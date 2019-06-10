Правда и ложь Атамбаева (разбираем речь экс-президента)

8 июня партия СДПК провела анонсированный ранее митинг под лозунгом «За реальную борьбу с коррупцией!».

Народу у «Форума» собралось немного. Митинг проходил в формате «сидя». Возле лестницы, выполнявшей роль сцены, были установлены стулья и скамейки, где и сидели митингующие. Среди выступающих были активисты партии, родственники содержащихся под стражей приближенных Атамбаева и их адвокаты. Атамбаев выступал в конце и говорил на двух языках около 40 минут.

Разбор выступления экс-президента:

«Два месяца назад был митинг, и мы думали, что президент примет какие-то меры. Но получилось, наоборот, он обозлился. Яркий пример – обвинение в незаконном обогащении и арест за коррупцию Дамира Мусакеева».

Атамбаев вводит общественность в заблуждение. Дамир Мусакеев осужден за «злоупотребление служебным положением», а совсем не за коррупцию или незаконное обогащение. Будучи начальником 9 управления ГКНБ в 2016-2017 годах, Мусакеев занимался распределением служебного жилья. В результате его действий сотрудники ведомства – 18 первоочередников, так и не получили квартир. Среди тех, кто получил квартиры через Мусакеева были и те, кто получал жилье второй раз, и даже те, кто уже давно уволился из «девятки».

«В то время как мы видим на свадьбах разных, как Жээнбековы празднуют, «обмывают» с Кельдибековыми разными, Матраимовыми и тому подобными мульти-миллионерами».

Атамбаев, видимо имел ввиду свадьбу сына Ахмата Кельдибекова Бекболота, состоявшуюся 28 сентября 2018 года в столичном ресторане «Ала-Тоо». Там действительно был Райымбек Матраимов, ставший окул-ата молодоженов. Были многие представители политической элиты Кыргызстана, но вот Жээнбековых среди гостей торжества замечено не было.

Асылбек Жээнбеков и супруга Сооронбая Жээнбекова Айгуль Токоева были гостями на «Кыз узатуу» дочери депутата от СДПК Торобая Зулпукарова. Помимо них, на празднике присутствовали спикер Жогорку Кенеша и премьер-министр, а так же лидеры почти всех парламентских фракций. Но Райымбека Матраимова у Зулпукарова не было. Его и не приглашали. Вывод: Атамбаев позволил себе некорректное обобщение.

«Прихлебатели Жээнбекова обвиняют меня в том, что я мешаю работать Жээнбекову, я рвусь к власти. Но, если бы это было так, то я просто внес бы это понятие в референдум 2016 года и не ушел бы. И народ поддержал бы меня. На самом деле была другая идея. Вот как отметила здесь Гульнур Торалиева (Гульнура Торалиева, бывший советник премьер-министра Исакова, позиционирующая себя так же как медиаэксперт). Молодое правительство, самый молодой премьер, 39 лет. До Пашиняна, до Зеленского. И аксакал – президент. Который только помогает. Такой был уговор. Парламентская республика».

Этими словами Атамбаев подтвердил, что в его президентство решения принимались кулуарно, не открыто, узкой группой приближенных лиц. Тем более решения о форме правления. Не могут заключаться «уговоры» между представителями элиты по вопросу о том, в какой стране нам жить – парламентской или президентской. Это должен решать народ на референдуме. Кроме того, получается, что Атамбаев лоббировал нахождение Сапара Исакова на должности премьера и после ухода с президентской должности. Подменой является и сравнение Атамбаевым Исакова с Пашиняном и Зеленским. В запасе у последних не только возраст. Они пришли совсем по — другому во власть.

«Беда моя в том, что я сужу о людях по себе. Думаю, что они такие же честные, держат свое слово, порядочные, как я. А они, наоборот. Первым делом закрыли Сапара Исакова. С Кулматовым в один день. Почему в один день? У них одна вина. Они сняли Раима — миллиона и зачищали таможню от матраимовских, жээнбековских кадров».

