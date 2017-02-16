Текебаев на Кипре: нашим мозгам нужно дорасти до логики желудка

Сознание человека так устроено, что в нем находят себе место как ложь, так и правда, как черное, так и белое, как добро, так и подлость.

В чем только власти и спецслужбы страны не обвиняют депутатов оппозиционной партии "Ата Мекен" – это они за одну ночь стали миллионерами, это они не дали национализировать сразу все 100% "Мегакома", это они хотели продать 51 оставшийся процент этой компании, это они продлили лицензию Елисееву и это они сейчас встречаются на Кипре с беглым президентом Курманбеком Бакиевым.

Ни одно из этих обвинений не получило никакого подтверждения, даже как раз наоборот, а продление адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году было законным настолько, что как раз непродление оказалось бы нарушением законов и принятых порядков. Страна же в те месяцы как раз поворачивалась передом к законности и задом к хаосу. Но власть на своих курьих ножках поворачивается наоборот.

Теперь нам сообщают, что Текебаев встречался недавно на Кипре с Бакиевым и просил у него финансовой помощи для организации в Кыргызстане беспорядков. Кыргызские агентства и издания ссылаются на турецкие порталы, которые напечатали новость как раз со ссылкой на источник в Бишкеке, но в Бишкеке до появления сообщений в турецкой печати никто об этом не слышал.

Но посмотрим на даты. Короткое сообщение на 25 строк на сайтах турецких агентств появляется в субботу, никто на него не обращает внимания – ни турецкие спецслужбы, ни серьезные агентства или газеты. Затем на прием к президенту Кыргызстана в понедельник, 13 февраля, – через 2 дня – вызывают главу ГКНБ, а еще через 2 дня – 15 февраля – эта суперкороткая новость появляется на некоторых кыргызских сайтах.

Казалось бы, сенсация! Человек, который обвиняет действующего президента страны в коррупции и злоупотреблении служебным положением, открыто встречается с прежним руководителем страны и запросто просит у него денег на беспорядки, но никто не видит в этом ничего крамольного и не бьет тревогу, не разоблачает его планов по дестабилизации обстановки в стране.

Почему кыргызские СМИ выдают такую горячую сенсацию так поздно – через 4 дня после ее появления в Турции? Никто из них не следит за новостями турецких изданий и агентств? Но другие новости перепечатываются в считанные часы. И ни одно российское агентство тоже не обратило внимания на новость про Текебаева, появившуюся в Турции 11 февраля. Почему такое пренебрежение к "революциям"?

У агентства Haberler, кроме турецкого, имеется и русскоязычный сайт, на котором в день публикуется около 40 новостей (всего на портале около 3 000 в сутки), но там ни про Текебаева, ни про Бакиева – ничего. Получается, турок совершенно не волнует ситуация в братской стране и то, что бывший президент этой страны вместе с главным на сегодняшний день оппозиционером хотят все там опрокинуть?

И на английском сайте агентства тоже ничего нет. И прежде всего потому, что эта новость не является новостью, это то же самое, как написать, что какой-то инженер в Кыргызстане изобрел вечный двигатель или врач – лекарство от рака. А перепечатывают кыргызские агентства все это только потому, что их кто-то об этом просит, предоставляя в виде доказательства – вот, в турецкой печати об этом уже давно написано.

Подобная целенаправленная деятельность государственных структур приобретает в последнее время все более широкое распространение, причем Кыргызстан собственноручно загоняет себя на задворки – не встречи с американскими или японскими лидерами и не новости на сайтах агентств "Ассошиэйтед пресс" или "Рейтер", не статьи в "Нью-Йорк Таймс" или "Гардиан", а уровень Белиза или Haberler.

Хотя Haberler и является абонентом таких информационных агентств, как "Анадолу", или медиахолдинга "Доган", в который входит телеканал CNN Türk, характерно, что ни CNN Türk, ни газеты Hurriyet, Milliyet или Daily Sabah не дали ходу этой новости. Для кыргызских же новостных агентств таких моральных критериев не существует – они "хавают" все.

И тем, кто всем этим дирижирует за кулисами, да и тем, кто ведется на такие становящиеся в некоторых узких кругах популярными "фейковые" новости, совершенно не важно, насколько они соответствуют действительности. Главное – оклеветать человека, который мешает им жить и выносит на свет все новые и новые факты нарушений ими законов и правил, а на этом поле против него у них аргументов нет.

Так что вполне можно предположить, что подобное производство новостей с выпуском за рубежом якобы оригинала новости, на которую потом можно, совершенно не опасаясь, ссылаться, делается самими спецслужбами. И на родине процесс запускается уже не столько через госканалы, госгазеты или госагентства – им даже сами власти уже не верят, – сколько через агентства, бывшие когда-то или начинавшие как независимые.

Да и многолетняя пропаганда и приклеиваемые ярлыки вкупе с деградацией просвещения общества делают свое дело. Общество, для которого принцип "дыма без огня не бывает" ближе и понятнее, чем трезвое размышление и элементарная логика, ведется на любую фальшь и подделку, к которым нас уже приучают сызмальства, а далее – везде.

Президент Бакиев и вся его многочисленная родня живут себе благополучно в Беларуси и инвестировали в ее экономику уже около миллиарда долларов не только потому, что власти Кыргызстана не в состоянии их экстрадировать на родину, а больше даже потому, что живые и здоровые они им полезнее. Уже 6 лет они становятся хорошим пугалом для местного населения, на которое можно списывать все свои неудачи.

Например, запустили спецслужбы кампанию по каким-то непонятным документам из Белиза – якобы кто-то из нынешних оппозиционеров хотел получил какую-то прибыль от продажи "Мегакома", в то время как они как раз боролись за его национализацию и добились-таки донационализации оставшегося 51% акций компании. Никто уже аргументам власти не верит, но...

Руководство ОТРК заявляет, что эти апостили на документах подлинные. Но вопрос-то не в этом. Какое к этим подлинным документам имеют отношение подлинные три человека из подлинной оппозиционной партии, если они не являются выгодополучателями по делу, по которому кто-то что-то апостилировал? Кто им что завещал и сколько денег они могли (только могли) получить?

Ездит где-то машина, нам показывают копию ее технического паспорта и говорят, что Максим подарил эту машину Текебаеву – вот копия технического паспорта, в которую вписана его фамилия. Текебаев пишет письмо в соответствующие службы и просит вернуть ему "его" машину, но ему приходит ответ, что не могут этого сделать, так как он – не владелец. ОТРК же продолжает повторять, что копии техпаспорта подлинные.

Сознание человека так устроено, что в нем находят себе место как ложь, так и правда, как черное, так и белое, как добро, так и подлость. Не зря Чингиз Айтматов говорил: "Желудок человека умнее его мозга. Потому что желудок умеет тошнить, мозг же глотает всякую дрянь". Наш желудок настолько выдрессировали, что ни его, ни мозги уже ни от чего не тошнит, и власти этим пользуются.

нарын Айып

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