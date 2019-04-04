Уроки украинских выборов для Кыргызстана или будет ли у нас свой «Бенин клоун»

Общая картина



31 марта в Украине прошли президентские выборы. В них участвовало 39 кандидатов. Основные – это действующий президент Петр Порошенко, вечный оппозиционер власти Юлия Тимошенко и новая звезда украинской политики и, по совместительству, звезда шоу-бизнеса, кавээнщик, комик, артист, участник популярного шоу и владелец студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Именно он сорвал джек-пот на этих выборах и победно вышел во второй тур, обогнав всех политических тяжеловесов.

Причем, Зеленский обошел соперников со значительным перевесом. Почти вдвое. И потратил на свою предвыборную кампанию, из расчета на каждый голос, значительно меньше, чем тот же Порошенко или Тимошенко. По данным Комитета избирателей Украины, стоимость голоса для Зеленского составила 16 гривен или около 40 сомов. Для сравнения с другими лидерами гонки: стоимость голоса для Петра Порошенко составила 141 гривну или 358 сомов, а Юлии Тимошенко — 68 гривен или 173 сома, соответственно.



В чем же феномен Зеленского, не отличающегося сокрушительным ораторским мастерством, не имеющего абсолютно никакого опыта государевой службы и признающего открыто собственную некомпетентность. Имеющим специфическую профессию и соответствующий образ, заставляющий людей улыбаться, но никак не относиться серьезно. Тем более настолько, чтобы доверить судьбу всей страны. И все-таки, сегодня именно он стал победителем. Причем, что тоже, удивительно, Зеленскому удалось набрать примерно равное количество голосов по всем областям. То есть, практически все регионы Украины, такие разные, отдали первое место именно владельцу и главному комику студии «Квартал 95».



Необычной была и его предвыборная кампания. Начнем с того, что у Зеленского не было классической предвыборной программы. И основные технологические инструменты, используемые его штабом, были в интернете, а не в традиционном «поле». Зе!команда, как называлась диджитал кампания Зеленского, реально превратила социальные сети в инструмент Зе!революции. Зеленскому удалось мобилизовать молодежь, которая, не смотря на кажущуюся активность всегда считалась нестабильным электоратом по сравнению со старшим поколением, исправно посещающим избирательные участки. И он не боялся казаться смешным, что по всем канонам политтехнологий недопустимо для кандидата. Наоборот. Креативщики его команды сами предлагали «кликать» на «Бениного клоуна». И это тоже – феномен.

Политические консультанты, технологи и эксперты всех мастей, независимо от исхода второго тура, еще долго будут разбирать по деталям все, что касается Зеленского. Потому что, такого еще, действительно, не было. Да, некоторая мировая тенденция к приходу в политику, на лидирующие позиции несистемных кандидатов уже прослеживается. Трамп, Беппе Грилло и другие.

Но, чтобы вот так, прямо из театрального закулисья и с корпоратива, не успев смыть клоунский грим и в кресло президента – такого мир еще не видел.



Можно предположить, что победу Зеленского предопределила сама ситуация в Украине. Усталость общества от старой и поднадоевшей элиты, отсутствие реформ, несмотря на все майданы, наличие запроса на обновление. И, судя по тому же Зеленскому, пока отсутствие ясного понимания того, в чем это самое обновление должно заключаться. Но, главное, что на мой взгляд несет в себе Зеленский для Украины, — это некий символизм окончательного перехода незалежной к европейской демократии, как образцу. Где президент не вмешивается в дела исполнительной власти. И Зеленский, как образ – это флаг, символ такой трансформации.

Почему происходящее в Украине имеет значение для Кыргызстана



Если проанализировать историю Украины и Кыргызстана с начала 2000 годов, то можно найти очень много совпадений. Не смотря на разное географическое положение, мы, как ни странно, очень похожи. Особенно, по сравнению с другими бывшими союзными республиками.



Первый майдан в Украине, так называемая оранжевая революция, начался в ноябре 2004 года и продолжался два месяца. Это была вторая, на постсоветском пространстве, мирная масштабнейшая акция, после революции роз в Грузии в 2003 году, как реакция на фальсификацию выборов.

Тогда Майдан Незалежности сумел добиться повторного голосования в результате которого вместо Януковича президентом стал Ющенко.

А в 2005 году произошла тюльпановая революция в Кыргызстане. Тоже, как реакция на нечестные выборы. Правда не президентские, а парламентские.

Вторая насильственная смена власти в 2010 году у нас, как и в последующем, в 2014 году в Украине, была уже не мирной, а кровопролитной и в большей степени была связана с внешними силами и самоопределением наших стран. В Кыргызстане – с Россией, и, как следствие мы стали членами Евразийского Союза, а Украина заявила о выборе европейского пути и окончательно порвала с советским прошлым.

Как и в Бишкеке, так и в Киеве, в ходе тех событий были человеческие жертвы. И, в общем-то, и там, и у нас, до сих пор не найдены эти самые таинственные снайперы, стрелявшие по толпе. Но после тех событий у нас появилось понятие – «апрельские герои», а в Киеве чтят теперь память, так называемой «небесной сотни». И у нас, как и в Украине смена власти не принесла ожидаемых позитивных глобальных перемен. Зашкаливающий уровень коррупции, отсутствие политической воли на проведение реформ, передел собственности и тому подобное.



Пока у нас не такой градус усталости от старой политической элиты, как в Украине. Тем более, что у нас не так давно прошли президентские выборы. Но эта тенденция тоже начинает набирать обороты. А значит, и нас, вполне могут ждать на выборах в парламент, в 2020 году неожиданные сюрпризы в виде появления новых, неожиданных, несистемных политических лидеров.

Тем более, как показывает история, мы с Украиной как бы «ходим» друг за другом. У них – оранжевая революция, потом – у нас – тюльпановая. Затем – у нас события 2010 года, следом – у них, события 2014 — го. В этом году – феномен Зеленского у них.

По теории вероятности, теперь что — то подобное должно быть у нас. Ждем.

(Редакция ответственности за содержание публикации не несет и мнение автора может не разделять).

Элгезит