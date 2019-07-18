О партиях и партстроительстве

Пора в Кыргызстане заняться строительством демократических партий, которые бы попеременно сменяли друг друга у власти. Другой альтернативы у страны, кажется, уже нет.

С обретением государственной независимости и принятием Конституции Кыргызской Республики в нашей стране регулярно проводятся различные выборы, в которых принимают участие и политические партии. В связи с чем важно наладить подготовку партийных активистов, расширению их знаний и кругозора о политике и политических процессах, месте и роли политических партий, партийном процессе, участии партий в избирательных кампаниях и в управлении современным государством и обществом. Обучить их и партийцев навыкам практической работы, знаниям технологий партийно-избирательного процесса: как строить участие партий в избирательных кампаниях, уметь представлять свою партию, эффективно пропагандировать ее идеалы, привлекать сторонников, изжить недостатки в работе местных партийных организаций, преодолевать препятствия, уметь защищать свои права и т.д.

Видя, как рассыпается начатое партийное строительство, как партийцы после первых трудностей разбегаются и ищут пристань в других партиях, начинаешь думать, что строительство партий переживает в стране серьёзный кризис, политикам и руководителем страны надо обратить на это внимание, подтолкнуть партийное строительство на новый уровень. Без сильных партий у нас никогда не будет развития, политического и экономического развития, процветания страны.

Скоро приближается 30-летний юбилей освобождения. 1989 год стал историческим рубежом в связи с волной революций, разрушивших блок Варшавского договора, начавшейся в Польше. Эти события известны под общим названием «Революций 1989 года», обозначивших закат СССР и первенство США в мире после окончания холодной войны. А мы за это время до сих пор не можем построить несколько нормальных демократических партий, которые бы попеременно сменяли бы друг друга у власти и вывели страну из кризиса. Все партии, какие бы они не были, работают на будущее страны. Вот так они выводили из кризиса свои страны, а сейчас перешли к этапу развития.

Ведь удивительно, что за 30 лет в стране нет ни одной реальной «либеральной», «консервативной» или «социал-демократической» партии. Все партии по сути «вождистские», политически аморфные, центристские, т.е. никакие (зачем нам такие партии), которые обслуживают интересы своих хозяев и их окружения. Таким партиям нельзя доверить управление страной. Это опасно для страны и ее граждан. Они не выведут страну на путь развития.

Европейские мыслители и законодатели, начиная с 19 в., когда партии были допущены к всеобщим выборам, через регулирование партийных и избирательных систем моделировали процесс формирования власти и добились на этом пути выдающихся результатов. Эта проблема является очень актуальной и для современного Кыргызстана, где уже более двух десятилетий после обретения независимости проходят конкурентные выборы, но чего-то всегда не хватает.

Важно, чтобы во власть приходили кадры, обладающие высокими морально-нравственными качествами, гражданственностью, профессиональной подготовкой и опытом, чувством высокой личной ответственности и развитым интеллектом. Нашей стране, переживающей демократический транзит, который идет зигзагами, непоследовательно и трудно, приливами и отливами, как никогда нужны политики-реформаторы, умеющие ставить цели и добиваться их выполнения, жестко защищающие национальные интересы и обладающие экспертным мышлением. Управленцы, обладающие знаниями, умеющие управлять ими и создавать новые знания. Нужны современные харизматические руководители, менеджеры, обладающие необходимым человеческим потенциалом и способностями, чтобы создать успешную страну.

Нужна поэтапная смена элит. Она должна происходить не по критериям возраста, а по критериям деловых качеств и личных заслуг. Эти требования должны быть главными при установлении гендерных, возрастных, национальных и иных квот в партийных списках. Речь идет не о смене 5-10, а о сотнях и тысячах новых руководителей всех уровней, могущих по-новому решать любые задачи. Страна регулярно должна проходить эту смену на очередных выборах, иначе в стране не будет существенных перемен.

Население занято выживанием и адаптацией к новым условиям, слабо участвуют в процессе модернизации, предоставляя бюрократии и олигархии широкие возможности для проведения реформ в своих личных интересах. В результате происходит сращивание власти и бизнеса, что не позволяет модер­низировать общество. А интересы олигархии и демократии не совместимы. Олигархия всегда ведет к диктатуре, нарушениям законов и ограничению прав человека.

Серьезной проблемой для Кыргызстана является неразвитость политических партий. Многие из них не имеют достаточного кадрового потенциала. Выступают силой, обслуживающей интересы партийных вождей и их окружения. В таких партиях процветает вождизм, партийный фаворитизм и коррупция. У таких партий нет будущего.

Нужна модернизация избирательной системы, которая меняется, совершенствуется, но часто используется в корыстных политических целях, а обществу нечего предъявить в ответ на применение «административного ресурса». В 2015 г. наша страна перешла к голосованию по биометрическим данным. Впервые по этой системе прошли парламентские выборы 2015 г., президентские выборы 2017 г. Эта инновация поставила заслон перед некоторыми нарушениями избирательных прав граждан, как «карусель», массовые вбросы бюллетеней, но не исключила подкуп избирателей, шантаж, угрозы, применение административного давления и другие негативные стороны избирательного процесса.

Задача построения демократии и рыночной экономики, демократических партий не решается за один день, она требует постепенной трансформации существующих государственных и общественных институтов, наполнения их тем содержанием, которое вкладывается современными развитыми демократиями при сохранении своих национальных особенностей. Эта задача может быть успешно решена через правильную организацию политических партий и избирательной системы.

Профессор Зайнидин Курманов – специально для Elgezit.kg