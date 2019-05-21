Почему Раим-миллион может стать следующим президентом страны

Мы попробовали разобраться насколько реальны его шансы?

После выхода видеобращения Раима Матраимова адресованного Алмазбеку Атамбаеву в обществе забурлили различные обсуждения. Многие считают, что загадочный и мистический Раим-миллион вышел из тени, чтобы пойти в большую политику. Мы попробовали разобраться насколько реальны его шансы?

Для чего было сделано видеообращение?

Можно вывести три теории:

Это выступление рассерженного сына, который вышел лишь для того, чтобы защитить светлую с память своего отца

Это намеренный «выход на свет», с целью дальнейшего продвижение Раима по политической лестнице.

Раим-миллион решил окончательно отделить «мух от котлет» и попросил не вмешивать его в конфликт Атамбаева с президентом Жээнбековым.

Вторая теория более правдоподобна, так как в случае если бы сыновья хотели бы лишь заступиться за память своего отца, то сделать это мог другой Матраимов — Искендер, депутат, и как следствие, более публичная и искушенная персона. Третья теория тоже имеет право на жизнь.

Эмоциональная составляющая спича Матраимова

Речь была написана в «добром» стиле и изобиловала словами о справедливости, терпимости, вере, здоровом образе жизни. Были ссылки на священный хадис и известную кыргызскую пословицу. Было видно, что речь приготовлена для широкой публики, с целью создать образ богобоязненного, справедливого и терпимого человека.

В отличие от истеричных и голословных обвинений Атамбаева, Раим был очень сдержан, все время обращался к экс-президенту на «вы» и ни разу не опустился до оскорблений или перехода на личности. А в конце спича и вовсе пожелал ему совестливости и терпения в священном месяце Рамазан.

Вместе с тем чувствовалось отсутствие ораторских способностей: текст был зачитан механически, без эмоциональных ударений, иногда спикер запинался и заминался.

Но доводы были его аргументированы, подкреплены фактами, цифрами, датами. Чем не стартовая предвыборная речь?

Какие планы: ближайшие и дальнейшие?

В обществе давно муссируются слухи, что Раим Матраимов совместно с Асылбеком Жээнбековым намерены создать прочную и сильную политическую партию. И вместе с ней либо сам пойдет в политику, либо пролоббирует кого-нибудь из ближайшего окружения. Основная ближайшая цель – победа на парламентских выборах 2020 года: занять в Жогорку Кенеше большинство мест и сформировать правящую коалицию.

Этим может объясниться тот факт, что на вышеуказанном спортивном турнире в честь отца Матраимовых, на юге страны высадился солидный политический десант, состоявший из депутатов, политиков, общественных деятелей, бывших силовиков. Возможно, это и есть костяк будущей партии. В которой бывший таможенник будет играть первую скрипку.

В случае победы на выборах не исключено, что Раим Матраимов будет претендовать на должность президента страны. Ну, или премьер-министра, если, конечно, придерживаться негласному правила чередования престолонаследия по принципу «Юг-Север».

Почему не Асылбек Жээнбеков?

Потому что именно семейно-клановое правление положило конец режимам Акаева и Бакиева. И Сооронбай Жээнбеков, наверняка, не рискнет третий раз войти в одну и ту же реку и выдвинуть на пост главы государства или другим образом передать бразды правления своему родному брату. Но, чтобы сохранить какое-то влияние и обезопасить себя от прихода к власти атамбаевских людей братья Жээнбековы постараются возвести на трон кого-то из приближенных им людей. Который должен обладать достаточной силой и авторитетом, чтобы одержать победу в президентской гонке.

Почему Раим Матраимов МОЖЕТ стать у руля государства?

У него есть очень мощные финансовые ресурсы: помимо его личных богатств, многие его братья занимаются успешным бизнесом. Учитывая, что многое в политическом поле Кыргызстана продается и покупается, это очень существенный козырь.

В случае достижения консенсуса с действующим президентом, у Раима Матраимова будет внушительный административный ресурс. Который во многих выборах играл самую главную роль.

У Раима и его команды есть хороший опыт проведения парламентских и президентских выборов. Ранее президент Жээнбеков подтвердил, что Раим Матраимов активно помогал партии СДПК победить на парламентских выборах 2011 года. А экс-президент Атамбаев заверил, что именно Раим-миллион помог Жээнбекову одержать победу на президентских выборах 2018 года. В обоих случаях, наверняка, дело не ограничилось лишь финансовой помощью.

