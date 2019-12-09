Исаков осмелился угрожать судье

Про завершившиеся приговором судебные слушания по делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ подробно говорить, пожалуй, уже не стоит.

Все необходимые материалы, высказывания и цитаты были уже многократно опубликованы в прессе. Большой общественный интерес, обсуждение животрепещущего вопроса о том, был ли приговор справедливым…

Без всякого преувеличения можно сказать, что это было историческое судебное заседание, единственное в своем роде за всю историю кыргызской судебной системы. Рекордный суд! Когда еще сажали сразу двух бывших премьер-министров, да еще взыскали 5 млрд. 439,5 млн. сомов ущерба? Думаю, что такое если и будет когда-нибудь, то, наверное, не скоро.

Но я бы обратил внимание вот на какое немаловажное обстоятельство. Во время заседания 6 декабря 2019 года, когда подсудимые получили право на последнее слово, бывший премьер-министр Сапар Исаков осмелился угрожать судье Инаре Гилязетдиновой. Исаков держал речь о том, какую он замечательную модернизацию провел, а потом, без какого-либо перехода и паузы заявил: «При возможном изменении политической ситуации в стране — все отскочат, и все ляжет на ваши хрупкие плечи, уважаемая судья. Они трусы, практика это показывает, отвечать за все потом придется вам».

В прессе много говорилось о невиновности Исакова и других подсудимых, публиковались рассуждения о том, что процесс этот якобы месть за снятие с должности Райымбека Матраимова, и прочее в таком же духе. Вот это заявление Исакова перечеркивает все подобные разговоры о его невиновности и его якобы кристальной честности. По существу, Исаков выступил против государства, осмелившись угрожать «возможным изменением политической ситуации» (то есть, надо полагать, очередным переворотом) судье, которая есть полномочный представитель государственной власти.

Собственно, почему? Невиновный будет настаивать на своей невиновности, будет собирать доказательства, судиться, подавать апелляции, пока, наконец, не добьется либо оправдательного приговора, либо отмены приговора и реабилитации. Невиновному незачем бросать вызов и угрозы государственной власти; невиновный действует в рамках тех правил, которые установлены законом. Исаков же, бросив судье угрозы, попытался поставить себя над государством и его законами.

Даже более того, Исаков попытался сам сделаться обвинителем. Его адвокат Нурбек Токтакунов заявил: «По большому счету мы с Сапаром Исаковым собрали здесь состав преступления для правящей группировки. Потому что эта история — как раз коррупция, которая инициирована Асылбеком и Сооронбаем Жээнбековыми». Он попытался свалить все на Жээнбекова и даже потребовал ему импичмента: «Все основные этапы строительства он с 2016 года вел. Если кто-то позвонил ему, это не снимает с него ответственности. Если он по чьему-то звонку сказал, примите, это основание для его импичмента», — заявил адвокат Исакова.

Вряд ли адвокат стал бы говорить что-то на публику без ведома и разрешения Исакова. Раз так, то становится вполне очевидно, что Исаков и в самом деле рассчитывал не на доказательство своей невиновности, а на лишение власти Жээнбекова, после чего он надеялся на политически мотивированный пересмотр дела и свое освобождение.

С точки зрения адвокатской тактики защиты, любые материалы о причастности Жээнбекова к делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ имели огромную ценность для доказательства невиновности Исакова и других подсудимых. Они должны были использоваться на всех стадиях этого уголовного дела, и в ходе следствия, и в ходе суда, в качестве главной линии защиты подсудимого. Уж на суде-то защита должна была вывалить все это и представить в подробностях и документах. Процесс шел открыто, в прессе есть сообщения о его ходе и высказываниях подсудимых, в частности Исакова, вплоть до того, что он даже расплакался (заседание 3 декабря). Но мы не видели ничего, чтобы подтвердило бы утверждения защиты о причастности к этому делу Жээнбекова. Единственное, на что смог упирать Исаков, так это на то, что акт приемки ТЭЦ был подписан во время нахождения его на посту премьер-министра.

Зато на заседании 11 ноября 2019 года, когда допрашивали бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова, Исаков задал ему вопрос о том, давал ли он указание быть готовым к тому, что в «Электрические станции» придет письмо от TBEA. Авазов и ответил: «Я шесть лет уже не работаю в системе. Сейчас говорил, строго ссылаясь на материалы дела. Мы работали честно. Не то что взятки брать, даже на обед не ходил с представителями. Я встречался с китайцами три раза. Помню, было указание работать с TBEA, потому что мы сначала получили ноту, а потом у вас (Сапара Исакова — как указано в цитате с 24.kg) было совещание». То есть, Авазов заявил, что Исаков дал ему указание работать с китайской компанией. И дернул же черт Исакова за язык задавать этот вопрос!

