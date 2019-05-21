Почему Раим-миллион может стать следующим президентом страны

Мы попробовали разобраться насколько реальны его шансы?
После выхода видеобращения Раима Матраимова адресованного Алмазбеку Атамбаеву в обществе забурлили различные обсуждения. Многие считают, что загадочный и мистический Раим-миллион вышел из тени, чтобы пойти в большую политику. Мы попробовали разобраться насколько реальны его шансы?
Для чего было сделано видеообращение?
Можно вывести три теории:
- Это выступление рассерженного сына, который вышел лишь для того, чтобы защитить светлую с память своего отца
- Это намеренный «выход на свет», с целью дальнейшего продвижение Раима по политической лестнице.
- Раим-миллион решил окончательно отделить «мух от котлет» и попросил не вмешивать его в конфликт Атамбаева с президентом Жээнбековым.
Вторая теория более правдоподобна, так как в случае если бы сыновья хотели бы лишь заступиться за память своего отца, то сделать это мог другой Матраимов — Искендер, депутат, и как следствие, более публичная и искушенная персона. Третья теория тоже имеет право на жизнь.
Эмоциональная составляющая спича Матраимова
- Речь была написана в «добром» стиле и изобиловала словами о справедливости, терпимости, вере, здоровом образе жизни. Были ссылки на священный хадис и известную кыргызскую пословицу. Было видно, что речь приготовлена для широкой публики, с целью создать образ богобоязненного, справедливого и терпимого человека.
- В отличие от истеричных и голословных обвинений Атамбаева, Раим был очень сдержан, все время обращался к экс-президенту на «вы» и ни разу не опустился до оскорблений или перехода на личности. А в конце спича и вовсе пожелал ему совестливости и терпения в священном месяце Рамазан.
- Вместе с тем чувствовалось отсутствие ораторских способностей: текст был зачитан механически, без эмоциональных ударений, иногда спикер запинался и заминался.
- Но доводы были его аргументированы, подкреплены фактами, цифрами, датами. Чем не стартовая предвыборная речь?
Какие планы: ближайшие и дальнейшие?
В обществе давно муссируются слухи, что Раим Матраимов совместно с Асылбеком Жээнбековым намерены создать прочную и сильную политическую партию. И вместе с ней либо сам пойдет в политику, либо пролоббирует кого-нибудь из ближайшего окружения. Основная ближайшая цель – победа на парламентских выборах 2020 года: занять в Жогорку Кенеше большинство мест и сформировать правящую коалицию.
Этим может объясниться тот факт, что на вышеуказанном спортивном турнире в честь отца Матраимовых, на юге страны высадился солидный политический десант, состоявший из депутатов, политиков, общественных деятелей, бывших силовиков. Возможно, это и есть костяк будущей партии. В которой бывший таможенник будет играть первую скрипку.
В случае победы на выборах не исключено, что Раим Матраимов будет претендовать на должность президента страны. Ну, или премьер-министра, если, конечно, придерживаться негласному правила чередования престолонаследия по принципу «Юг-Север».
Почему не Асылбек Жээнбеков?
Потому что именно семейно-клановое правление положило конец режимам Акаева и Бакиева. И Сооронбай Жээнбеков, наверняка, не рискнет третий раз войти в одну и ту же реку и выдвинуть на пост главы государства или другим образом передать бразды правления своему родному брату. Но, чтобы сохранить какое-то влияние и обезопасить себя от прихода к власти атамбаевских людей братья Жээнбековы постараются возвести на трон кого-то из приближенных им людей. Который должен обладать достаточной силой и авторитетом, чтобы одержать победу в президентской гонке.
Почему Раим Матраимов МОЖЕТ стать у руля государства?
- У него есть очень мощные финансовые ресурсы: помимо его личных богатств, многие его братья занимаются успешным бизнесом. Учитывая, что многое в политическом поле Кыргызстана продается и покупается, это очень существенный козырь.
- В случае достижения консенсуса с действующим президентом, у Раима Матраимова будет внушительный административный ресурс. Который во многих выборах играл самую главную роль.
- У Раима и его команды есть хороший опыт проведения парламентских и президентских выборов. Ранее президент Жээнбеков подтвердил, что Раим Матраимов активно помогал партии СДПК победить на парламентских выборах 2011 года. А экс-президент Атамбаев заверил, что именно Раим-миллион помог Жээнбекову одержать победу на президентских выборах 2018 года. В обоих случаях, наверняка, дело не ограничилось лишь финансовой помощью.
