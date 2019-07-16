Политические танцы «Кой –Таша»

Кой -Таш продолжает держать оборону.

Алмазбеку Атамбаеву принесли уже две повестки о вызове на допрос в следственную службу МВД в качестве свидетеля, но покидать свою резиденцию бывший президент не собирается.

Линия защиты.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев направил начальнику следственной службы МВД Памирбеку Асанову заявление, в котором разъясняет позицию защиты Атамбаева, на основании которой он не является на допрос. Текст заявления довольно длинный, но, если пересказать суть, то Слесарев считает, что в отношении Атамбаева все еще действует Закон Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики», принятый в 2003 году. Поэтому ему, как лицу, обладающему неприкосновенностью и иммунитетом, не может вручаться никакая повестка. Даже о допросе в качестве свидетеля. По мнению Слесарева, «Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 27 июня 2019 года о лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева не является основанием для лишения неприкосновенности экс-президента А.Ш.Атамбаева…В соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», постановление Жогорку Кенеша — нормативный правовой акт, принимаемый Жогорку Кенешем по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией, и соответствующий требованиям, указанным в настоящем Законе.

В Конституции Кыргызской Республики не предусмотрен вопрос о выдвижении обвинений и лишении статуса экс-президента, который был бы отнесен к ведению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, вследствии чего постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 27 июня 2019 года о лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева не имеет юридической силы».

Так же, Слесарев указывает, что «в соответствии с пунктом 5, статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, Закон или нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет», а значит, и «Закон КР от 15 мая 2019 года о внесении изменений в Закон КР «О гарантиях деятельности Президента КР», на основании которого вынесено постановление ЖК КР от 27 июня 2019 года и само постановление ЖК КР устанавливают новые обязанности и ответственность, и поэтому не имеют обратной силы». В общем, как резюмирует свою позицию Сергей Слесарев, «все изложенные обстоятельства не позволяют органам МВД КР самостоятельно принимать решения по лишению иммунитета экс-президента Кыргызской Республики и нарушать Конституцию и законодательство Кыргызской Республики».

Еще один юрист Атамбаева Нурбек Касымбеков обратился в Конституционную палату с заявлением о признании противоречащей Основному закону нормы, которая запрещает бывшему президенту заниматься политикой. И вроде как, Конституционная палата приняла это заявление к рассмотрению. Как утверждает Касымбеков, защитой Атамбаева в Конституционную палату было подано несколько заявлений. В том числе, юристы бывшего президента оспаривают и лишение неприкосновенности Атамбаева Жогорку Кенешем. По мнению адвокатов, даже если у Атамбаева больше нет статуса экс-президента, его неприкосновенность абсолютна и он не может быть ее лишен ни при каких обстоятельствах. А значит все попытки привлечь Атамбаева к уголовной ответственности есть не что иное, как нарушение Конституции.

По закону, Конституционная палата должна рассмотреть поданные заявления в течение пяти месяцев.

Итак, позиция юристов Атамбаева понятна – затягивать ситуацию любыми способами, погрузив ее в бесконечное выяснение правовых коллизий.

На фото: Сооронбай Жээнбеков и Власдимир Путин в Москве.

Говорил ли Путин с Жээнбековым об Атамбаеве.

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Обе пресс-службы, российского президента и нашего, отделались сухими пресс-релизами. В стиле, «сверили часы», «обменялись мнениями» и т.д. и т.п. В этой связи любопытен материал, опубликованный на сайте StanRadar.com главным редактором которого является наш бывший соотечественник Григорий Михайлов, шеф-редактор Среднеазиатской редакции REGNUM, проживающий сейчас в Костроме. Источник StanRadar.com из администрации Путина рассказал, что главной темой переговоров президента России с его кыргызским коллегой были вопросы безопасности. В частности, борьба с терроризмом, контробанда и наркотрафик.

«В последнее время в Москве фиксируют в Кыргызстане серьезные проблемы по этому направлению», — подчеркнул источник.

По мнению Москвы, через Кыргызстан проходят большие объемы наркотиков-опиатов из Афганистана, при этом объемы изъятий значительно ниже, чем в Таджикистане или Узбекистане.

