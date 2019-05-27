«Прослушкагейт» Кто и зачем хотел «слушать» Алмазбека Атамбаева?

Кто хотел прослушать Атамбаева?

В СДПК утверждают, что их IT-специалиста пытались завербовать спецслужбы. Сначала долго за ним следили, потом предложили сотрудничество. В противном случае обещали «накопать» компромат и арестовать. А его родителей выгнать с госслужбы. Бакыт (фамилия его не называется) испугался и обратился к Дамиру Мусакееву, телохранителю экс-президента Атамбаева и бывшему начальнику Девятого управления ГКНБ. Тот посоветовал согласиться, дабы узнать дальнейшие планы «конторы»

— Кто меня вербовал, представился Дамиром, показал удостоверение ГКНБ КР — рассказывает Бакыт. – Его интересовало все, что связанно с Алмазбеком Атамбаевым. Когда он приходит на работу, с кем встречается, когда уходит. Интересовались также всеми партийными мероприятиями СДПК, кого собираются избирать в политсовет, как идет подготовка к выборам. Потом начал интересоваться интерьером кабинета Атамбаева, вплоть до того, какие лампочки там стоят. Только позже я понял, для чего он все подробно расспрашивает. Чтобы подобрать идентичные вещи, вмонтировать туда прослушку и подменить их.

Дамир Мусакеев тщательно записывал все разговоры Бакыта с якобы сотрудником ГКНБ. Один раз даже снял на видео, при его встрече с «агентом». Переписку по вотсапу заскриншотили.

«Куратор» принес Бакыту два удлинителя, в которые были встроены жучки. Один нужно было установить в кабинет Атамбаева, второй в комнату Фариду Ниязову. За установку обещали заплатить $500. А за устное «стукачество» обещали платить ежемесячную зарплату.

Бакыт отправился к Дамиру Мусакееву, позвали журналистов телеканала «Апрель» и под объективами видеокамеры вскрыли удлинители. В них, как пояснили в СДПК находились передатчики.

Как выглядит «прослушивающее оборудование»

Несколько проводов, между ними микрочипы и устройство напоминающее микрофлешку. Без соответствующей экспертизы очень сложно назвать их предназначение. Однако все напоминало очень устаревшее и анахроническое оборудование.

В соцсетях обсмеяли «китайские удлинители», заявив, что даже в прошлом веке использовали более интересные вещи: ручки, картины, пуговицы… Скандал в шутка назвали «удлинительгейтом»…

Почему «чекисты» использовали устаревшую прослушку?

Возник вполне закономерный вопрос: почему сотрудники ГКНБ (если это были они) не задействовали более современные методы прослушки. Ведь сейчас смартфон, «умный» телевизор, любая смарт-техника может «слушать» своих хозяев. В руках «конторы» есть система СОРМ (прослушивание мобильной связи), лазерная, акустическая и куча других прослушек основанная на ультрасовременных технологиях.

— Ранее спецслужбы установили в мобильник Алмазбека Атамбаева программу, которая зеркально отображала все содержимое телефона в другое устройство, — рассказывает официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева. – После того как мы обнаружили это, наш лидер больше не использует сотовый телефон. Весь его кабинет напичкан «заглушками», никакие сигналы через нее не пройдут. Плюс всех посетители оставляют своим телефоны и прочие устройства за пределами кабинета. Поэтому ГКНБ, видимо, решило использовать старый и проверенный метод – подложить «жучка».

ГКНБ КР: «Все заявления о нашей причастности к прослушке – провокация»

Ответ ГКНБ не заставил себя долго ждать. Ведомство официально заявило, что распространяемая информация о том, что якобы сотрудник комитета заставил представителя «Форума» поставить прослушивающее устройство в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова, не соответствует действительности.

«Отдельные политические деятели в целях самопиара и придания собственной значимости выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб КР», — пояснили в ГКНБ.

Кто заинтересован в этом?

— Конечно, за всем этим стоит человек, который возглавляет и курирует все компетентные органы в стране, — уверен член партии СДПК Фарид Ниязов. – Главная мишень – Алмазбек Атамбаев. Он несколько раз предлагал Сооронбаю Жээнбекову встретиться и поговорить, но последний отказывался. Отторжение идет от него. Пока не придет Сооронбаю Шариповичу осознание бессмысленности противостояния с Атамбаевым, он будет в тупике

Видеозапись и аудиозапись переговоров Бакыта с якобы сотрудником ГКНБ

Жизнь Атамбаева в опасности?

По заявлениям членов СДПК, жизнь и здоровье их лидера в опасности. Ибо спецслужбы недаром хотели «слушать» экс-президента.

— Возможно, хотят провести разного рода провокации. Мы даже видим угрозу жизни Алмазбека Атамбаева, — говорит Кундуз Жолдубаева. – Мы намерены обратиться с заявлением в генпрокуратуру и передать им один из удлинителей. А также требуем отставки руководства ГКНБ, в частности и.о. председателя Орозбек Опумбаева. Экс-президент страны наделен неприкосновенностью, и каждый, кто намерен ее нарушить должен нести ответственность по закону.

Переписка «Куратора» и «агента»

«Прослушать могли и сотрудники «девятки. Без вербовок»

На условиях анонимности, с нами побеседовал ветеран спецслужб, бывший сотрудник 1 управления (разведка). И рассказал свой взгляд на произошедшее.

— Не знаю, кто поверит в эти сказки, но спецслужбы работают совсем по-иному. Зачем вербовать заранее ненадежного человека и ставить всю операцию под удар. Оперативник вербуют человека только тогда, когда он уверен, что на него есть соответствующий компромат и он в безвыходном положении. Поэтому вербуемый агент никогда не «сдаст» своего куратора. А если вербовать первого встречного, тогда все задания будут заведомо провальными.

Но абсурдно даже не это. Если бы за этим стояло ГКНБ, зачем им вербовать кого-то, если кабинет Атамбаева охраняется их структурой – Девятым управлением ГКНБ? Самый легкий путь дать им задание установить прослушку в любом удобном для них месте. И им же дать задание рассказывать о лицах, с которыми Атамбаев встречается.

Теперь насчет прослушки. Сейчас существует современная аппаратура, которая может подключаться не только к телефону, но и к компьютеру, планшету, любому устройству имеющему доступ к интернету или внешней связи. Ну не может Алмазбек Атамбаев быть абсолютно изолированным от мира. Он наверняка пользуется интернетом, сотовой или стационарной связью. Конечно, легче подобраться через них. Ну и никто не отменял лазерную прослушку, когда речь считывается через колебания волн на окне кабинета. Никакая «заглушка» ему не помеха.

Поэтому все это шоу сделано либо для того, чтобы распиарить себя и в негативном свете выставить действующие власти. Либо у Алмазбека Атамбаева снова началась мания преследования. То его хотели отравить во время его премьерства, то убить при его задержании 6 апреля 2010 года…

Семетей АМАНБЕКОВ — специально для Elgezit.kg

Источник: Elgezit.kg