Куда попрятались кандидаты в президенты, или Одобрил ли Путин преемника?

Подозрительно притихли те, кто еще совсем недавно с помпой объявили о своем намерении баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Видимо, после посадки старейшего и уважаемого депутата-коррупционера наступил некий этап переосмысления существующих реалий с необходимостью адаптации к новым условиям. При этом ни один претендент не считает, что в истории с Текебаевым есть политический подтекст.

Притихли амбициозные личности потому, что старые методы прихода к власти уже не работают. Подкупать избирателей будет опасно, бюллетени в электронные урны никто не подбросит, биометрия исключает вариант с "каруселями". А как бороться и побеждать в условиях прозрачной системы еще и в период борьбы с коррупцией, скорее всего, никто даже не подозревает.

Черный-пиар, скорее всего, тоже очень скоро перестанет быть инструментом влияния на народные массы. За клевету будут штрафовать, поэтому обливание грязью политических конкурентов может обойтись достаточно дорого. В такой системе координат у выскочек и политиканов шансы занять высший государственный пост однозначно равны нулю. Поэтому нужно 10 раз подумать, стоит ли сорить деньгами и пускать пыль в глаза, когда нет уверенности в собственной непогрешимости и весомой поддержке со стороны народа.

Вообще, в плане оценки шансов тех политиков, которых пророчат в президенты, ситуация очень запутанная. Наверняка ни один кандидат понятия не имеет о том, какой у него реальный рейтинг доверия и популярности среди населения. У кого больше шансов - у Бабанова, Сариева или Келдибекова? Сколько процентов сможет набрать Торобаев, представляющий оппозицию?

Зато о рейтинге кандидата в президенты, обвиняемого в коррупции теперь представление имеется. Его сложно было определить по количеству участников митинга в поддержку Текебаева, которых было раз два и обчелся. Из этого можно сделать предположение, что, несмотря на большое количество денег, популярность лидера "Ата Мекена" имеет примерно такой же показатель, как у Турсунбека Акуна.

В общем, кандидаты в президенты, взявшие преждевременный старт, остановились, когда поняли, что гнаться за ними никто не собирается. А может, их пыл остудило заявление Атамбаева о том, что после сдачи президентского поста он не собирается уходить из политики. Сейчас они кусают локти и гадают – что бы это значило? Как предполагает Текебаев, глава государства встанет у руля партии СДПК и поведет ее на будущие парламентские выборы. Если так, то следующая битва за места в Жогорку Кенеше будет иметь куда большее значение, чем борьба за президентство. Тот, кто получит контроль над законодательной ветвью властью, тот и сформирует правительство, которым будет руководить премьер-министр с расширенными полномочиями.

Однако ведь и в ЖК теперь можно будет попасть только честным путем. А как показали недавние выборы в местные кенеши, у тех, кто привык выезжать на критиканстве, интригах и подкупе, популярность в народе падает. А это ставит под большое сомнение прохождение в парламент партий, скомпрометировавших себя связями с мародерами и бывшими клановыми правителями.

При таком раскладе пост президента, кто бы его не получил, ничего и никому не гарантирует. Система государственного управления перестает быть зависимой от одного человека. Безраздельно властвовать во всех сферах, как Акаев и Бакиев, уже ни у кого не получится. По этой причине должность главы государства для претендентов с олигархическими наклонностями перестает быть мечтой всей их жизни.

Почему все ждут преемника? Его наличие или отсутствие может как-то повлиять на количество сторонников других кандидатов? Когда в Бишкек приезжал Путин, либералы гоняли волну по поводу того, что президент России благословит преемника Атамбаева. Некоторые журналисты считали, сколько раз и кого Владимир Владимирович похлопает по плечу и насколько тепло поприветствует. Даже самые зоркие и прозорливые так и не поняли, на кого все-таки "указала" рука Кремля. Прогнозы либеральных экспертов не сбылись. Хотя, кто знает, может, Торобаев, Сариев и Бабанов уже знают фамилию преемника, поэтому и притаились?

А если без иронии, все самое интересное, что связано с предстоящими президентскими выборами, сейчас скрыто от посторонних глаз. Говорят, кандидаты разбиваются на пары "южанин-северянин", чтобы повысить свои шансы в борьбе за пост главы государства. Они то сходятся, то разбегаются. Появилось даже "трио кандидатов", но все они почти из одного колхоза, поэтому, видимо, будут искать четвертого компаньона. Интрига набирает обороты, и что парадоксально, уже неважно, кто еще выдвинется - вся страна переживает за преемника, которого так и нет.

Кирилл Степанюк

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