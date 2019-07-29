Что будет дальше с Атамбаевым? И каковы итоги его визита в Москву? Мнение политологов

Слова Путина о том, что народ Кыргызстана должен сплотиться вокруг президента Жээнбекова – это достаточно серьезный шаг поддержки.

Григорий Михайлов (Россия), редактор «REGNUM» по Средней Азии

Москва не желает перехода политического противостояния Жээнбекова с Атамбаевым в острый конфликт, который может повлечь за собой дестабилизацию ситуации в стране. Поэтому спустя целый год невмешательства в кыргызские дела, Москва была вынуждена отреагировать на этот конфликт. Основной итог поездки экс-президента в Кремль заключается в том, что Путин сообщил Атамбаеву, что Россия будет сотрудничать с действующими властями Кыргызстана. И Атамбаев, в качестве лидера радикальной оппозиции поддержки от официальной Москвы не получит.

Атамбаеву предлагается решать свои проблемы самостоятельно в рамках действующего законодательства. С другой стороны Москве нежелательно, чтобы Атамбаев сел в тюрьму. Поэтому обеим сторонам предлагается взять свои некоторые слова назад, попытаться примириться и в успокоенном состоянии двигаться к выборам, которые покажут, кто из них был прав.



Также Атамбаеву предлагалось если он не согласен мирно сосуществовать вместе с действующими кыргызскими властями, взять вещи и улететь в Москву. Где-нибудь в Подмосковье, ему согласны были выделить дачу, где он и его близкие могли бы жить в спокойствии и безопасности. Атамбаева этот вариант не устроил, он хотел и поддержки из Кремля и гнуть свою линию в Бишкеке.

Слова Путина о том, что народ Кыргызстана должен сплотиться вокруг президента Жээнбекова – это достаточно серьезный шаг поддержки. Эти слова Путина дорогого стоят ив будущем, предполагается, что президент Жээнбеков более охотнее будет реализовывать различные кыргызско-российские проекты.



1) Атамбаев сначала делает ряд громких заявлений, как его поддерживает Москва, как он удачно туда съездил, о том, что он и дальше готов бороться за интересы народа и т.д. Потом постепенно начнет сбавлять свою агрессию, демонстрировать готовность сотрудничать со следствием, уменьшать количество угроз и оскорблений в адрес действующих властей. В ответ властьимущие тоже начнут «сбавлять темп», уголовное дело Батукаева утихнет. Стороны вспомнив, что плохой мир лучше доброй ссоры, успокаиваются и прекращают этот конфликт, перейдя в противостояние в политическом поле, где Атамбаев – оппозиция, а Жээнбеков – власть. То есть этот вариант предполагает постепенный «спуск на тормозах» этого конфликта.



2) Атамбаев решает действовать на собственное усмотрение, невзирая на то, что услышал в Москве и сознательно идет на обострение конфликта. В этом случае поддержки из Москвы он никого не получит. И сценарий с арестом Атамбаева, который будет сопровождаться штурмом его усадьбы, может произойти уже с молчаливого согласия Кремля.

В любом случае, Москва свой шаг сделала, она попыталась снять напряжённость и, выступив в качестве посредника, примирить две противоборствующие стороны. Насколько это будет успешно, покажет время.

Эмиль Джураев, политолог

Алмазбек Атамбаев никакой выгоды для себя из поездки в Москву не извлек. Во-первых, сама встреча с Владимиром Путиным встреча была быстрая и краткосрочная. Во-вторых, выступая перед журналистами, президент России подчеркнул, что поддерживает действующего главу государства Кыргызстана Жээнбекова, и Кремль намерен в дальнейшем активно сотрудничать с ним. При этом не было сказано никаких слов поддержки в адрес Атамбаева. Это для Атамбаева должно послужить серьезным сигналом о том, что Москве не импонирует его попытки создать очаг напряженности в Кыргызстане.



Какая ситуация ожидается дальше? Как мы видели, после первого выступления Атамбаева после прилета из Москвы, тон его смягчился, в его словах появились нотки примирения. Тем не менее, он подчеркивает, что первый шаг к примирению должна сделать власть, лишь потом он решит, как будет действовать дальше. Складывается ощущение, что Атамбаев не был рад тому, что он полетел в Москву, ему не совсем понравилось, как его встретили, и какие слова он там услышал.



Каких-то серьезных изменений в ситуации, я думаю, ждать не стоит. Власть вместе с парламентом сами себя завели в тупиковую ситуацию, приняв по Атамбаеву крайне поспешные решения. Теперь с одной стороны прекратить попытки допроса Атамбаева, а также «забыть» о признаках выявленных преступлений будет как минимум нелегитимным. С другой стороны привлечь экс-президента к уголовной ответственности тоже будет крайне сложно. Поэтому я прогнозирую что ситуация которая была ранее, продолжится в вялотекущем темпе и дальше.



Также не пройдет незамеченным то, что президент Российской Федерации, сопредельного нам государства, на правах «старшего брата» поучает нас, предлагает нам свое видение того, как должна развиваться страна, каким-образом себя должны вести наши политики. Мне кажется, что это должно покоробить всех нас и заставить задуматься.

Эдиль Осмонбетов, политолог

Поездка экс-президента Атамбаева в Москву, получилась безрезультатной для него в политическом, в геополитическом и в личностном плане. Слова президента Владимира Путина о том, что России очень важно, чтобы в Кыргызстане была политическая стабильность, а также его призыв сплотится всем кыргызстанцам вокруг действующего президента Жээнбекова, свидетельствует о том, что Кремль поддерживает действующую власть. Это полная победа и на политическом и на информационном поле президента Сооронбая Жээнбекова.



Атамбаев потерял весь свой политический капитал и политические козыри, которые у него были до поездки в Москву. И ему теперь придется очень сложно, так как у него не осталось больше никаких политических маневров.

Элгезит