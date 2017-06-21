Алмазбеку Атамбаеву изменило чувство локтя

Владимиру Путину предстоит поддерживать в Киргизии другого президента



20 июня президент России Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников узнал, что Киргизии после переговоров списаны все долги перед Россией, а сам российский президент заслужил от Алмазбека Атамбаева «Спасибо громадное!», в том числе и за то, что самим фактом этой встречи российский президент категорически поддержал преемника Алмазбека Атамбаева на президентских выборах в Киргизии в октябре этого года.



Визит президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Москву является государственным (рангом ниже — рабочий и официальный). А каким же еще он может быть, если такой формат лучше всего, безусловно, подходит для того, чтобы затвердить, прежде всего в сознании киргизского народа, такую простую и ясную мысль: Россия в канун президентских выборов в Киргизии — на стороне человека, которого этой Киргизии назовет Алмазбек Атамбаев?



И давно в Россию не было госвизитов. Давно, много лет не вытягивались во всю длину Георгиевского зала официальные делегации двух стран. Но очень уж многое было тут и знакомо. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, замыкавший российскую шеренгу, по привычке (такое впечатление, что врожденной) обнимался, хохоча, с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Министр иностранных дел Сергей Лавров, стоя во главе шеренги, веселил первого вице-премьера Игоря Шувалова видами из своего мобильного телефона. Да и вообще, может, и не желая того, собирал вокруг себя свободомыслящих людей из этой шеренги.

Члены киргизской делегации тоже не скучали. Они неистово фотографировали на мобильные телефоны все вокруг себя: потолки Георгиевского зала, его стены, журналистов и друг друга. Каждый из них так искренне и трогательно просил коллегу увековечить себя в этих интерьерах, что мне казалось, я понимаю: они ведь, наверное, отдают себе отчет в том, что, как и их начальник Алмазбек Атамбаев, может, последний раз сюда попали…



Под звуки торжественной музыки Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев встретились в центре зала. Им всего-навсего надо было поздороваться и повернуться лицом к флагам для прослушивания гимна. Но Алмазбек Атамбаев все-таки успел не просто поздороваться, а и потрогать Владимира Путина за локоть.



Во время исполнения киргизского гимна все два десятка членов киргизской делегации держали руки строго на сердце. Логично было бы, если они тогда и пели бы (ведь так всегда поступают, например, футболисты). Но они молчали, даже как-то подавленно. Только двое едва заметно что-то шептали про себя, словно стесняясь проявления чувств.



Члены Российской делегации выслушали свою часть музыки с пониманием.



Потом Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин долго здоровались с членами делегаций. И снова киргизскому президенту в какой-то момент удалось взять Владимира Путина под руку, а Владимиру Путину через несколько секунд — освободиться.



Предвыборная кампания в Киргизии еще не началась, а Владимир Путин уже активно занимался ею как доверенное лицо преемника Алмазбека Атамбаева.



Но на выходе из Георгиевского зала Алмазбек Атамбаев уже наконец надежно овладел локтем Владимира Путина.



Все-таки для Алмазбека Атамбаева, видимо, очень важны тактильные ощущения.



Через минуту два президента в Зеленой гостиной Кремля уже начали встречу в узком составе. И Владимир Путин говорил то, что хотел услышать от него Алмазбек Атамбаев:



— Мы близкие союзники, близкие надежные друзья… Уверен, все, что было заложено в годы вашего президентства — а оно завершается,— будет продолжено…

Предвыборная кампания в Киргизии еще не началась, а Владимир Путин уже активно занимался ею как доверенное лицо преемника Алмазбека Атамбаева (им станет, если больше ничего не стрясется, нынешний премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков).



— Мне осталось несколько месяцев,— подтвердил Алмазбек Атамбаев,— и будет новый президент Кыргызстана (надо отдать ему должное: Алмазбек Атамбаев уходит со своей должности после единственного срока, который сам себе и назначил, записав в конституцию страны, что президенту положен только один срок, и не пытается предпринять сейчас чего-то в этой связи — а разве может не появиться такой соблазн? — А. К.). Кыргызстан с той дороги, которую нашел, уже не свернет!..