- Раим Матраимов занимается на юге страны меценатством: помогает многим бедным и обездоленным семьям, устраивает различного рода благотворительные акции, спонсирует спортивные организации. Даже имеет несколько собственных спортклубов. Построил в Кара-Суйском районе большую мечеть. И школу при ней. Все это дает ему широкую популярность среди простого народа. Словом, может иметь на юге страны определенный авторитет.
- Матраимовы — мощный семейный клан – фактор, который в нашей стране очень важен. Тем более на юге страны, где находится основный электорат республики.
- У него хорошие политические связи и рычаги влияния. Он дружен со многими «тузами» отечественной политики, а с некоторыми даже завел родственные связи. Настоящая политическая «Коза Ностра».
- Политическая площадка в стране расчищена до блеска. Омурбек Бабанов в бегах, у Алмазбека Атамбаева почти «отобрали» партию, с которой он планировал идти на парламентские выборы, еще ряд опасных конкурентов «полируют» скамью подсудимых.
Почему Раим Матраимов может НЕ СТАТЬ президентом
- «Благодаря» постоянным нападкам и инсинуациям экс-президента Атамбаева, образ Раима Матраимова был демонизирован и стал ассоциироваться у общества с коррупционными явлениями в стране. Если аналитики и пиарщики будущего «государя» не «отмоют» его от подобных сравнений, в случае его восхождения на политический Олимп в стране могут произойти глубокие народные волнения. С самыми катастрофическими для власти последствиями.
- Таможенные органы, где работал Раим-миллион, вызывают не самое глубокое доверие среди населения Кыргызстана, и отождествляет собой коррупцию и мздоимство.
- В дело могут вмешаться влиятельные соседи в лице руководства Российской Федерации, которое уже выражало недовольство работой таможенных органов Кыргызстана в рамках ЕАЭС. Имя Раима Матраимова мелькало в делах о «сером импорте», но только на уровне слухов. Никаких доказательств его причастности контрабанде товаров найдено не было. Тем не менее, руководство соседей могут «рекомендовать» не выдвигать Раима на высокие госдолжности страны.
- Раим Матраимов не имеет достаточного политического и руководительского опыта. Кроме таможенных служб нигде не работал. Всю вертикаль власти, как например, Сооронбай Жээнбеков, не прошел. Правда подобный «грешок» был и за Аскаром Акаевым и Аламазбеком Атамбаевым. Как показал опыт, из них получились не самые лучшие президенты.
Выводы
Конечно все вышеуказанное лишь как один из вариантов политического сценария с участием экстравагантного Раима-миллиона. Вполне вероятно, что он захочет заново уйти в тень и двигать политическими фигурами вне «шахматного» поля страны. Но в кыргызской политике есть такое понятие, как «президент-нежданчик», когда в главной гонке страны финиширует ну самая «серая лошадка». Тихий академик Акаев, любитель сочных мант Бакиев, бизнесмен-мультимиллонер Атамбаев… Скажи нам, лет эдак 5 назад, что президентом станет Сооронбай Жээнбеков, на смех бы подняли. Вот так вот!
В кыргызской политике возможно все!
Мнение эксперта
Дмитрий Орлов, Генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад».
Теоретически Райымбек Матраимов может стать президентом. Никто не имеет права отказать ему в регистрации кандидатом только на том основании, что он — Райымбек Матраимов. Нравится это кому-то или нет, но пока юридически не доказано, что он незаконно обогатился, Матраимов продолжает оставаться честным человеком. И Матраимов это знает. А его репутация — это пока что предмет обсуждения в социальных сетях, и не более того. Мы все хотим жить в правовом государстве, не так ли? Вот пусть всё и будет по закону. Хотя вопрос, как мог заработать столько денег человек, который ни одного дня не работал в бизнесе, остаётся открытым. Во всяком случае, в официальной биографии Матраимова упоминаний об этом нет.
Ну а, говоря о нынешней ситуации, хочется отметить: если своим обращением к Атамбаеву, Матраимов решил подать заявку на вхождение в большую политику, то он начал с того, чем по всем законам политического маркетинга принято заканчивать. Сначала Матраимову надо было максимально дистанцироваться от действующего президента Жээнбекова, а после — начать делать разные добрые дела. И со временем народ бы забыл, что когда-то Матраимов имел прозвище «Райым-Миллион». И только потом — под занавес, когда количество добрых дел Матраимова дошло бы до критической отметки, ему можно было бы предъявлять какие-то претензии Атамбаеву.
Семетей АМАНБЕКОВ — специально для Elgezit.kg
Источник: Elgezit.kg
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