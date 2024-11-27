Сезонный труд вместо карьеры: зачем студентов хотят отправлять на сельхозработы в Великобританию?

Однако возникает ряд вопросов о сути и значении этой инициативы.

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции подписал соглашение с британской компанией HOPS Labour Solutions Ltd и двумя кыргызскими вузами — Таласским государственным университетом и Ошским технологическим университетом. По сути соглашение предполагает отправку студентов этих вузов на сезонные сельхозработы в Великобританию, но выставляют как оплачиваемые стажировки.

«Цель сотрудничества — организация стажировок студентов в рамках программы сезонных сельскохозяйственных работ в Великобритании. Согласно условиям соглашения, студенты данных университетов смогут получить дополнительную возможность пройти оплачиваемую стажировку на территории Великобритании в период летних каникул в рамках пилотного проекта на 2025 год», — заявляют в Минтруда.

Однако возникает ряд вопросов о сути и значении этой инициативы. Студенты технических вузов, обучающиеся профессиям инженеров, программистов и других высококвалифицированных специальностей, в рамках данной программы будут участвовать в сборе урожая и других работах на полях. Сложно понять, каким образом такая деятельность способствует их профессиональному росту и вообще соответствует профилю их обучения.

Несмотря на то, что программа подается как шанс для студентов получить международный опыт, по факту она ограничена физической работой на фермах. Совсем другое дело, если бы речь шла об организации специализированных стажировок в технологических компаниях Великобритании.

«Сельскохозяйственные работы можно рассматривать как стажировку, если они включают в себя не только физическую работу, но и обучение, связанное с пониманием сельскохозяйственных технологий, методов производства, управления ресурсами и т.д. Ведь стажировка предполагает профессиональное развитие и получение навыков, релевантных специальности. То есть если сельхозработы для студентов предполагают приобретение знаний и компетенций, которые могут быть полезны для их профессиональной карьеры, то они могут считаться стажировкой. Однако в случае, когда студенты выполняют лишь физическую работу без образовательного аспекта, использование термина «стажировка» представляется неуместным», — подчеркивает Нургуль Акимова.

И эту разницу должны прекрасно понимать как вузы, так и организация, предлагающая такую «возможность» для студентов. Отсюда вопрос: зачем банальные сельхозработы подаются в ключе международных стажировок. По мнению Акимовой, заявление о таких инициативах в ключе «международных стажировок» помогает повысить привлекательность программы. Это, вероятно, связано со стремлением показать международную поддержку и значимость программы. Иными словами, использование термина «стажировка» в данном случае больше выглядит как маркетинговый ход, направленный на повышение привлекательности программы.

Вместе с тем Акимова признает, что ценность подобных соглашений есть только при условии, что предлагаемые программы будут полезны студентам.

«Если программа ограничивается только физическим трудом, то ее ценность для студентов значительно снижается. При этом существует риск, что студенты могут разочароваться в своей профессии, если они не увидят связь между своей специальностью и сельскохозяйственной деятельностью, которую им предлагают выполнять. Важно, чтобы стажировка включала в себя образовательные элементы, связанные с их будущей специальностью», — пояснила эксперт.

Кроме того, подобные проекты могут укрепить негативный стереотип о рабочей миграции как главном пути заработка для граждан Кыргызстана. Это, в свою очередь, может снизить мотивацию студентов развивать свою карьеру.

«Если подобные программы фактически сводятся только к физическому труду, это может негативно отразиться на репутации вузов, создавая впечатление, что студентам не предоставляется полноценный образовательный опыт. В конечном итоге, восприятие зависит от того, как такие программы позиционируются и какие результаты они приносят участникам», — заключила Нургуль Акимова.

Акчабар