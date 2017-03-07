Новые откровения президента: Трамп – молодец, а "Ата Мекен" – вонючий

Нарын АЙЫП: Да, государственная власть делится на три ветви, но все они подчиняются одному президенту, который выполняет роль современного короля, императора или хана...



Награждаемые госнаградами сегодня в резиденции "Ала-Арча" наряду с поздравлениями услышали от президента в нагрузку, что не мешало бы, чтобы парламент самораспустился. Это такая организация, которая должна доработать до окончания полномочий, если делает то, что ей говорят, но становится "генератором сплетен", если сворачивает с этого пути. И очень удобно рассуждать перед такой аудиторией, когда никто не может возразить. Как и говорить про Джона Керри или ЦРУ.

Президент даже предложил купить за его счет авиабилеты в Стамбул или Гонконг тем, кто ему не очень верит, чтобы они там нашли его имущество. Но вот лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев сам что-то нашел и теперь сидит в СИЗО. Так что же президент предлагает депутатам – действительно лететь искать или сидеть молча, если хотят досидеть? И не где-нибудь, а там, где сидят.

И лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев, наверное, меньше всего думал о поддержке со стороны президента, когда сокрушался 1 марта на сессии Жогорку Кенеша, что если парламент не может защитить даже Текебаева, то чего он стоит? Впору и распуститься. Такие зацепки как раз и нужны властям, чтобы записать кого-то в инициаторы, а то ведь осенью тех, кто за изменение Конституции, искали чуть ли не силой.

Партию же "Ата Мекен" президент назвал "вонючей", потому что они приватизировали понятие "отечество", а молодежь гибла 7 апреля 2010 года не за "Ата Мекен", а за отечество (ата мекен), так что они украли у народа даже такое святое понятие, как "отечество", как и радио "Азаттык" украло слово "свобода".

По словам президента, если бы у него было какое-то имущество за рубежом, радио "Азаттык" давно бы это знало, потому что американское ЦРУ ведь баклуши не бьет, давно бы им об этом сообщило. И когда он в прошлом году спросил о таком двуличии у госсекретаря США Джона Керри, тот не смог ничего ответить. Именно о таком двуличии говорит сейчас президент Дональд Трамп, и он его полностью поддерживает.

И почему про него распространяются сплетни, тоже ясно как день: "Причина не в демократии или правде, а в том, что Атамбаев вывел американскую военную базу из аэропорта "Манас". Поэтому филиал Радио "Свобода", финансируемый Конгрессом США, стремится распространять слухи про президента, прикрываясь святым названием "Азаттык". Им же нужно оправдать полученные деньги".

Радио "Свобода" было основано в 1953 году как раз для того, чтобы давать людям информацию, которая была запрещена к распространению в авторитарном Советском Союзе. Это его миссия – привести к равновесию то, что говорится государственной пропагандой, с тем, что ею замалчивается. И именно поэтому, когда Михаил Горбачев реально убрал цензуру, многие посчитали, что это радио уже не нужно.

Точно так же и американский политолог Фрэнсис Фукуяма примерно в те же годы говорил о "конце истории", но постепенно авторитарные страны приспособились к демократии и выборам. Они стали успешно проводить выборы с результатами почти такими же, какие достигались при авторитарных порядках, и теперь даже учат самих демократов, как с демократией обращаться.

Они смогли даже приручить разделение властей на три независимые друг от друга ветви, что являлось и является главным механизмом недопущения авторитаризма – каждая ветвь власти действует, опираясь только на законы, так что они становятся частью сдержек и противовесов, которые и удерживают общую власть в равновесии.

Найденный способ прост, как топор или валенок. Да, государственная власть делится на три ветви, но все они подчиняются одному президенту, который выполняет роль современного короля, императора или хана. Так что все эти главы правительств, председатели верховных и других судов, спикеры парламентов на самом деле становятся просто заместителями хана.

Это оказалось даже очень удобно – разделить монаршие обязанности между тремя заместителями и чтобы они не могли вмешиваться в дела друг друга. Если бы у каждой ветви власти было больше полномочий, они могли бы претендовать и на первые роли, а так ни один из трех заместителей не имеет достаточных полномочий и сил тягаться с единственным ханом.

Ханам и ханское поведение. Власти завели дело против поэта Темирлана Ормукова, обвинив его в том, что он оскорбил весь народ. Потом дело, кажется, начали спускать на тормозах. Точно так же ослабили давление на журналиста Дайырбека Орунбекова, другие дела, открытые против других журналистов, тоже переходят в разряд "висяков". Потому что народ начал сравнивать их слова со словами президента.

Теперь это можно объяснить тем, что судебные и правоохранительные органы решили освободить президента от каких бы то ни было моральных обязательств – пусть говорит, что пожелает. Теперь он при каждом приближении к микрофону называет тех, кто где-то когда-то выразил с ним несогласие, "ворами", "мародерами" или "вонючей партией".

Депутаты и эксперты, борющиеся за чистоту языка и поведения, выступающие в защиту президента, если его чересчур критикуют в социальных сетях, что-то молчат по поводу таких характеристик. И власти не публикуют материалы: что за груз был в "Боинге", упавшем на поселок Дача-СУ 16 января, или перечень имущества президента внутри и вне страны, как это со смаком делалось в отношении некоторых арестованных депутатов еще до судов.

В Южной Корее в субботу на площадь вышло более миллиона человек с одним лишь требованием – чтобы Конституционный суд поторопился с вынесением вердикта в отношении президента Пак Кын Хе, которой в декабре парламент объявил импичмент. Решение почти принято, осталось лишь утверждение его судом, который имеет время до июня, но люди выходят на улицу и требуют ускорить завершение процесса.

Если бы сейчас в Кыргызстане кто-то вышел на демонстрацию с таким требованием, все госорганы, дежурные депутаты и официальные СМИ заклеймили бы их позором: Конституционный суд работает по графику, никаких требований закона не нарушил, у него есть время в 6 месяцев после принятия решения парламентом, а все, кто этого не понимает, – не уважают закон.

В США уже два месяца продолжаются митинги и другие акции против законно избранного президента. Журналисты и артисты высмеивают его действия и пишут, что не остановятся, пока будут находиться факты пренебрежительного отношения президента или его помощников к обществу, демократии и вообще порядкам, принятым в приличном обществе.

В Кыргызстане же таких порядков как будто нет. Есть голые законы, которые тоже не ахти как совершенны, а разные политические силы могут интерпретировать и разукрашивать их голый остов каждый "в меру своей распущенности". Но при этом общепризнанные человеческие приличия в разных интерпретациях оказываются чуть ли не прямо противоположными друг другу.



Пока общество не будет понимать одни и те же слова, действия и законы хотя бы приблизительно одинаково, хотя бы в пределах одного порядка, хотя бы по направленности, до тех пор в нем не будет согласия. Пока подручные властям СМИ будут поворачивать дышло понятий только в ту сторону, которая нужна властям, никакого роста не будет, потому что 90% населения понимает те же вещи совсем по-другому.

И приводить к общему знаменателю общественное мнение должен бы как раз президент, который своими словами и действиями обязан восполнять разрывы, возникающие в общественном сознании, склеивать осколочные явления, примирять стороны, сглаживать противоречия. Но для этого он должен обладать авторитетом и не принимать позицию одной из конфликтующих сторон. А он у нас сейчас сам сторона.

Нарын АЙЫП

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