Ложь. Раим — миллион стал разменной монетой для Атамбаева вовсе не из-за коррупции. Есть несколько версий, почему Атамбаев вдруг решил избавиться от Раима. Но ни одна из них не имеет никакого отношения к коррупции.

«Вы знаете, что еще кричат про меня, вот прежняя власть во всем виновата, а вот Сооронбай Жээнбеков «белый и пушистый». Слушай, разве Сооронбай Жээнбеков при президенте Атамбаеве работал зоотехником в колхозе? С 1 декабря 2011 года я приступил к должности президента и тогда, в декабре, был избран председателем парламента Асылбек Жээнбеков. А председатель парламента — это второе лицо в государственном табеле о рангах. И это был другой парламент, а не чимкирик. А кем был Сооронбай Жээнбеков? Он с 10-го года был ошским губернатором, там, где находится самый большой таможенный пропуск Кыргызстана с Китаем Иркештам. И он был старшим братом председателя парламента и лучшим другом президента Атамбаева, и как это не влияло на кадры? Это — другие люди, это не Атамбаев, который открыв рот смотрел на своего друга Жээнбекова и слушал его. Удивительно конечно, когда говорят, что прежняя власть плохая. А Жээнбековы где были? И больше того, все плохое, что было при мне, было и с их ведома».



Атамбаев пытается «перевести стрелки». Это новое в его пиар-стратегии. Экс-президент хочет убедить общественность, что был слабым президентом, не контролировал все в стране и хочет разделить свою ответственность, за свой президентский период с другими высокопоставленными чиновниками. Кроме того, Атамбаев намекает, что, когда он был главой государства, Жээнбековы им манипулировали в своих целях. В это поверить могут только уж совсем неискушенные в политике Кыргызстана. Тем более, в это не поверят те, кто знает Атамбаева лично. Точки принятия ключевых решений всегда были на седьмом этаже Белого дома. Спикер парламента – это, конечно, звучит красиво и почетно. Но реальной власти, той, что есть у президента и его ближнего круга, у спикера нет. То же касается и губернатора. Тем более, представляется невероятным, что Жээнбековы самостоятельно «рулили» южной таможней в обход Атамбаева, решали кадровые вопросы на республиканском уровне, «распределяли потоки и ни с кем не делились».

В доказательство напомним телефонный разговор Атамбаева с Бекназаровым постреволюционного периода 2010 года. В нем Бекназаров высказывает Атамбаеву претензии по поводу назначения за взятку в 400 тысяч долларов управляющего южной таможней. Речь шла о Райыме Матраимове, которого именно Атамбаев отправил командовать таможней на юг. Кстати, и это тоже есть в том телефонном разговоре, вопреки воле губернатора Ошской области Сооронбая Жээнбекова. Далее Райымбек Матраимов работал на юге, затем был переведен с повышением в Бишкек вплоть до конца осени 2017 года. Получается, все это время никаких вопросов к его деятельности у Атамбаева и Сапара Исакова не было. И вдруг, Матраимов оказался коррупционером. Кстати, закономерный вопрос, почему же тогда Матраимова всего лишь уволили, а не завели на него уголовное дело?

«У меня хватало своих забот. Ни света, ни дорог, ни денег в стране не было. Ош и Джала-Абад сгорели. Зарплата учителей и врачей была 2000 тысячи сомов, и милиция тоже получала 2000 сомов».



Ложь. В стране были и дороги, и деньги. А зарплат в 2000 сомов у учителей и врачей не было уже даже во времена позднего Акаева. В 2011 году заработная плата учителей по данным Нацстаткома составляла в среднем около 8000 тысяч сомов, а врачей – около 6000 тысяч сомов.

«Это я протащил начальником таможни Куваныча Кулматова и в три раза, вдумайтесь, в три раза увеличились сборы на таможне. Таможня начала давать 40 % поступлений в бюджет. Такого ни в одной стране СНГ нет».



