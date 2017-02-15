Весной правительство "обанкротится", власть сменится?

По всей видимости, экономическая ситуация, народные настроения и коррупция вынудят народ еще весной (не дожидаясь осени) выйти на массовые акции протеста...

Политическая, общественная и экономическая ситуация в Кыргызстане напоминает то, что было в марте 2005 года и в апреле 2010 года. Мы дважды совершили революции, прогнали двух президентов, но жизнь народа не улучшилась, мы все больше тонем в нищете, нас окутывает черный туман безработицы, бедности, вдобавок усиливается коррупция, преступность, трайбализм.

На прошлой неделе жители города Нарына вышли на митинг, жалуясь на высокие цены на электроэнергию и дефицит угля. Жители Токтогульского района тоже организовали митинг, требуя снизить тарифы на электроэнергию. А таласцы основали комитет защиты 70-летнего Дастана Сарыгулова, который якобы стремился "захватить власть", уже готовят дубинку, поговаривая: "Мы не будем бездействовать, если суд примет требование прокуратуры о заключении под стражу сроком на 12 лет". Если учесть, что апрельские события 2010 года начались в Нарыне и Таласе, из-за недовольства повышением тарифов на электроэнергию, то никто не гарантирует, что эта весна пройдет у нас спокойно.

Почему-то несчастья обрушились на нас при нынешней власти, не утихают стихийные бедствия, массово уносящие человеческие жизни. Осенью прошлого года в Москве заживо сгорели 16 девушек, которым и так нелегко жилось. А в этом году на село Дача СУ упал самолет "Боинг-747-400", унесший жизни 39 человек. Больше всего народ был озлоблен тем, что во время траура, после гибели молодых девушек в Москве, власть обсуждала проект Конституционной реформы. А после авиакатастрофы власть начала обсуждать результаты референдума, который поддержало всего 30% населения. Были недовольства, касающиеся того, что глава государства не побывал в Дача СУ и не выразил соболезнования родственникам погибших в Дача СУ. Они позднее были приняты президентом в государственной резиденции Ала-Арча. Поначалу скрывались владельцы принесшего смерть груза из Гонконга, позднее из ГКНБ сообщили, что груз принадлежал одной казахской компании.

За семь лет много воды утекло, люди уходили, дети выросли. Но какое будущее ждет повзрослевших детей? К сожалению, завтрашний день не обнадеживает. Безработица усилилась, школьники совершают суицид, девушки выбирают дурной путь, преступники избивают бизнесменов и простых людей посреди белого дня, грабят. Например, только недавно у одного из бишкекских кафе 21-летнего джигита избили два сотрудника милиции, только потому, что тот под руку попался. Затем в китайское кафе "Бакыт" напротив цирка ворвалась группа людей в масках и с автоматами, забрала 100 тысяч сомов. Интересно то, что незадолго до ограбления это кафе проверялось сотрудниками милиции, которые вымогали деньги.

Коррупция усиливается с каждым днем, несмотря на показательную работу власти. По данным международных организаций Кыргызстан попал в число 30 худших стран мира по уровню коррупции, мы "догнали" африканские страны. Становится очевидно, что власть использует борьбу с коррупцией для того, чтобы устранить оппонентов своего преемника, который должен выступить на осенних президентских выборах.

Действующая кыргызская власть говорила: "Если Кыргызстан вступит в ЕАЭС, будет устранена безработица, экономика начнет развиваться с космической скоростью. Русские говорят: "Хотели как лучше, но получилось как всегда", кыргызская экономика, идущая с черепашьей скоростью с советских времен, подверглась шоковой терапии. Как оказалось, у нас нет других заводов, кроме тех, которые производят туалетную бумагу, поэтому наш рынок заполонили дешевые товары из России и Казахстана. Сначала закрылись мукомольные предприятия и птицефабрики. Потому что из соседнего Казахстана поставлялась дешевая мука и просроченные, опасные для здоровья яйца. В то же время руководители соответствующих правительственных служб получали свою долю от таможни, пограничной службы, из-за чего мукомольные и птичьи предприятия страны развалились, словно после бомбежки. Нам оставалось уповать на картошку и мясо, но и тут слабое правительство увлеклось пирами, не сподобилось построить биолаборатории, которые стоят от сил 30 млн сомов. Фермеры страдают из-за отсутствия документов, подтверждающих качество продукции.

Государственный бюджет был принят с небывалым дефицитом в 20 млрд сомов. Мало того что в стране остановилось производство, так еще и растет теневая экономика. Поэтому в бюджет не поступают налоги. У нас теневая экономика составляет 60%. Аналитики считают, что через 1-2 месяца государство не сможет выплачивать зарплату бюджетникам и пенсии, страна может пережить дефолт. В это время международные финансовые организации, банки, страны-партнеры не оказывают помощь, не инвестируют. А ведь кыргызская власть успела нам пообещать "коммунизм" времен Советского Союза, заявляя: "Мы вошли в рынок с 180 млн населением, у нас низкие налоги и дешевая рабочая сила, все инвесторы придут к нам".

Президент А. Атамбаев частенько выезжает за границу, с официальным рабочим визитом. В ходе этих поездок подписываются многие соглашения. Но большинство этих межгосударственных соглашений не реализуется, остается на бумаге. По всей видимости, они побаиваются инвестировать в криминализированную страну, где коррупция обрела мощь семиглавого дракона.

По всей видимости, экономическая ситуация, народные настроения и коррупция вынудят народ еще весной (не дожидаясь осени) выйти на массовые акции протеста...

Источник: газета "Майдан.kg" №5 от 15.02.2017 / стр. 1 и 2

http://www.gezitter.org/society/57708/