Увидят ли кыргызстанцы в новом парламенте учителей и врачей?

Vesti.kg сравнили списки партий по профессиональному составу

Уже в следующие выходные кыргызстанцам предстоит выбрать новых депутатов Жогорку Кенеша. За право получить вожделенные мандаты сражаются 16 партий. И на то, чтобы склонить выбор избирателей в свою пользу, у кандидатов осталось всего три дня. Дело в том, что 3 октября, за день до выборов, всякого рода агитация официально запрещена.

Ранее Vesti.kg проводили анализ списков партий, дабы понять, насколько ответственно участники гонки отнеслись к соблюдению гендерных и национальных квот. На сей раз редакция Vesti.kg сравнила профессиональный состав политобъединений. Ведь при голосовании важно знать, какой контингент преимущественно представлен в той или иной политической команде. Следует напомнить, что доживающий свои дни созыв парламента во многом критиковался из-за того, что среди депутатов почти не было представителей гуманитарных профессий, а также специалистов в сфере промышленности или энергетики. А поскольку слуги народа по роду деятельности вынуждены решать самый широкий круг вопросов, то нехватка специалистов приводила к тому, что спортсмену, например, пришлось получить почетный знак «Отличника образования». Сделали ли партии из этого вывод?

Так, в списке «Биримдик» в числе первых 50 кандидатов расположились 24 действующих депутата, в том числе из местных кенешей, но последних меньшинство. С этой партией на выборы пошли один действующий министр и вице-премьер, 10 гендиректоров различных компаний, 3 председателя фондов и объединений. Есть в стане «Биримдик» и пара безработных, столько же учителей и один индивидуальный предприниматель. Медикам места не нашлось.

В партии «Мекенчил» один бывший депутат и 5 действующих ( напомним, в число народных избранников мы включили и местные кенеши - прим. ред.), 2 главы айыл окмоту, бывший омбудсмен и 5 преподавателей. В списке этого политобъединения присутствуют библиотекарь, журналист, банковский рабочий, прокурор, предприниматели и 4 безработных человека.

В «Ыйман Нуру» из 50 мест в списке 12 занимают безработные, еще имеются 18 директоров, 2 чиновника, финансовый аналитик, 3 юриста, 6 депутатов айыльных кенешей. С этой политорганизацией пытаются попасть в парламент 2 сотрудника аппарата Жогорку Кенеша, 2 преподавателя и главный специалист некой компании.

У партии «Мекеним Кыргызстан» состав менее разношерстный: 18 депутатов, 9 чиновников, 8 безработных, 11 директоров, юрист, бывший депутат и преподаватель.

Список «Реформы» включает 6 предпринимателей, 2 юристов, 20 директоров, 1 безработную, 5 преподавателей, 2 фермеров и архитектора. Если выборы для этой партии станут удачными, то от них в парламенте мы увидим 3 журналистов, сотрудника ГКНБ, инженера, проектного специалиста, дизайнера, врача, менеджера, фармацевта и даже 2 консультантов.

Представители «Ата Мекен» из 50 первых кандидатов своей партии предлагают избирателям 9 нынешних депутатов, 11 директоров, 15 безработных, одного преподавателя, 12 чиновников, психиатра и предпринимателя.

В партии «Замандаш» нашли свое место 15 чиновников, 13 директоров, рабочий, 2 предпринимателя, писатель и переводчик. Эта партия также не обошла стороной безработных граждан - таковых 5 человек. Есть еще 2 врача и пенсионер. Депутатов - 7.

В списке 50 кандидатов от «Бутун Кыргызстан» мы насчитали 22 безработных, 6 чиновников, 3 преподавателей, 11 директоров, 2 юристов и столько же депутатов. В этой партии также состоят онколог, массажист, 2 юриста и примкнувший к ним пенсионер.

В стане «Социал-демократов» похожая картина - 18 безработных, 14 директоров, по одному бывшему и действующему чиновнику, руководитель секретариата партии, 2 фермера, глава айыл окмоту, врач, преподаватель и 3 юриста.

Лидером по количеству незанятых кандидатов стала партия «Мекен Ынтымагы» - 28 безработных, а вот руководителей компаний там немного - 5 директоров. Есть также 9 чиновников, охранник, 3 преподавателя, а также 3 юриста.

В «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов» безработных насчитывается 20 человек. Помимо них 4 врача, охранник, водитель, 2 кассира, снабженец, 4 администратора, 1 предприниматель. Это политобъединение включило в свои списки и косметолога, а также 6 учителей, 2 юристов, ресторатора и даже студента.

В «Ордо» оказалось 16 безработных. 9 директоров, 2 чиновника, 5 представителей НПО, по одному фермеру, врачу, тренеру и журналисту, 2 преподавателя и 4 предпринимателя.

В верхнюю часть списка «Бир Бол» приняли лишь троих безработных, зато есть 16 руководителей фирм или заведений, 5 действующих депутатов и один бывший, 9 чиновников, 4 преподавателя и 2 журналиста.

Партия «Республика» удивить избирателей особо не может. Из 50 первых кандидатов в ее списке 7 депутатов, 18 безработных, 12 директоров, 2 главы айыл окмоту, предприниматель, 2 чиновника, 1 адвокат и учитель.

В «Кыргызстане» депутатов больше -14, при этом 7 безработных, 14 директоров, мэр Каинды, 2 преподавателя, кассир, менеджер, пару советников руководителей и индивидуальный предприниматель.

Список «Чон Казата» выглядит занимательнее. В нем:11 директоров, 4 преподавателя, 10 предпринимателей, 3 чиновника, 3 представителя СМИ. Однако это политобъединение еще представляют: фермер, геолог, звукорежиссер, банковский работник и даже лидер другой партии.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 4 октября.

Источник: vesti.kg