Хочу LIFT как у Зеленского

За Зеленским – президентом, наблюдать не менее интересно, чем за Зеленским – кандидатом в президенты.

Он настолько не похож на привычный образ политика постсоветской формации – надутого серьезного дядьку с размеренными, медлительными движениями, что до сих пор не вериться, что ему удалось стать президентом целой страны.

Но Зеленский- президент Украины – это сегодня уже реальность и, похоже, он всерьез намерен сломать старую систему. И, судя по тому, как захлебываются в своем негативе и критике российские пропагандисты, подвергая каждый шаг «команды Зе» издевательскому разносу, Зеленский движется в правильном направлении.

Государство в смартфоне, на мой взгляд, великолепная идея. «По уровню диджитализации мы сегодня проигрываем Казахстану, Белоруссии, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору. По индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Белоруссии и Эстонии — то есть вообще дело не в людях, а в системе. И можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. Пора это сделать», — сказал Зеленский, выступая на Iforum. Если этот проект будет реализован, а Зеленский настроен решительно, каждый гражданин в Укарине сможет отслеживать все процессы, происходящие в государстве. В том числе подготовку и принятие решений. Что для Кыргызстана, тоже было бы очень важным и нужным. Зеленский рассказал, что уже создаваемая платформа, помимо всего, предполагает внедрение четырех уровней: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством, а также вовлечение в управление государством. Просто мечта. А еще, все это было презентовано простым и доступным языком. Чему и нашим чиновникам стоило бы поучиться. Ведь мы тоже очень много и часто говорим о необходимости внедрения электронного правительства.

И еще один проект, который,думается, мы тоже могли бы реализовать. 28 мая команда Зеленского заявила о запуске beta – версии проекта LIFT. Что это такое? Это реальная возможность прихода в политику новых кадров. А для молодых и не молодых, амбициозных и образованных людей – это реальный шанс самореализоваться. Такой своеобразный социальный лифт.



«Социальный лифт открыт. Пришло время перемен. Lift – это проект команды Зеленского, платформа, наконец даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как удобный сервис для каждого гражданина Украины»,

– говорится в описании проекта на официальной странице штаба Зеленского в Facebook.



«Пришло время уничтожить старую систему. Вокруг этой задачи мы объединим профессиональных специалистов своего дела, талантливых людей, которые имеют идеи или уже готовые проекты, которые изменят страну», – заявляет команда нового президента Украины.

«LIFT – это проект Команды Зеленского, объединяющий в себе квалифицированных специалистов и инновации. Он направлен на позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие».

По словам соратников Зеленского, «в LIFT может зайти любой, ведь это:

— Равные условия поступления для каждого, кто хочет попасть в команду, воплотить идею или реализовать проект;

— Честный и прозрачный отбор специалистов, идей и разработок;

— Возможность лично участвовать в написании истории нашей страны;

— Отсутствие коррупционной и бюрократической составляющей при отборе;

— Инновационная платформа, которая по-новому раскрывает возможности нашей страны».

Платформа – это сайт, кстати очень доступный по дизайну и пониманию, что и как нужно делать. Там выбираешь одну из четырех рубрик: хотите изменить страну (надо заполнить форму резюме), хотите присоединиться к изменениям уже сейчас( здесь можно указать непосредственно, кем и где хочет работать кандидат), есть идея – расскажите про нее и есть готовый продукт – расскажите про него. По этой ссылке https://lift.net.ua/ можно перейти на сайт проекта и убедиться, насколько все просто. Как все гениальное. К вечеру 28 мая на сайте уже было зарегистрировано 497 резюме, оформлено 738 идей и отправлено 258 проектов.

Конечно, можно скептически относиться к такому способу поиска различных талантов. Но, а вдруг, сработает?

Я бы очень хотела, чтобы те, кто принимает решения у нас, присмотрелись к этому проекту. Во-первых, что очень привлекает, нет речи о работе непосредственно на Зеленского, а речь идет о работе на страну. Во-вторых, это шанс, не имея связей, нужных знакомств и денег для взяток, пробиться во власть. И пусть пока сложно прогнозировать насколько удачным окажется этот проект с точки зрения реализации и выхлопа. Но шанс-то уже есть.Вот он, его можно виртуально пощупать и потрогать. И он создает ощущение равных возможностей для всех. А это, согласитесь, дорогого стоит.

Сере Чалканова — специально для Elgezit.kg

Источник: Elgezit.kg