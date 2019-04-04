Штормит ЕАЭС. Пробки на границах и потери бизнеса

Вопросы без ответов

Пробка из сотен большегрузных фур на пункте пропуска «Актилек автодорожный» день ото дня растет. Караван из большегрузов в районе города Кант, растянулся на километры. Бизнес несет убытки, товары предпринимателей не могут пересечь границу Кыргызстана и Казахстана по нескольку суток, при этом многие машины после досмотра разворачивают из-за проблем с сопроводительными документами.

Важно иметь в виду, что КПП «Актилек» создавался специально для ускоренного таможенного оформления грузов в рамках торговых отношений внутри ЕАЭС. Этот пункт оснащен средствами весогабаритного контроля, рентгеновской установкой и прочими техническими устройствами, призванными ускорить процедуры прохождения крупных партий товаров через кыргызско-казахстанскую границу.



По последним данным количество большегрузов, скопившихся на пункте «Актилек», приближается к тремстам. Объяснения официальных органов обоих стран по поводу складывающейся ситуации крайне размыты, поэтому бизнес в недоумении по поводу того, что же стало причиной резкой смены настроения со стороны таможни Казахстана. Почему, те грузы, которые еще месяц назад беспрепятственно пересекали границу, теперь застопорились…

Равнодушный Нурсултан

Чиновничество Казахстана относится к происходящему безразлично, откровенно это демонстрируя. Министерству финансов РК представляется, что пробки на границе образовались из-за нежелания самих перевозчиков проходить досмотр. В то же время в Нурсултане (бывшей Астане) и не отрицают того, что контроль на пункте пропуска действительно усилен. Обосновывая свои действия, казахстанская сторона подчеркивает, что в ходе досмотра периодически выявляются транспортные средства перевозящие товары китайского и турецкого производства, при этом в сопроводительных документах указываются недостоверные сведения.

«В связи с досмотром с 27 марта 40 автотранспортных средств добровольно вернулись в Кыргызстан для корректировки товаросопроводительных документов. В отношении товаров кыргызского производства проводится визуальный осмотр и нарушений нет», — говорится в сообщении Комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

«Скрытый таможенный контроль»

Действия Нурсултана со стороны президента и премьер-министра Кыргызстана пока остаются без комментариев. В то же время, судя по высказываниям отдельных политиков и депутатов парламента, такие отношения в формате ЕАЭС Кыргызстан не устраивают. Дело дошло до достаточно жесткого заявления, сделанного Министерством экономики. Бишкек инициировал отзыв министров Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для консультаций по ситуации на границе.

«Кыргызстан в связи со сложившейся ситуацией считает, что дополнительные меры контроля являются нарушением норм Евразийского экономического союза и ограничивают свободу передвижения товаров — основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС

По информации Комитета государственного дохода Министерства финансов Казахстана, на границе осуществляются проверка и сканирование следующих документов: CMR (международная товарно-транспортная накладная), ТТН (товарно-транспортная накладная), инвойс или счет-фактура, техпаспорт на транспортное средство, талон о прохождении границы.

Подобные действия являются скрытым таможенным контролем, что в корне противоречит нормам союза и нарушает положения статьи 25 Договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения товаров на внутреннем рынке союза», — говорится в сообщении Министерства экономики Кыргызстана.

Граница – как инструмент давления

Источник близко знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал нашему изданию, как на самом деле изменилась правила досмотра грузов, после ужесточения контроля со стороны Казахстана, введенного в одностороннем порядке. «Раньше фура проходила досмотр намного быстрее, таможенникам было достаточно изучить сопроводительные документы, убедиться в их правильном оформлении, взвесить машину и прогнать ее через рентген. Теперь представители казахстанской стороны срывают пломбировку, и не просто проводят визуальный осмотр товаров, а вскрывают каждую коробку и упаковку. Иногда доходит сверки уложенных по линейке размеров рубах или штанов. Если, например, в документах указана обувь, в фуре нашли еще несколько сумок или какую-нибудь другую мелочь, транспорт разворачивают.

