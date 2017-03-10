Комары и манты Курманбека Бакиева

Намедни б. президент Курсалиевич, а ныне подданный его величества Батьки Лукашенко, дал пространное интервью.

Вообще–то он журналистов терпеть не может, но, скрепя сердце, экс–рулевой поделился мыслями из своих сокровищниц разума. Беглый хан выглядел блекло. Весь президентский лоск облез, и перед нами предстал кыргызский дядька средних лет с бегающим взглядом и почечными мешками под глазами.



Личная жизнь и всякое такое



Оказывается, на белорусской службе “Радио “Свобода” целый год уговаривали экс–президента Бакиева, чтобы тот сел под прицел независимых журналистов. Понятное дело, ведь корреспонденты могли задавать неудобные вопросы. До этого–то Курсалиевич ограничивался невразумительными пресс–конференциями под лозунгом “не виноватая я, он сам пришел”.



Пробормотав универсальную отговорку политика типа “я человек, который любит больше заниматься делом, чем разговаривать”, Бакиев все–таки признался, что ему нужно высказаться. Мол, много событий происходит и в Кыргызстане, и вообще в мире... Видимо, не оставляет его мысль вмешаться в будущие президентские выборы, протащить своего человека и триумфально вернуться. Короче, болезнь всех эксов.



Бакиев рассказал о том, чем наполнена его жизнь в изгнании. Утро начинается с разминки. Он истязает себя на беговой дорожке, потом переходит на специальный тренажер, который позволяет растягивать позвоночник. Этот уникальный и дорогой аппарат привезен из Германии.



Тут вспоминаются пиар–сюжеты времен президентства Бакиева, когда он комично колотил по груше и обливался потом на бегу. Помнится, такое было после его внезапной “болезни” и поездки в Германию — говорили, отпрыск– отморозок Максим отстрелил папе ногу. Тогда приспешники Бакса поспешили похоронить его и тут же стали делить царский трон. Но тот вернулся и продемонстрировал свой здоровый организм.



По словам Бакиева, сейчас он ведет размеренную жизнь пенсионера — охота, рыбалка, ну и немного работает. Консультантом.



— Меня используют таким образом здесь мои бывшие партнеры, — говорит “бегунок”. Бог его знает, что это значит. Может, выдает государственные тайны или манекеном в супермаркете трудится. Проще говоря, он дармоед и в первую очередь должен попасть под закон о тунеядстве, который так любовно продвигает его гарант Лукашенко.



Бакиев гордится успехами своих детей. Нет не Максима — тот же в Лондоне миллиардером работает, а своими младшенькими от токолки. Кстати, вторая по численности жена оказалась прирожденной бизнесвумен. Она в гостинице “Минск” — директор, а ранее два года управляла отелем “На Замковой”. Никакого блата, только выдающиеся природные способности. Оказывается, семья Бакиевых за счет зарплаты жены и выживает.



Я вырос от сохи, а ты от стакана



Речь плавно зашла о дружбе между Лукашенко и Бакиевым. Конечно, тут б. президент расцвел, стал говорить о своих близких контактах третьей степени с руководством Беларуси. Мол, мы почти одного поля ягоды. Может, Лукашенко даже угощает Курсалиевича морковкой со своей грядки.



Как вспоминает Бакиев, когда он приезжал в Беларусь, будучи еще президентом, то Батька сказал ему буквально следующее: “Курманбек, я вырос от сохи, а ты от станка...”. Спасибо, что не от стакана. То есть Лукашенко хотел подчеркнуть: они оба из рабоче–крестьянских семей.



Ну а гнилую интеллигенцию в виде бывшего президента Акаева экс–рулевой Бакиев стал почему–то уважать, хотя до этого говорил о профессоре, прямо скажем, грубо. Но теперь, видимо, оценил горькую судьбу изгнанника.



Журналист радио “Свобода–Беларусь” задала неприятный вопрос: как все–таки эвакуировали из взбунтовавшегося Кыргызстана Бакиева, правда ли, что руку к этому приложили президенты США, Казахстана и России?



Когда–то Лукашенко тоже вспоминал этот эпизод. И рассказал, что тогда Курсалиевич чуть ли не со слезами умолял спасти семью и его в придачу.



По версии же Бакиева, все было намного отважнее с его стороны. После того как в апреле 2010 года случился вооруженный государственный переворот, он мужественно отправился на юг, но его коварно окружили спецназовцы. И тут звонит Лукашенко и предлагает переехать в Минск кормить местных комаров. Ну он сразу же согласился — промышленно развитая страна, да и воздух свежий.



Экс–президент, конечно, благодарен Лукашенко за спасение. Но, судя по всему, до сих пор думает: это его должны благодарить за то, что он добровольно дал деру из Кыргызстана и таким образом спас страну от дальнейших беспорядков.



Журналисты не могли не спросить и о святом... о баксах. В смысле о миллионных инвестициях в сельскохозяйственные проекты Беларуси. Бакиев стал отмахиваться: мол, никаких денег в местные компании не вкладывал. Но при этом и не утверждал, что кубышки у него нет. Значит, есть, и большая...



Бедный богатый Бакс



Наступил психологический момент для мемуарных воспоминаний. Журналистка спросила: если бы экс–президент вернулся в 2005–й и в 2010 год, что бы он сделал иначе?