«Создается впечатление, что кыргызская милиция героин вообще не замечает. Хоть какие-то изъятия проводит Госкомитет нацбезопасности, но они и близко не соответствуют потоку, который, по нашим данным, идет через республику», — отмечает источник.

Также источник сообщил, что просьбы Бишкека подарить деньги на абстрактное «совершенствование» работы МВД, понимания в Кремле не находят. Российская сторона готова помочь, но ждет от кыргызских партнеров конкретных и реальных планов по улучшению ситуации.

Кроме того, по словам источника, в ходе переговоров обсуждались проблемы роста религиозного радикализма, проникновения террористов извне, а также вопросы выделения денежных средств Кыргызстану.»

В какой-то мере ситуация вокруг Атамбаева тоже является вопросом безопасности. Но конспирологические версии, вроде той, что Жээнбеков специально изменил свой график, чтобы переговорить с Путиным о судьбе экс-президента, представляется маловероятными. Кремль, в лице пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, уже высказался достаточно однозначно по этому вопросу. Дело Атамбаева – это внутреннее дело Кыргызстана и Кремль не может и не имеет ни малейшего намерения вмешиваться в дела суверенной страны.

Более жесткими и в то же время не бесспорными являются оценки некоторых российских экспертов.

«Все происходящее в Киргизии говорит о низком качестве элиты в стране, — заявил в разговоре с News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.- Нет достойных лидеров государственного масштаба,которые смогли бы прекратить подковерную борьбу и стабилизировать политическую систему. На фоне современных киргизских политиков экс-президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев выглядят политическими гигантами».

На фото: Юрий Солозобов

По словам эксперта, практически на каждого крупного политика в Киргизии можно при желании найти компромат, связанный в том числе с махинациями на таможне и с недобросовестным ведением бизнеса. Политика в Киргизии, по мнению аналитика, носит откровенно криминальный характер. Но Юрий Солозобов не берется предсказывать, как события вокруг Атамбаева будут развиваться дальше. «В целом проблема стоит шире: сейчас политическая элита Киргизии не может договориться между собой и поделить сферы влияния другими способами, кроме как через суды и уголовное преследование — обращает внимание эксперт.- Даже по сравнению с соседними республиками, ситуация в Киргизии оставляет желать лучшего. В регионе, наряду с Таджикистаном, Киргизия остается слабым звеном. После частых попыток сменить власть в республике произошла «деградация элит», и все более-менее опытные и талантливые политики покинули страну», отмечает Юрий Солозобов.»

«Кой-Таш тревоги нашей».

Не смотря на традиционное летнее затишье, связанное с жарой и периодом отпусков, особняк Атамбаева в Кой-Таше регулярно мелькает в информационных лентах, как место, где почти каждый день что-то происходит. Правда еще пару недель назад сводки оттуда напоминали сводки с фронта. То баррикады установили, то матрацы завезли, то конники галопируют вокруг резиденции бывшего президента. Когда половина села практически переселилось на территорию особняка, видимо, терпению Атамбаева пришел конец. «Народный штаб», организованный сторонниками экс-президента, стал для него моральной, да и, скорее всего, материальной обузой. Каждый день посторонние люди на территории, которых надо кормить, с которыми надо общаться, плюс журналисты, с не всегда удобными вопросами Атамбаева быстро утомили. Штаб распустили на каникулы сразу после митинга 3 июля, но активные соратницы бывшего президента пытаются поддерживать его жизнедеятельность, организовывая разные мероприятия. В том числе и почти без политики. Например, в минувшую субботу на территории особняка четы Атамбаевых прошел концерт и что-то вроде дискотеки в стиле 80-х. Для хозяев и их гостей, преимущественно из членов политсовета СДПК, почти два часа пели и плясали не известные широкой публике представители кыргызского шоу-бизнеса. Похоже Атамбаев решил заняться обновлением не только политической элиты страны, но и продюссированием начинающих артистов. Мероприятие в социальных сетях тут же открестили проводами Атамбаева. Куда – остается только догадываться.

Сере Чалканова — специально для Elgezit.kg