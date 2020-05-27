Герцогейт. Обвиняемые в продаже частот, дают показания против высшего руководства правительства

Бишкек, «Саясат. kg». Они не желают платить за “самсы”, которые не употребляли в пищу...



Межведомственная следственная группа в составе Военной прокуратуры и ГКНБ по результатам следственно-оперативных мероприятий, по делу экс. директора ГАС КР Натальи Черногубовой арестовала 5 человек: 2 –с ГАС КР, 2-ГКНБ и 1 сотрудник кабельного телевидения “Ала ТВ”.

21 мая 2020 г. на заседании ЖК КР заместитель генерального прокурора-военный прокурор Нуркамал Набиев отвечая на вопросы депутатов заявил, что “По данному уголовному делу взяты под стражу 5 человек. Есть тайна следствия. Ущерб тоже уточняется”. Депутат Жанар Акаев поднял тему, о незаконной продаже частот казахской сотовой компании. Премьер-министр прокомментировал данный вопрос “Мы все живем в правовом государстве. Я удивлен, что были озвучены неподтвержденные факты. Были сказаны слова в адрес правительства и меня. Я думаю, что это на его совести. Я считаю, не надо политизировать вопрос”.

20 мая 2020 г. аппарат информационного обеспечения кабинета министров прокомментировал заявление депутата ЖК КР Жанара Акаева заявление о скандале в Гос. агентстве связи. По версии аппарата правительства, высказывание депутата парламента о причастности премьер-министра к коррупции в этом ведомстве не имеет под собой никаких оснований.

По неподтвержденным данным известно, что дружественное к VEON одобрение Государственного агентства связи КР было выдано не по собственному усмотрению телеком-регулятора, а по прямому указанию премьер-министра страны, переданному через главу аппарата правительства. Согласно собственных источников, по неофициальным данным- экс. директор ГАС КР и ее заместитель дают показания против высшего руководства кабинета министров. Такие “спец. операции”, о переоформлении лицензии ОсОО “Ала ТВ” на ОсОО “Скай Мобайл”, ущерб которой может составить более 400 млн. долларов США, без “отмашки” руководства “серого” дома, практически невозможны и без согласования недопустимы.

Экс. руководители ГАС КР не хотят и не будут нести всю ответственность, за те незаконные решения, которые приняты по “настойчивому” требованию и “чиновничьему” прошению. Они не желают платить за “самсы”, которые не употребляли в пищу. И поэтому экс. глава ГАС КР и ее заместитель дают показания, против высшего руководства исполнительной власти. Многие, попав за железные решетки в “подземелья” секретной конторы, при нынешних условиях и “мягких” отношениях, не только подозреваемые, но даже “немые” будут заливаться “соловьями”.

По неподтвержденным данным, руководства надзорных и правоохранительных органов и спец.служб, опасаются “волн” недовольств региональных местных сообществ. В случае, ареста действующего высокопоставленного чиновника КР, возможно, поднимутся жители Кочкорского района и Нарынской области.

В случае, задержания экс. заместителя таможенной службы КР, возможно, выйдут на акции протеста простое население Кара-Суйского района и Ошской области. Когда производили арест экс. премьер-министра КР Жанторо Сатыбалдиева жители г. Ош и Ошской области не проводили мирные собрания. Когда задерживали экс. премьер-министра КР Сапара Исакова, только близкие родственники Кочкорского района провели малочисленные акции протеста.

Когда, штурмом брали экс. президента КР Алмазбека Атамбаева, на защиту встали его близкое окружение и “прикормленное” местное население. Вот они сидят в местах лишения свободы и никаких массовых протестных мероприятий не проводились. Кыргызстан, конечно не Израиль, где в настоящее время над действующим премьер-министром проходят судебные заседания. Биньямин Нетаньяху привлечен к суду и он обвиняется в мошенничестве, во взяточничестве и в злоупотребление доверием. Высшее руководство государства должно действовать жестко и решительно. Как постоянно заявлял и утверждал президент КР, что борьбу с политической коррупцией необходимо проводить, невзирая на занимаемые высокие посты в важных, стратегических, государственных структурах.

В случае, ослабления и непринятия решительных мер по борьбе с воровством и хищением национального достояния народа КР, при принятии незаконных решений и действий, то противодействие по борьбе с тотальной коррупцией, примет декларативный характер.

То это явно и прямо будет, оказывать колоссальное давление и примет негативное отношение, особенно во время распространения эпидемии коронавирусной инфекции, не только на экономическое и социальное положение, но огромный ущерб государственной безопасности КР и национальным интересам простого народа Кыргызстана. “Бытовой” вор украдет сумку, кошелек, домашние вещи, а “политический” вор украдет будущее государства. В цивилизованных, парламентских государствах, когда лишь “тень” сомнения и подозрения “падают” на высокопоставленных, государственных чиновников, при принятии незаконных, противоправных решений и действий. То они должны и обязаны моментально и неукоснительно “падать” в добровольные отставки. А если проводятся следственные мероприятия, то необходимо на время следствия, временно отстранить от занимаемых должностей.

Но в Кыргызстане принято отталкиваться от самого “дна”. Ведь, не надо ждать до совершения, политических и социальных катаклизм и народных, протестных “волнений”.

Расул Умбеталиев, Фонд по борьбе с коррупцией “Таза Кол”