение проблемы, а лишь небольшая часть в борьбе с коррупцией. В первую очередь люди должны сами понимать, что коррупция наносит не только финансовый ущерб стране, а бьёт по всем отраслям и значительно затормаживает развитие. Можно посмотреть на те страны, где борьба с коррупцией ведется удачно и наблюдать значительный рост, причем не только в экономической сфере, но и в других отраслях. И не смотря на то, что история успеха у всех разная, есть одно главное правило – жесткая рука власти. Например, когда говорят об успешной борьбе с коррупцией, зачастую вспоминают Сингапур. Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю начал жесткую борьбу, причем начинал он со своих родственников и политических партнеров. Также было изменено законодательство. При подозрении в коррупции, чиновник считался виновным, и он должен был доказать обратное, в противном случае он отправлялся в тюрьму.

Опыт Сингапура перенимали многие страны, и у кого-то получалось его хорошо интегрировать и значительно снижать уровень коррупции в стране. Однако, стоит понимать, что он подходит далеко не всем и не везде. Нужна четко проработанная стратегия, где будут учитываться особенности экономического климата и менталитета страны. Одно ясно, начинать такую борьбу в Кыргызстане нужно было вчера. Да, попытки противодействовать коррупции были, однако, они не дали каких-либо серьёзных результатов. Как говорится «А воз и ныне там».

В борьбе с коррупцией в современных реалиях стоит учитывать и все современные технологии, которые сейчас появляются. Например, повсеместная цифровизации может значительно минимизировать коррупционный фактор, но это уже совсем другая история, которая требует определенных внедрений и подходов. Хотя Кыргызстан ведется работу и в этом направлении.

Источник: ИАЦ «Кабар»