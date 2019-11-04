Выборы президента Казахстана: новое о еще незабытом старом

Какой курс выберет Касым-Жомарт Токаев, если будет избран главой государства?



Проведение внеочередных выборов главы государства для граждан Казахстана стало уже традицией. Не нарушая ее, 9 июня избиратели проголосуют за нового президента. И все же от привычного плана немного отклонились.

До выборов президента остаются считанные часы. Утром 9 числа первые бюллетени упадут на дно урн в избирательных участках с галочкой или крестиком (тут кому что нравится) напротив фамилии одного из семи кандидатов. Предвыборная полемика захлестнула всех. Виртуальное пространство и таблоиды пестрят заголовками на всевозможные темы, начиная с того, как вести себя в кабинке для голосования, и заканчивая тем, что ожидает Казахстан после проведения самого мероприятия. Одно можно сказать с уверенностью - предстоящие выборы это действительно важное для современной истории Казахстана событие. Хотя бы потому, что в этом году впервые за все время независимости республики в президентской гонке не участвует Нурсултан Назарбаев. Многие псевдо-политологи предсказывали, что фамилия Назарбаева все же будет значиться в списках, однако политик, с гордостью носящая данную фамилию, продолжает возглавлять Сенат республики. Тем не менее, женщина в списке кандидатов есть, им стала кандидат от партии «Ак Жол» Дания Еспаева.

Самые демократичные выборы

На демократичности предстоящих выборов сделан особый акцент. Во-первых, в списке кандидатов значится такая неоднозначной личность как Амиржан Косанов - кандидат от национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры», явный оппозиционер действующей власти. Пункт участия в выборах оппозиции можно считать выполненным. Во-вторых, ставка сделана на большое количество международных наблюдателей, которые будут следить за легитимностью избирательного процесса на местах. По данным ЦИК Казахстана, в период с 23 по 30 мая было зарегистрировано 720 иностранных наблюдателей. Большинство из них, а если быть точнее 323 человека, в составе миссии СНГ, вторая большая группа наблюдателей от миссии БДИПЧ/ОБСЕ – 263 человека. Наряду с этим, представлен 91 наблюдатель от 31 иностранного государства, в числе которых есть представители центральных избирательных органов Индии, Индонезии, Кыргызстана, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Всего на данный момент зарегистрированы 967 человек. При этом о беспристрастности членов данных комиссий не написано ни слова. Везде приводятся только одни числа, в контексте – чем больше, тем лучше. В то же время про парадигму – больше не значит качественнее – все забывают. Тем не менее, подготовка к выборам идет колоссальная. Государственная казна конечно не оскудеет, но все-таки 9 миллиардов тенге не досчитается.

Новый президент не равно новый Казахстан

Нет никакого смысла приводить выдержки из предвыборных программ кандидатов, это уже сделала до нас масса политических обозревателей. Тем более общее направление большинства блоков предвыборных программ одинаково: обещания наконец-то разобраться в стране с коррупцией, победить бедность, обеспечить всем безопасные условия труда и т.д., естественно, с поправкой на ту или иную группу избирателей. Уделим внимание данным некоторых соцопросов.

«Выберем нового президента - все изменится» - таков запрос у большинства граждан бывших советских республик. Возьмем хотя бы ту же Украину: Ющенко надежд не отправдал, Янукович просто сбежал с тонущего корабля, Порошенко сколько перед западом ни кланялся, а ничего толком не поменялось. Теперь же граждане Ураины думают, что все изменится из-за прихода Зеленского.

Однако про граждан Казахстана такого не скажешь. Из данных регионального социологического исследования, проведенного сотрудниками научно-исследовательского центра «Молодежь» (http://eljastary.kz/history), на вопрос: «За кого из кандидатов на пост президента вы проголосуете?», большинство (72,7%) опрошенных ответило, что отдадут свой голос кандидату от правящей партии «Нур Отан», ныне действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. А это значит, что граждане выбирают стабильность. Токаев ставленник Назарбаева, продолжит политический курс Елбасы без особых перегибов и принятий резких и категоричных решений. Во внешней политике будет так же грамотно лавировать между Китаем, Россией, Турцией и США, преследуя исключительно интересы государства и его граждан. Будет способствовать закреплению за Казахстаном статуса лидирующего государства в центральноазиатском регионе.



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