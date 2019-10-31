Почему парламентские выборы в Кыргызстане ничего не изменят. Записки пессимистки

Можно было бы порадоваться здравому смыслу парламентариев, но только содержательно, если говорить о будущем страны, эти поправки ничего не изменят.

Инициативная группа депутатов Жогорку Кенеша, в частности Мирлан Жээнчороев («Республика — Ата Журт»), Исхак Масалиев («Онугуу-Прогресс»), Жанар Акаев, Наталья Никитенко («Ата Мекен») и Дастан Бекешев внесли в парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту законопроект предполагающий снижение избирательного порога с 9% до 5% и уменьшение суммы избирательного залога.

Можно было бы порадоваться здравому смыслу парламентариев, но только содержательно, если говорить о будущем страны, эти поправки ничего не изменят.

Во-первых, потому что в Кыргызстане так и не сложились партии как социальные институты в традиционном, классическом понимании. Нашим политикам, по сути, все равно как идти на выборы – в компании, то есть от партии или единолично. Подавляющее большинство не привязано к своим партиям идеологически. Потому что привязываться не к чему. Партийная принадлежность для кыргызских политиков – не ценность, не показатель наличия определенного видения по развитию страны, связанного с программными установками партий, не защита и представительство интересов каких-то социальных страт в парламенте страны. И эта проблема — а это, безусловно, проблема странового масштаба — есть несколько предпосылок, по причине которых ее решить очень сложно.

Во-вторых, это низкое качество кыргызской политической элиты и отсутствие механизмов создания новой элиты. Партии привлекают не лучших из лучших, не умниц-интеллектуалов, профессионалов и реформаторов, полных здравых и интересных идей, а тех, в первую очередь, у кого есть деньги, и, как следствие, возможность получить голоса избирателей и представителей сильных, влиятельных кланов. Маргинализирующееся общество, для которого до сих пор неясны критерии выборов по партийным спискам, голосует, как и при мажоритарной системе, прежде всего, за своего. А из «своих» выбирается тот, у кого больше финансовых возможностей. Есть, конечно, и исключения. Но это именно исключения на фоне общей серости парламента. В свою очередь новое поколение, да и представители средней и старшей возрастных групп, так сказать, из идейных, те, кто может «украсить» парламент интеллектуально, не видят для себя политических перспектив и предпочитают оставаться на позиции созерцателей.

В-третьих, сама парламентская система в Кыргызстане – это не что иное, как симулякр. Нет у нас никакой парламентской формы правления. Даже фикции нет. Кыргызский парламент – это олицетворение кланового общества, в котором мы живем и которое продолжает укрепляться. Кроме того, система общественного устройства выстроена таким образом, что парламент, как институт, сам по себе ничего не решает. Он формален и служит декорацией. Реальной политикой занимается «Белый дом».

В-четвертых, сами по себе выборы – это тоже формальность. И это вовсе не ноу-хау сегодняшней власти. Такая система. Парламентские выборы в Кыргызстане — это как договорной матч. Победитель предопределен, а количество голов, пенальти и штрафных – это уже незначительные нюансы. Дело не в масштабных фальсификациях, вбросах и так далее. От этих манипуляций выборный процесс более-менее застрахован. А вот от административного ресурса – нет. Его никто не отменял, и он сегодня – наше все. Не случайно же, партийные боссы сегодня в большинстве своем занимаются не окучиванием избирателей, а бегают договариваются с «Белым домом». Отсюда и все эти разговоры про списки на седьмом этаже, причем названия партий, то есть какой список, под каким партийным флагом пойдет в парламент, решать будут позже.

При такой ситуации разве так уж важно, какой избирательный порог и каким будет размер избирательного партийного взноса? Базаркомам все по плечу.

Так что, «Король умер! Да здравствует, король!»

Сере Чалканова — специально для Elgezit.kg.