Время прохождения границы увеличилось с пары десятков минут до нескольких часов. При этом придирки со стороны казахстанских таможенников носят предвзятый характер, любая формальность может стать причиной для вынесения отказа на въезд на территорию Казахстана даже для транзитных грузов, следующих в другие страны ЕАЭС», — сообщил источник.



Таким образом, уже не в первый раз пункты пропуска на границе Нурсултан использует как инструмент давления на Бишкек. С одной стороны, поводом для ужесточения режима может быть «серый экспорт», то есть контрабанда легализованных в Кыргызстане товаров из третьих стран. Действительно, репутация таможенных органов Кыргызстана подмочена, и это, мягко говоря. Бишкеку не раз указывали на то, как сильно разнятся данные по импорту товаров из Китая. КНР предоставляет одни сведения, при этом таможня Кыргызстана показывает в отчетах, что товаров под маркой «made in China» завезено в республику почти в три раза меньше. Где на протяжении многих лет растворяются остальные объемы?

Однако, не стоит забывать о том, что есть утвержденная всеми заинтересованными сторонами «дорожная карта». Этот план предусматривает ликвидацию всех «серых схем» и кыргызская сторона его старается придерживаться. Однако, введение односторонних санкций со стороны Нурсултана явно не способствует поиску компромиссов и взаимоприемлемых решений. Торговая война, в результате которой страдают, в том числе сельские товаропроизводители и земледельцы Кыргызстана, уж точно никак не связанные с «левым импортом», ставит Бишкек в тупиковую ситуацию.

Проблемы по силам решить лишь президентам?

Еще одним поводом для давления на Бишкек со стороны Нурсултана, мог стать отказ Кыргызстана установить на Кировском и Орто-Токойском водохранилищах камер, при помощи которого казахстанская сторона намеревалась контролировать объемы отпускаемой ей воды.



В Бишкеке сочли неуместным предложение об установлении иностранного видеонаблюдения за собственными стратегическими объектами. Кстати именно после этого Нурсултан предпринял первый недружественный шаг, запретив импорт картофеля и яблок из Кыргызстана.

Очевидных признаков для скорого разрешения кризисной ситуации кыргызско-казахстанской границе пока не наблюдается. Правительства обеих стран на уровне министров продолжают обмениваться заявлениями, тон которых становиться все жестче. Главы правительств Кыргызстана и Казахстана от решения проблем самоустранились, поэтому, как считают эксперты, «разруливать» имеющиеся противоречия рано или поздно придется президентам.

Как бизнесмены, так и эксперты надеются на то, что диалог между новым руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым будет налажен в самое ближайшее время.

Мнение эксперта

Бакыт Бакетаев, политолог: На министра экономики Панкратова нужно возбудить уголовное дело

— Я думаю нужно возбудить уголовное дело на должностных лиц Кыргызстана, которые принимали решение о вхождении Кыргызстана в ЕАЭС. Куда они смотрели, когда подписывали документы? Наши перевозчики надеялись, что правительство создаст для них нормальные условия и будет защищать их интересы. Водители ведь ничего не нарушают, они едут, надеясь на действие договоров и ответственность сторон, а над ними на границе начинают фактически издеваться. Я тоже ратовал за ЕАЭС, нам, как полноправному члену союза, обещали равные права. Так вот я хочу спросить – где они? В какой раз мы убеждаемся в том, что наши условия не равноправные? Большие страны всегда нас загибают в экономическую «трубу». Я предлагаю возбудить уголовное дело на господина Панкратова (министр экономики КР), который в свое время и продвигал этот ЕАЭС. Он нас обманывал, говоря о равноправном союзе и надежных партнерах. Нам обещали большие прибыли и выравнивание торгового баланса. Он нас обманул, это мошенничество», — полагает политолог. При этом он предложил бизнесменам, которые несут убытки, предъявить финансовые претензии чиновникам как тем, кто ратовали за ЕАЭС, так и тем, что бездействуют сейчас.

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