А поутру они проснулись…

Так называется незаконченная театральная повесть Василия Шукшина и одноименный фильм.

Если коротко, то это сборник нескольких историй людей разных возрастов, разных социальных статусов, оказавшихся по воле судьбы в вытрезвителе и, вспоминающих, что же произошло с ними накануне. Почему-то именно это произведение талантливого русского писателя пришло на память, когда депутаты принялись обсуждать скандальную речь Атамбаева на митинге 8 июня, где экс-президент в своей традиционной, хамской манере, прошелся и по парламенту в том числе.

Депутатский гнев.

Атамбаев не в первый раз позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес Жогорку Кенеша. Но именно последняя речь особенно задела народных избранников. Они действительно, как будто протрезвели и обрушились на экс-президента с обвинениями в узурпации власти и организации политических репрессий, бросали непрозрачные намеки на личное участие Атамбаева в коррупционных схемах по модернизации ТЭЦ, строительству нового ипподрома и исторического музея. Задавались вопросом его роли в деле Батукаева и призывали Генеральную прокуратуру незамедлительно начать проверку деяний Атамбаева. Некоторые депутаты пошли дальше и решили инициировать создание депутатской комиссии, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Вообщем делали все, чтобы доказать общественности, что они вовсе не то самое, чем обозвал их Атамбаев.

Женский отряд Атамбаева.

В стройном хоре обличителей бывшего президента только два голоса прозвучали диссонансом. Карамат Орозова и Ирина Карамушкина выступили в защиту своего патрона. Обе не стеснялись в выражениях в адрес своих коллег по депутатскому корпусу. Предатели, лицемеры, трусы и так далее. Особенно старалась «друг» Атамбаева, Карамушкина. Речь ее тем более показательна на фоне высказывания Кожобека Рыспаева, что парламент обижать нельзя, ведь здесь: « нет ни чимкириков ( прим.ред. сопли в переводе с кырг.яз), ни какырыков( прим.ред. плевки или «харчки» в переводе с кырг.яз.). Здесь сидит элита кыргызского народа, политическая элита». Ирина Карамушкина «элитарность» Жогорку Кенеша активно жестикулируя, достойно проиллюстрировала следующими выражениями: «Вы знаете, все что вы перечислили сегодня, дороги- мароги, узурпация – музурпация. Тогда торога был Асылбек Жээнбеков. Премьер-министр был Сооронбай Жээнбеков. Это были друзья, друганы и так далее. Никто чЁ-то ничЁ не говорил в противовес, не выступал, не пользовались трибуной…А сегодня модно стало говорить..и стоите вы такие смелые и хаете . Собрали весь хайп с базара и гоните ».

К слову, Ирина Карамушкина до депутатства была не просто активисткой СДПК, а учителем истории, ведущим специалистом, а затем и заведующей сектором воспитательной работы управления образования мэрии Бишкека и даже и.о. заместителя министра образования и науки во временном правительстве.

Ответить Карамушкиной, решилась Евгения Строкова, коллега Ирины Юрьевны по фракции СДПК и по учительскому прошлому.

« — Я хочу поблагодарить Алмаза Шаршеновича за то, что я здесь, и все я вижу изнутри. Ирина Юрьевна, в конце концов, Икрам Сатарович был председателем штаба, почему он сразу об этом не говорил? Почему сейчас с больной головы на здоровую все это перекидывается?

…Или это муссирование «Раим-миллион, Раим-миллион». Ну давайте других еще посмотрим. Почему «Шумахера» (прим.ред.Икрам Илмиянов) мы не смотрим, сколько он денег… работая просто советником, сколько у него сейчас денег? Почему мы на это внимание не обращаем?

6 лет этот Раим работал на Атамбаева. Я не верю, чтобы Алмаз Шаршенович не знал, откуда деньги идут. А теперь так хитро, его за день снимают и объявляют коррупционером. Удобная политическая фигура, чтобы раскачивать по поводу коррупции. Давайте честно говорить.

В конце концов он привел Сооронбая Шариповича. И мы все отработали за него, а теперь нас обвиняют, что мы чуть ли не за Бакиева отработали. И когда говорят, я такой доверчивый… Извините, тогда вы не имеете права, если вы такие доверчивые, занимать ведущие посты, первые посты.

Так можно, знаете, неизвестно кому доверять. И вы прекрасно знаете, кто такие сидят там… И Сапар, кто такой, сидит. И другие там тоже. Единственное, кого мне жалко — это Артыкбаева, а остальные — поделом. Из-за того, что кто-то струсил в свое время — это еще ничего не значит. Надо уже в конце концов, чтобы у нас государство было законопослушным, а не властепослушным и это сейчас нам всем тоже», — подытожила Евгения Строкова.

Что по содержанию.

Помимо эмоций, в парламенте прозвучало два, вполне конкретных предложения, способных, в случае реализации повлиять на судьбу Атамбаева. Первое – это предложение Каныбека Иманалиева о даче политической оценки деятельности экс — президента. Как справедливо отметил нардеп – это важно для истории. И не только.

Современникам Атамбаева тоже будет полезно ознакомиться с альтернативным взглядом на все его «достижения» за период президентства. Единственное, в чем Каныбек Иманалиев сам себе противоречит, это в том, что сначала упомянул о том, что «эмоции остынут через три дня», а экспертов, юристов и политологов для работы над документом он предлагает собрать осенью. Но ведь ложка, как говориться, дорога к обеду и железо нужно ковать, пока горячо. Так что, если уж реализовывать инициативу Иманалиева, то ему нужно было бы настаивать на том, чтобы собрать нужных людей в стенах парламента уже завтра.

Второе – это предложение Алтынбека Сулайманова, Таланта Мамытова и Канатбека Исаева о создании специальной депутатской комиссии по изучению деятельности Атамбаева с целью лишения последнего статуса экс-президента и последующего привлечения к уголовной ответственности. По закону экс-президент Кыргызской Республики может быть лишен статуса экс-президента только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем Кыргызской Республики обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением Генерального прокурора. Наши источники в Жогорку Кенеше утверждают, что Канат Исаев уже собрал более 40 подписей под проектом постановления о создании комиссии. Что касается обоснования к постановлению, то с этим у депутатов проблем не должно быть. Достаточно поднять материалы, которые собирал еще Омурбек Текебаев в конце 2016 года, намереваясь начать процедуру импичмента Атамбаева. Впрочем, тогда, не смотря на то что Текебаевым было собрано достаточно доказательств нарушения законов Атамбаевым, депутаты не спешили поддержать лидера «Ата-Мекена». Политическая конъюнктура была иной, а самого Текебаева Атамбаев быстро отправил за решетку. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Личных врагов у экс-президента стало в разы больше, да и депутаты полны решимости доказать всей стране, что они — совсем не «чимкирик». Выборы в парламент совсем скоро. И если парламент и дальше продолжит демонстрировать свою бесхребетность и непоследовательность, то шансов пройти в следующий созыв у многих партий, имеющих сегодня мандаты, будет сведен к минимуму. Одно дело, когда тебя обзывает «соплей» уважаемый статусный человек, целый экс-президент и совсем другое, если коррупционер и узурпатор.

Сере Чалканова — специально для Elgezit.kg