Наконец, 2 декабря 2019 года адвокат Исакова заявил: «Криминала в действиях Сапара Исакова нет. В его обязанности входило ставить задачи госорганам, готовить визиты главы государства, готовить документы соответствующие. Комплекс вопросов в кредитном соглашении решался на внешнеполитическом уровне. Неудивительно, что это поручают Сапару Исакову. Он проводил совещания, выслушивал мнения госорганов. Все свидетели показали, что на них никто не давил». Вот это признание, так признание! Оказывается, все дело решал Исаков, который в период реконструкции Бишкекской ТЭЦ был заместителем, а потом первым заместителем руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. И так этим делом ловко руководил, что Бишкекская ТЭЦ замерзла. Между тем, в 2016-2017 годах на реконструкцию старого энергоблока ТЭЦ было выделено суммарно 890 млн. сомов. Об этом неоднократно говорил Атамбаев в прошлом году. Куда делись эти деньги, почему они не дошли до объекта? Атамбаев на этот вопрос тогда так и не ответил. Теперь же, Атамбаев, Ниязов и Исаков, который, судя по всему, занимались Бишкекской ТЭЦ в обход правительства и тогдашнего премьер-министра Жээнбекова, пытаются свалить на него всю вину, ссылаясь на то, что ответственность лежала на кабмине. Ну раз так, то почему Исаков взялся проводить совещания, выслушивать мнения, давать указания? Почему он вмешивался? Ему надо было отправить вопрос по принадлежности, в кабмин, а не подменять его, отказаться или даже уволиться со службы. Но Исаков проводил совещания.

По большому счету, устами своего адвоката Исаков сделал признание в том, что самым непосредственным образом причастен к этому делу. И по-другому выступление его адвоката на заседании 2 декабря истолковать нельзя. Если фактически признался, то пусть получает приговор и мотает срок.

Теперь вернемся к угрозам судье. Думается, что Исаков считал тогда, да и продолжает считать теперь, что он входит в группу лиц, которые стоят над государством, вершат все дела, как захотят, и что закон им не указ. Угроза судье — серьезное дело. Очень редко даже закоренелые уголовники-рецидивисты со многими ходкам на зону за плечами решаются на такое. Они-то хорошо понимают, что злить судью чревато приговором «на всю катушку», по максимуму. Потому преступники в суде либо стараются доказать свои невиновность, а если же дело таково, что вина совершенно очевидна и неоспорима, стараются хотя бы изобразить раскаяние и чем-нибудь оправдаться, чтобы получить хоть небольшое снисхождение суда.

Суд тем и хорош, что он срывает с подсудимых маски, и весь их облик проявляется во всей красе. Вот и Исаков тоже проявился. Во-первых, трудно поверить, что человек с такими взглядами, с таким неуважением к государству, занимал много лет высокие государственные посты, вплоть до главы правительства. Из этого не могло выйти ничего хорошего, и эпопея Бишкекской ТЭЦ тому прекрасное подтверждение.

Во-вторых, Исаков определенно не умен, раз не сумел защититься на суде и сильно смягчить свое наказание. Он мог бы валить все на своего прямого начальника Ниязова и на бывшего президента Атамбаева, что это они его заставляли, а он не решался им воспротивиться. Мог бы, к примеру, сознаться в том, что в желании выслужиться превысил свои полномочия, с делом не справился, но коррупционных намерений не имел (наказание за это было бы куда мягче). А так, выбрал явно плохую линию защиты и засыпался по полной программе, да еще, думаю, что и его адвокату тоже достанется.

В-третьих, у Исакова, на мой взгляд, возникли проблемы с адекватным восприятием реальности; угрожать судье в своем последнем слове — это явно неадекватное поведение. Поскольку таковое не образуется одномоментно, видимо, у него и раньше были похожие черты поведения. В любом случае, всем коррупционерам, бандитам и прочим представителям организованной и не очень организованной преступности давно пора выучить простую истину: государство их раздавит, как только сочтет нужным это сделать.

Вообще, стоило бы выделить угрозу судье выделить в отдельное дело и осудить Исакова еще и за это. Подобное демонстративное неуважение к государству и его представителям нельзя сносить; оно обязательно должно быть наказано — это вопрос силы и престижа государства. Заодно следствию стоило бы выяснить, это какое такое «возможное изменение политической ситуации» Исаков имел в виду.

Дмитрий Верхотуров, писатель- публицист

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