В чем сила «Чон Казат»? В ста тысячах сторонников

Пока представители кыргызского истеблишмента отсиживаются в карантине в ожидании того, чем для республики закончится вся эта история с пандемией, появляются альтернативные силы с весьма экстремальными политическими взглядами.

Всего за несколько недель загадочное движение “Чон Казат” (“Великий поход”) сумело обрести популярность, в социальных сетях под лозунгом “грабь награбленное”, который, как выянилось, находит отклик в сердцах многих кыргызстанцев. “Вечерка” пыталась разобраться в феномене чонказатовцев, которым в короткие сроки удалось стать главными ньюсмейкерами республики.

Список из олигархов

Одной из самых интересных новостей уходящей недели стало известие о том, что МВД начало проверку призывов движения “Чон Казат” на наличие состава преступления.



Отметим, о движении широкая общественность узнала после публикации в конце апреля в Интернете видеообращения Сыймыка Жапыкеева, который является членом организации “Чон Казат” и называет себя бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры.



— В Кыргызстане есть десять никому не известных, молчащих олигархов–миллиардеров, Бабанов перед ними просто игрушка. Люди знают Бабанова, поэтому спрашивают, почему он не помогает. Спрашивают, почему не помогает тот или этот. Но есть олигархи, которые в десять раз богаче Бабанова. По–моему, эти неизвестные обществу олигархи должны начать помогать народу в данное время. Пусть они помогают. Я сейчас начну называть их поименно. Если вы будете поддерживать, то я их назову. Если карантин продлят еще на 30 дней, тогда эти богачи должны кормить народ. Почему безмолвствуют и скрывают свои богатства? — заявил Жапыкеев в своем видео.



Он озвучил имена нескольких политиков Кыргызстана, обвинив их в том, что они обогатились сомнительными путями. В их числе он назвал депутата парламента Кубанычбека Жумалиева, в прошлом лаборанта первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, а затем премьер–министра.



Видеоролик стал поводом для инициации досудебного производства в отношении Жапыкеева по статье УК КР “Призыв к насилию граждан”, а также для того, чтобы Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями начала разбирательство в отношении депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева по статьям “Незаконное обогащении” и “Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности” УК КР.

Чего боятся депутаты

В минувшую среду о “Чон Казат” говорили и в парламенте. Причем не в первый раз. Ранее депутат Жогорку Кенеша Руслан Казакбаев просил правоохранительные органы проверить движение, члены которого призывают провести люстрацию политиков, наживших состояние незаконным путем.



— Уже несколько недель они распространяют провокационные ролики, которые в сети набирают по 100–300 тысяч просмотров. Выступления политиков столько людей не смотрят. Они ходят по дворам и распространяют свои идеи. Насколько это законно? — недоумевал Казакбаев.



А депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, планирует ли милиция привлечь к ответственности активистов.



— Есть действующая статья за призывы к насилию над гражданами. Сегодня движение “Чон Казат” призывает грабить награбленное, грабить имущество контрабандистов, государственных карманников, тех, кто нажил свое богатство нечестным путем. Как реагирует МВД? — спросила депутат.



Заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев сообщил, что по призывам организации “назначены соответствующие экспертизы для дачи юридической оценки”.



Чем же объясняется живой интерес парламентариев к деятельности движения “Чон Казат”?



Скорее всего, нардепов пугают цели активистов–экстремалов, которые они обозначают очень откровенно.



— Мы создали это движение для борьбы с коррупцией. Возникает вопрос, с кого начнем. Коррупция началась с периода президентства Акаева, и мы будем требовать привлечь к ответственности чиновников, которые были замешаны в коррупционных делах того времени, — такое заявление в эфире радио “Азаттык” сделал еще один лидер нашумевшего движения, бывший сотрудник спецслужб Максат Мамытканов.



Он уточнил, что участники движения уже “создают список коррупционеров и будут требовать возвращения награбленного”.