Раим Матраимов занимается на юге страны меценатством: помогает многим бедным и обездоленным семьям, устраивает различного рода благотворительные акции, спонсирует спортивные организации. Даже имеет несколько собственных спортклубов. Построил в Кара-Суйском районе большую мечеть. И школу при ней. Все это дает ему широкую популярность среди простого народа. Словом, может иметь на юге страны определенный авторитет.

Матраимовы — мощный семейный клан – фактор, который в нашей стране очень важен. Тем более на юге страны, где находится основный электорат республики.

У него хорошие политические связи и рычаги влияния. Он дружен со многими «тузами» отечественной политики, а с некоторыми даже завел родственные связи. Настоящая политическая «Коза Ностра».

Политическая площадка в стране расчищена до блеска. Омурбек Бабанов в бегах, у Алмазбека Атамбаева почти «отобрали» партию, с которой он планировал идти на парламентские выборы, еще ряд опасных конкурентов «полируют» скамью подсудимых.

Почему Раим Матраимов может НЕ СТАТЬ президентом

«Благодаря» постоянным нападкам и инсинуациям экс-президента Атамбаева, образ Раима Матраимова был демонизирован и стал ассоциироваться у общества с коррупционными явлениями в стране. Если аналитики и пиарщики будущего «государя» не «отмоют» его от подобных сравнений, в случае его восхождения на политический Олимп в стране могут произойти глубокие народные волнения. С самыми катастрофическими для власти последствиями.

Таможенные органы, где работал Раим-миллион, вызывают не самое глубокое доверие среди населения Кыргызстана, и отождествляет собой коррупцию и мздоимство.

В дело могут вмешаться влиятельные соседи в лице руководства Российской Федерации, которое уже выражало недовольство работой таможенных органов Кыргызстана в рамках ЕАЭС. Имя Раима Матраимова мелькало в делах о «сером импорте», но только на уровне слухов. Никаких доказательств его причастности контрабанде товаров найдено не было. Тем не менее, руководство соседей могут «рекомендовать» не выдвигать Раима на высокие госдолжности страны.

Раим Матраимов не имеет достаточного политического и руководительского опыта. Кроме таможенных служб нигде не работал. Всю вертикаль власти, как например, Сооронбай Жээнбеков, не прошел. Правда подобный «грешок» был и за Аскаром Акаевым и Аламазбеком Атамбаевым. Как показал опыт, из них получились не самые лучшие президенты.

Выводы

Конечно все вышеуказанное лишь как один из вариантов политического сценария с участием экстравагантного Раима-миллиона. Вполне вероятно, что он захочет заново уйти в тень и двигать политическими фигурами вне «шахматного» поля страны. Но в кыргызской политике есть такое понятие, как «президент-нежданчик», когда в главной гонке страны финиширует ну самая «серая лошадка». Тихий академик Акаев, любитель сочных мант Бакиев, бизнесмен-мультимиллонер Атамбаев… Скажи нам, лет эдак 5 назад, что президентом станет Сооронбай Жээнбеков, на смех бы подняли. Вот так вот!

В кыргызской политике возможно все!

Мнение эксперта

Дмитрий Орлов, Генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад».

Теоретически Райымбек Матраимов может стать президентом. Никто не имеет права отказать ему в регистрации кандидатом только на том основании, что он — Райымбек Матраимов. Нравится это кому-то или нет, но пока юридически не доказано, что он незаконно обогатился, Матраимов продолжает оставаться честным человеком. И Матраимов это знает. А его репутация — это пока что предмет обсуждения в социальных сетях, и не более того. Мы все хотим жить в правовом государстве, не так ли? Вот пусть всё и будет по закону. Хотя вопрос, как мог заработать столько денег человек, который ни одного дня не работал в бизнесе, остаётся открытым. Во всяком случае, в официальной биографии Матраимова упоминаний об этом нет.

Ну а, говоря о нынешней ситуации, хочется отметить: если своим обращением к Атамбаеву, Матраимов решил подать заявку на вхождение в большую политику, то он начал с того, чем по всем законам политического маркетинга принято заканчивать. Сначала Матраимову надо было максимально дистанцироваться от действующего президента Жээнбекова, а после — начать делать разные добрые дела. И со временем народ бы забыл, что когда-то Матраимов имел прозвище «Райым-Миллион». И только потом — под занавес, когда количество добрых дел Матраимова дошло бы до критической отметки, ему можно было бы предъявлять какие-то претензии Атамбаеву.

Семетей АМАНБЕКОВ — специально для Elgezit.kg

Источник: Elgezit.kg