По мнению Бакиева, в 2005–м была революция, а в 2010–м нет. В 2005 году все регионы Кыргызстана поднялись. Народ был недоволен фальсификацией результатов парламентских выборов. Пока Курманбек Салиевич на обед ел манты, народ уже взял “Белый дом”. А последовавшие за этим беспорядки и грабежи в Бишкеке — это, в общем, мелочь. Но вот в 2010 году случился государственный переворот. Видимо, потому, что свергли самого Бакиева и его клан. “Это не назовешь революцией!” — чуть не плакал он.



— Если говорить о событиях 2010 года, о чем вы больше всего сожалеете? — спросил журналист. Бакиев ответил: он больше занимался экономикой, а вот спецслужбам не уделял достаточного внимания. Проще говоря, пока окучивал чужой бизнес, братец Жаныш подмял под себя силовые структуры, и из–за его зверств все и случилось. Помнится, главный экс–охранник президента тоже в своих воспоминаниях жалел, что недостаточно врагов повесил, четвертовал и посадил.



— Сожалеете ли вы о том, что много людей погибло? — уже без всяких намеков спрашивала наша белорусская коллега. Бакиев понял, что допустил промах. И стал натужно скорбеть о пролитой крови. И даже в такой момент он, видимо, больше жалел себя, чем других: мол, президент ничего не смог сделать, чтобы остановить кровопролитие. (Он, наверное, забыл свои обещания с автоматом в руках защищать собственную власть.) Потом вообще стал говорить абсурдные вещи типа трупы к “Белому дому” подбрасывали из других районов Бишкека, охваченных мародерством.



Экс–президент с явной неохотой отвечал и на вопросы об уголовных делах, возбужденных против него и его семейства. Причем гнул странную линию защиты: мол, ему не присылали повесток из прокуратуры, а на нет и суда нет. Журналистка удивилась: “Но в белорусскую Генеральную прокуратуру неоднократно поступало обращение из Кыргызстана о вашей экстрадиции”. Бакиев наигранно удивился: ну и что, ведь белорусские власти в лице его друга Лукашенко сказали нет. И все, дескать, из–за того, что в Кыргызстане нет справедливого суда. Как будто при Бакиеве Фемида была образцом правосудия.



Затем перешли к другой интересной теме: что произошло с собственностью клана Бакиевых в Кыргызстане. Оказывается, Курсалиевич был бедным человеком. Судя по декларации, он владел скотом (тут нужно вспомнить известную фразу Максима Бакиева: “Мой отец — чабан. Он владеет 5 миллионами баранов”), ржавым автомобилем и домиком в деревне, а сыновья — двумя скромными жилищами. В общем, простая кыргызская семья.



Журналистка все–таки усомнилась в бедности Баксоидов. “У меня капиталов нет!” — запротестовал Курсалиевич. Мол, хоть щас проверьте карманы. Может, несколько тысяч долларов завалялось у Максима, тот же при отце–президенте был успешным бизнесменом... Хотя, подчеркнул экс–президент, он никогда не интересовался доходами сына.



Ностальгия по власти



Было интересно наблюдать, как “отец кыргызской демократии” Курманбек Бакиев пытается рассуждать об интересах народа. По его словам, когда власть меняется слишком быстро, все становится плохо. Эти соображения можно легко списать на политическую травму — у многих беглых президентов развивается мания сильной власти.



По его убеждениям, когда нет стабильности во власти, об экономическом развитии можно позабыть. Но тут Бакиев опроверг сам себя: ни к селу, ни к городу вспомнил Бельгию, которая два года оставалась без правительства. И ничего, все работало, экономика процветала. С логикой вообще швах. Как он умудрялся столько лет рулить страной?



Задали вопрос об иностранных военных базах на территории Кыргызстана. Бакиев стал говорить, что бывшая американская и нынешняя российская базы поддерживают мир в регионе. Но мы–то не забыли, как Курсалиевич превратил переговоры по базе имени Ганси в торговлю. Россиянам пообещал за существенные инвестиции прогнать американцев, а потом под влиянием Вашингтона вдруг передумал, что говорит о его “выдающемся дипломатическом таланте”.



Потом Бакиев похвалил сам себя. Как же без этого? Мол, для оппонентов он был очень неудобным президентом. Даже с таким динозавром политики, как Ислам Каримов, был на короткой ноге, а с Путиным, Назарбаевым, Медведевым и подавно. Короче, такой вот кыргызский ковбой, на любого накинет лассо.



Почти в конце интервью Бакиев, отвечая на вопрос о геополитике, решил блеснуть интеллектом, притворно задумался на секунду и выдал цитату из Шекспира: “Рыбы в море поступают так, как люди на земле: большие поедают малых”. Мол, Кыргызстан — маленькая страна, окруженная гигантами, и перед ней стоят большие вызовы.



Мне кажется, больше имело смысл вспомнить другое высказывание великого англичанина: “За что прощать того, кто тверд в грехе?”. Но на такое саморазоблачение Курсалиевич никогда бы не решился...

Интервью интерпретировал

Азамат КАСЫБЕКОВ.

Источник - "Вечерний Бишкек"