А еще ни в одной стране нет такой разницы в таможенной статистике, как между, например, Китаем и Кыргызстаном, Кыргызстаном и Турцией. Все данные есть в открытом доступе, достаточно зайти на сайт Международного торгового центра (ITC). Если говорить прямым текстом, то по контрабанде товаров президент Атамбаев переплюнул и Акаева и Бакиева. То есть, во времена Атамбаева на таможне воровали больше. Чтобы не быть голословными, приведем цифры разницы в таможенной статистике с Китаем и Турцией. Так, с Китаем разница за время правления Атамбаева составила 22 881 млн.долларов США, а с Турцией – 1046 млн.долларов США. При Бакиеве разница составляла 19 036 и 446 соответственно.

«И я узнал, сколько денег воруется только во время и после выборов. Когда, я был в шоке, Жээнбеков принес наличными 24 миллиона долларов. Все боялись мне сказать. Боялись моего лучшего друга».

Мы не можем подтвердить или опровергнуть сказанное Атамбаевым о деньгах, которые, якобы, внес Жээнбеков во время предвыборной кампании. Но, если это – факт, а не фантазия экс-президента, то, возникает резонный вопрос, почему он решил обнародовать это только сейчас, почему продолжил «толкать» в президенты Жээнбекова, почему, наконец, не потребовал от правоохранительных органов установить происхождение этих средств.

«Мне мало кто верит, что я ничего не знал, что творится на ошской таможне, про Райима -миллиона. Потому что я, как честный человек, как президент, доверял своим службам. За шесть лет ни одного донесения. Ни про Райима-миллиона, ни про Жээнбековых. Три донесения в неделю и ни одной строчки про таможню и Райима».

Как говорил известный русский театральный режиссер Константин Станиславский — «Не верю!». Для того, чтобы знать, что происходит в стране, президенту совсем необязательно ждать официальной информации от спецслужб. О контрабанде на таможне в Кыргызстане знали и знают все (в том числе и в государствах – партнерах по ЕАЭС), но как оказалось, кроме, Атамбаева.

Сonclusion.

С каждым публичным выступлением Атамбаева градус критиканства и оскорблений в адрес Жээнбековых повышается. Возможно, это связано с игнорированием Жээнбековыми своего бывшего соратника, а может быть, Атамбаев чувствует, что у него «земля горит» под ногами. Так или иначе, Атамбаев наговорил уже столько, что правоохранительные органы должны инициировать расследование по информации, озвученной экс-президентом, а генеральная прокуратура просто обязана начать защищать честь и достоинство президента действующего.

Атамбаев изменил свою медиа — и пиар — стратегию. Образ вождя — лидера, он пытается сменить на образ лидера — члена команды. Доверчивого и порядочного. Попавшего под влияние недобросовестных друзей-партнеров. Новый тренд – Жээнбековы были вторыми, после меня, людьми в государстве. Они решали многое. Почти всё. А я — ничего не знал.

Теперь Атамбаев не отрицает, что во время его правления была и коррупция, и контрабанда и т.д. и т.п. Но, якобы, был не в курсе. Подвели спецслужбы – своевременно не доносили и друзья – пользовались доверчивостью.

Можно ли говорить о том, что малочисленный митинг СДПК свидетельствует о том, что Атамбаев – «уходящая натура»? Скорее нет, чем да. Атамбаев – политик — популист, умеющий делать поверхностную работу над ошибками. Поэтому малочисленность сторонников экс-президента и усталость общества от политиков атамбаевского типажа не должны давать ложную успокоенность Жээнбековым. Атамбаев еще долго будет оставаться значимым фактором нестабильности в стране. А его популярность будет напрямую зависеть от рейтинга доверия Жээнбекова. Однако, вместе с тем, сомнительно, что Жээнбековы станут более мобильными и оперативными в информационном пространстве. Поэтому, к парламентским выборам, пока будет происходить вся эта «драка бульдогов под ковром», на политическом небосклоне скорее всего появится новая политическая «звезда». Причем, новизна этой «звезды», возможно, будет относительной. Не исключено, что это будет возвращение в политику того, кто уходил из нее на время. Но это точно, не Бабанов, дискредитировавший себя окончательно.

Аналитическая группа Elgezit.kg