Ирина Карамушкина и Руслан Казакбаев, думается, вряд ли войдут в список подпольных олигархов.



Если судить по данным налоговой декларации депутата, ей особо бояться нечего: у Ирины Карамушкиной есть дом в 146,5 квадратных метра, машина марки “Тойота” и годовой доход в 851 тысячу 600 сомов. Близкие родственники Ирины Карамушкиной, судя по декларации, безработные и бездомные. У них нет ни собственных доходов, ни недвижимости. Если сведения правдивые, то чонказатовцам тут как бы ловить особо нечего.



Руслан Казакбаев, бывший лидер фракции “Республика — Ата Журт”, также, судя по декларации, не особенно богат. Он много лет проработал на дипломатической должности и, по официальным данным, не имеет собственного бизнеса. Судя по декларации, источником доходов являются зарплата и скот, который он разводит. У его семьи есть две квартиры и участок.



Правда, образ депутата–бессеребренника немного портит тот факт, что в октябре прошлого года парламентарий сыграл шикарную свадьбу для своего сына. На это торжество пригласили свыше 700 человек — в основном представителей политэлиты. Общественность посчитала, что даже по меркам кыргызского тоя — это впечатляющая цифра. Впрочем, мы никого ни в чем не обвиняем. В конце концов, может человек накопил на этот праздник или взял на него кредит, как это нередко делают простые кыргызстанцы...



За свои личные богатства эти два депутата, взволнованные заявлениями чонказатовцев, может, и не беспокоятся. Однако понятно, что в парламенте они представляют интересы определенных групп. Карамушкина — верная соратница бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в бытность которого некоторые жители нашей страны внезапно и очень радикально разбогатели.



Казакбаев же считается близким другом Омурбека Бабанова — бывшего политика и непреходящего олигарха. И насколько бы ни были высоки симпатии кыргызстанцев к бывшему премьер–министру и кандидату в президенты, все равно найдутся те, кому может показаться, что финансовый успех к Бабанову пришел вовсе не из–за его блестящих предпринимательских способностей.

Альтернативное мнение

Интересно, что депутат из фракции “Єнїгїї–Прогресс” Тазабек Икрамов в своем выступлении на заседании ЖК озвучил мысли, схожие с идеями чонказатовцев. Он отметил, что у населения растет недовольство тем, что в Кыргызстане многие люди незаконно обогатились и это требует внимания правоохранительных органов, однако он подчеркнул, что все действия должны проводиться в рамках закона.



Получается, что Икрамов фактически поддержал скандальное движение. Хотя, может быть, что все мы его неправильно поняли одного из “краснобаев” депутатского собрания и автора таких перлов, как “гомосексалю” и человека, который не смог правильно произнести слово “ассамблея”.



Ведь не смогли же кыргызстанцы разобраться в вопросе о том, выступает ли спикер против или все же за то, чтобы воры сидели в тюрьме.



— Правительство, почему вы спите? Прокуратура, НВД [МВД], ГКНБ... Обязательно надо дождаться, когда захватят чужую собственность, произойдет хаос? Место вора в тюрьме. Я против... то есть согласен, — заявил Икрамов на одном из недавних заседаний ЖК.

Чьих будете?

Идея чонказатовцев об экспроприации имущества отечественных набобов вызвала неоднозначное отношение широкой общественности. Ряд отечественных политологов критически отнеслись к этой идее, назвав ее несвойственной демократическому государству.



Позже сами лидеры движения поспешили опровергнуть слова Жапыкеева, заявив, что его не так поняли. Речь, по их словам, шла всего лишь о создании общественной комиссии, которая и должна проверить, откуда все эти нажитые непосильным трудом состояния.



Успех идеи поделить неправедные богатства в текущей ситуации вполне понятен: в республике до ЧП и ЧС в связи с коронавирусом треть населения жила в бедности. Сейчас число людей, не имеющих даже денег на пропитание, выросло в разы. А ведь полностью последствия пандемии мы еще не ощутили.



