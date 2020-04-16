Как горе-чиновники обижают и насмехаются над простым народом

Бишкек, “Саясат.kg”. Эксперт Расул Умбеталиев об отсутствия ликбеза и присутствия крайнего цинизма.

Учитель русского языка и советской литературы при открытии памятника великому кыргызскому писателю в столице РФ не смог четко и ясно процитировать знаменитое стихотворение великого русского поэта. Высокопоставленные чиновники правительства России и градоначальник г.Москва явно и четко надсмехались при этом.

15 апреля 2020 г. спикер парламента Д.Джумабеков выдал очередную порцию высшей математической теории невероятности. Глава высшего законодательного орган страны заявил, что “ЖК КР поддерживает правительство и принял постановлении о продлении режима “ЧП”: “с 27 апреля по 15 апреля этого года”. Ранее, он высказал высшее медицинское, эпидемиологическое заключение о том, что “если, заразим друг друга (имеется в виду коронавирусной инфекцией), то будем все в выигрыше”.

Первый вице-премьер-министр К.Боронов сравнил повышения уровня жизни простого населения с уровнем понижения количества лошадей и ишаков в сельских местностях.

Новый “сезонно-вирусный” министр здравоохранения КР Сабыржан Абдикаримов заявил, что “согласно, оперативным сводкам Минздрава, на 33 апреля”. Хорошо, что не ввели ЧС и ЧП, до не существующего числа времени.

Буквально, два дня назад полномочный представитель правительства по Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов, а не простой человек, заявил, что “Жители области, кто получает гуманитарную помощь, согласно шариата являются попрошайками”. Наверное, он хотел акцентировать внимание на то, что некоторые обеспеченные граждане, получают безвозмездные продуктовые наборы. Но у него четко и ясно разграничить бедных от богатых не получилось. Ведь, комиссия по распределению гумпомощи находится под его пристальным контролем. Наверное, губернатор перечислил однодневную заработную плату вместе сотрудниками областной гос. администрации в спецсчет Минздрава КР.

Гуманитарная поддержка предназначена малоимущим и незащищенным слоям населения, и он распределяет это не из своего кармана. Полномочный “наместник” от главного исполнительного органа своим заявлением оскорбил и унизил жителей целого региона. Он сравнил женщин, детей и стариков с последними уличными бомжами, которые находятся в последней пищевой цепочке, после подводных планктонов.

“Бледно-лицые, серо-наглые, явно-циничные”, без никакой ответственности, безнаказанности, имеющие грамотность ниже уровня подготовительного класса”- унижают и оскорбляют честь и достоинство кыргызского народа. Насилуют и уничтожают обычную логику и здравый смысл простых граждан. Торпедируют и взрывают высшие человеческие ценности и знаменитые математические, философские, медицинские завоевания, лучших умов планеты.

В Конституции КР основная статья гласит, что “единственным источником государственной власти является народ Кыргызстана”. Народ создает государство и выбирает органы государственной власти, которым доверяет по управления и созданию цивилизованных условий жизнедеятельности граждан КР.

Высокопоставленные чиновники вместо того, чтобы защищать и охранять жизнь и здоровья кыргызстанцев, наоборот “издеваются и надсмехаются” над своим родным народом. Ответная реакция обязательно будет. Правительственные чиновники будут обвинять журналистов и пользователей соцсетей в распространении “фейковых” сообщений и будут заставлять просить извинения у простого народа. Скорее всего, будут истерически заявлять и монотонно утверждать, что отдельные высказывания вырваны из контекста и не понесут ни моральной и дисциплинированной ответственности. И никто из правительственных представителей гос. власти так и не принес извинения перед народом Кыргызстана. А заставить извиняться перед камерами, простых “смертных” можно. Знаменитый певец Виктор Цой в своей песне ясно и четко утверждал и заявлял, что “Я не люблю, когда мне врут. Но и от правды, я устал”.

“Настанут тяжелые времена, будет очень тяжело”, - обещают правительственные чиновники. А простому народу нужны ли такие слуги? Которые, высказывают умопомрачительные теории и гипотезы, противоречащие законам физики, философии, медицины и другим аспектам здоровой и нормальной жизнедеятельности простых граждан Кыргызстана.

Они каждый божий день топчут здравомыслие и логическое мышление каждого кыргызстанца и поучают нас как дышать, куда ходить, с кем общаться, кого любить, кого ненавидеть. А сами ежедневно “ср.т” и не знают, что делает правая рука и что “мелит” их языковая гортань. Разве, можно таким “слугам” народа доверять будущее государства, будущее детей и внуков.

Вчера, 15 апреля по настойчивой просьбе и при неусконительному требованию отдельных депутатов ЖК КР, назначенный ими же премьер-министр так и явился в стенах парламента. Горе заключается не только в несуразных и недействительных высказываниях, но в тех действиях и решениях правительственных чиновников, от которых будет зависит степень гражданских страданий во время ЧС и ЧП и при восстановлении экономики Кыргызстана и в целом будущем развитии и процветания КР.

Расул Умбеталиев, общественный деятель,

глава Фонда “Таза Кол”