Главным итогом своего президентства он считает налаживание отношений с Россией:



— Россия наша прародина! Наш корень — Алтайская цивилизация (есть, оказывается, и такая.— А. К.)… Спасибо громадное!



Переговоры были максимально формальными: в узком составе — не больше получаса, в расширенном — еще меньше. А и разве в них было дело.



Перед обедом оставалось только сделать заявления для прессы. Вопросы не предусматривались, хотя киргизская сторона очень просила об этом. Алмазбек Атамбаев хотел рассказать многое из того, что знает, но, видимо, российские организаторы встречи именно этого и опасались: Алмазбек Атамбаев мог сказать только и такими словами — вот, например, как на их последней встрече,— что потом ведь никаких хлопот не оберешься. Алмазбек Атамбаев склонен, скажем, обзывать чиновников и журналистов, без преувеличения, дерьмом — из лучших, конечно, соображений (это было десять дней назад на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем).



Перед обедом в Андреевском зале Кремля мною были замечены интересные люди. Так, обеда дожидался Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях. А я знал его историю. Два года назад господин Барщевский писал серию статей о развитии российской судебной системы. Через некоторое время Алмазбек Атамбаев, встречаясь с Владимиром Путиным, вдруг сказал, что есть же в России такой человек, господин Барщевский, который интересно пишет. И нельзя ли его пригласить в Киргизию на разговор. А господин Путин пожал плечами: «Он в правительстве работает, а не у меня…» И тогда из администрации господина Атамбаева пришло письмо в правительство России с просьбой командировать Михаила Барщевского в Бишкек. И командировали. По сведениям “Ъ”, Михаил Барщевский встречался с Алмазбеком Атамбаевым и излагал ему свои соображения по поводу того, как может быть устроена киргизская судебная система (на устройство российской господин Барщевский, видимо, вряд ли уже сможет повлиять). Расстались удовлетворенные друг другом, но продолжения эта история не имела. И вот теперь, спустя полтора года, я видел Михаила Барщевского в Андреевском зале Кремля готовящимся к торжественному обеду. Господин Барщевский не стал отрицать, что его пригласили на обед. Он только пока не понимал, чья это инициатива: российская или киргизская. Для него это было важно.



Здесь же находился заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, которого интересовала не столько даже судьба российско-киргизского фонда развития, сколько китайско-киргизского фонда развития.



По информации “Ъ”, последний уж точно развивается очень активно — в отличие от первого.



— Боливар не выдержит двоих,— констатировал господин Сторчак.



Владимир Путин в своем коротком заявлении для прессы, впрочем, о состоянии российско-киргизского фонда отзывался благодушно. Он заметил, что Россия вложила в этот фонд $500 млн. Китай, впрочем, по данным “Ъ”, вложил в китайско-киргизский фонд на всякий случай $1 млрд.

Из подписанных в этот день договоренностей стоит отметить «Протокол к Соглашению между правительством РФ и правительством Киргизской республики об урегулировании задолженности Киргизской республики перед РФ по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года». Алмазбек Атамбаев потом признался, что это означает: Россия списала все существующие долги Киргизии. Следующий президент будет, таким образом, начинать брать деньги у России с чистого листа и с чистой совестью.



И нельзя, конечно, не отметить выдающееся «Соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РФ) и министерством здравоохранения Киргизской республики о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме».



Термин «эпидемиологическое благополучие», по всей видимости, должен означать, что с чумой все благополучно.



Заявление господина Атамбаева оказалось удивительно недлинным и даже, я бы сказал, скомканным. Он не то чтобы волновался. И не переживал.



Нет. Прощался.



Андрей Колесников

Источник - газета "Коммерсантъ"