Неудивительно, что у чонказатовцев так много сочувствующих.



Когда на прошлой неделе на ресурсе VB.KG вышел материал с критикой в адрес “Чон Казат”, его посмотрели больше 100 тысяч человек. В социальных сетях развернулись бурные дискуссии вокруг статьи.

К слову, из статистики того же сайта можно сделать любопытный вывод: подобная реакция общественности до сих пор возникала только в ответ на публикации статей и новостей об Омурбеке Бабанове.



Интересен состав “Чон Казат”. На сегодня лидерами этого движения называют Сыймыка Жапыкеева, Максата Мамытканова и Каната Хасанова. Кто они?



Сыймык Жапыкеев стал известен в соцсетях после очередного выступления у себя на кухне. Через свой блог в YouTube он предложил собраться десяткам тысяч людей, пойти домой к депутату Кубанычбеку Жумалиеву и потребовать у него 2,5 миллиарда долларов, дабы выплатить долг Китаю. В Интернете про Жапыкеева мало информации, известно только, что ранее он работал в прокуратуре.



Также недавно он сумел приплести свою персону даже к Кумтору. В ходе одного круглого стола в Бишкеке он представился бывшим юристом “Кумтор голд компани” и заявил, что президент компании получает в месяц заработную плату 350 тысяч долларов. Правда, потом выяснилось, что он никогда не работал юристом в “КГК”, а почему решил представить таковым, осталось неизвестным.



Максат Мамытканов — уроженец села Сары–Ой Иссык–Кульской области. В 1993 году окончил Фрунзенский политехнический университет по специальности “механик–инженер”, совладелец редакции “Деньги и власть”, один из лидеров движения “Конституция–93”.



Про работу в ГКНБ Мамытканова тоже мало что известно. В ведомстве он служил с 1997–го по 2007–й год и даже руководил то ли отделом, то ли управлением экономической безопасности. В СМИ по–разному указывается его последнее назначение.



Со слов в прошлом известного журналиста, а ныне живущего в Швеции Сыргака Абдылдаева, сам Мамытканов в разговорах утверждает, что его уволили за “разногласия с начальством”. Абдылдаев же со ссылкой на личный источник в ГКНБ сообщил, что Мамытканова “выперли за какие–то неблаговидные дела”.



После апрельской революции 2010 года бывший чекист стал директором “ОсОО Consulting Media”, занимающегося в основном выпуском газеты “Деньги и Власть”, имеющей скандальную репутацию из–за компрометирующих материалов об известных политиках или бизнесменах.



Одновременно с этим он успевал заниматься бизнесом. По неподтвержденной информации, в его собственности есть недвижимость в Бишкеке коммерческого назначения, большая часть которой записана на его супругу. Также он является владельцем курортного участка на Иссык–Куле и недвижимости в селе Сары–Ой.



Третьим активным участником движения “Чон Казат” является известный в юридических кругах адвокат Канат Хасанов, ранее защищавший Омурбека Текебаева. Он также родом из Иссык–Кульской области, как и двое сподвижников.



Про него в СМИ, особенно в кыргызскоязычных, довольно таки много различной информации, в том числе и личного характера. Пишут, что он оказывал адвокатские услуги ныне покойному кримавторитету Рыспеку Акматбаеву. Правда, в официальных источниках об этом нигде не говорится. Из самой же биографии Хасанова известно, что ранее он был членом Совета по отбору судей. А также является вице–президентом Федерации кок–бору Иссык–Кульской области.



Биографии трех лидеров “Чон Казата” свидетельствуют о том, что они не имеют никакого политического опыта, который позволил бы говорить, что движение может стать мощным политическим блоком на предстоящих выборах. Гражданскими активистами их тоже можно назвать с большой натяжкой. И тем не менее это трио, не предлагающее кыргызстанцам никакой идеологии, и мысль о том, что надо раскулачить богатеев, сумело наделать много шуму.

С каким знаком у них потенциал

В основу той самой критической статьи, что вышла на сайте VB.KG и вызвала бурную реакцию сочувствующих движению “Чон Казат”, легло мнение главы Национального института стратегических исследований КР Эмилбека Каптагаева.



— Мне кажется, что прав Марс Сариев, который ранее сообщил, что идет какая–то системная работа по раскачиванию ситуации в Кыргызстане, — заявил он редакции.



По мнению Каптагаева, вопросы справедливости, богатства — лучшие темы для раскачивания ситуации, самый востребованный материал создания смуты в общественно–политическом пространстве.



— Мне кажется, что все это не спонтанно. У этого процесса есть глубинные корни. Движение “Чон Казат” — только вершина айсберга, пробный шар проекта, чьи идеологи и заказчики тоже пока что скрывают себя. Нужно более пристально изучить это явление, — считает Каптагаев.



Он не назвал тех, кто может стоять за движением, но выразил уверенность, что сегодня есть силы, заинтересованные в том, чтобы республика вошла в зону сильной общественно–политической турбулентности.



— Проблема в том, что этот проект — “Чон Казат”, направлен на простых людей, которые, условно говоря, живут на улице, на базаре. Среди них подобная идеология очень распространена. Я общался с такими. Настрой у них такой — если будет повторение событий апреля 2010 года, то они уже не пойдут в народные дружины, не будут поддерживать власть, а будут грабить все, что блестит. Они говорят, ну какая нам разница? Когда мы вышли в 2010 году, что мы потом получили? Ничего, лучше те же три холодильника домой привезем, и то больше пользы, — сказал глава НИСИ.



По его словам, если сейчас эта волна обретет силу, никто не сможет ее остановить.



— К сожалению, в маргинализированной, разочаровавшейся части общества эта психология — все разграбить — очень сильно развита, постоянная тема для обсуждений в этой группе. И тем это опасно. Чонказатовцы ловят эти настроения, тоже разговаривают с людьми, знают, как поднять народ. Они ведь не обращаются к журналистам, они не хотят поднимать гражданское общество, неправительственные организации, депутатов. У них собственная целевая аудитория. Поэтому и призывы в таком духе “соберем 10 тысяч человек, придем к нему и заставим платить”. И нет такой политической силы, такой идеологии, которая сможет остановить это. Поэтому ситуация, на мой взгляд, очень и очень опасная, — резюмировал Каптагаев.



К слову, на своей странице в Facebook Эмилбек Каптагаев еще сильнее сгустил краски. Комментируя ситуацию с “Чон Казат” он упомянул полевых командиров и региональную раздробленность, намекал на стратегических партнеров, которым, по его мнению, выгодно, чтобы в КР начались междоусобные разборки.



Насколько справедливы опасения Каптагаева, покажет время. Сейчас же ясно одно: если бы на данном сложном этапе для нашей страны власти активно работали бы с населением, а не ловили бы тишину, то чонказатовцев никто бы просто и не заметил. В настоящее время их феномен объясняется тем, что сейчас на политическом поле никого нет.



Уже понятно, что у “Чон Казат”, как политического движения, нет ни профессионального лидера, ни финансовых ресурсов для того, чтобы управлять стотысячной массой сторонников. Однако это временно. Если считать, что за движением не стоят таинственные кукловоды, что это такая стихийно возникшая сила, то уже скоро найдется тот, кто будет готов ее подчинить и возглавить.



Вопрос только в том, кто это будет? Если кто–то вроде Омурбека Текебаева, то будет один расклад. Если сторонники Алмазбека Атмабаева, то другой — они уже продвигали идею независимой кой–ташской республики. Если, предположим, управлять этой силой возьмутся пресловутые третьи силы, то история всей страны может пойти по совершенно новому руслу, нравится нам это или нет.

Анвар АЖИЕВ

Источник - "Вечерний Бишкек"