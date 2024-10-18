Академия ГКНБ. Командный состав спецслужб будут готовить в Кыргызстане

Теперь в Кыргызстане есть своя база для подготовки специалистов органов госбезопасности

Органы госбезопасности всегда были элитой, скрытой от посторонних глаз. Они решают сложные и многоуровневые задачи по нейтрализации широкого спектра угроз, от борьбы с оргпреступностью и терроризмом, до разоблачения коррупционных схем и противодействия иностранной агентуре, маскирующей свои поползновения под весьма благовидную деятельность. Поэтому Госкомитет национальной безопасности по понятным причинам самое закрытое ведомство в стране.

Поводом распахнуть двери и пригласить гостей, правда, в основном ветеранов спецслужб и ограниченное количество политиков, стало открытие Академии ГКНБ Кыргызстана. Она была создана и обустроена практически с нуля на базе института профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров ГКНБ. На этой территории изменилось все. Возведены современные учебные корпуса и казармы, боксы и ангары для проведения спецзанятий и тренировок, боевой тир, полосы препятствий, тренажёрные залы и универсальный спортивный комплекс с бассейном. С технической точки зрения Академия оснащена всем необходимым для подготовки командного состава специальных подразделений, способных выполнять самые сложные задачи.

На официальное открытие Академии ГКНБ прибыл Верховный главнокомандующий, президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В поздравительной речи он отметил, что появление центра специальной подготовки профессиональных кадров для сферы госбезопасности, чрезвычайно важно в условиях резко меняющейся и нестабильной международной обстановки, что создает угрозы не только для Кыргызстана, но и требует особого внимания к поддержанию стабильности во всем центральноазиатском регионе.

«Академия станет специализированным высшим военным учебным заведением с научно-методическим центром, направленным на подготовку и повышение квалификации профессиональных сотрудников органов безопасности. Здесь молодые специалисты получат необходимые профессиональные знания, навыки и умения, которые позволят им защищать конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность нашего государства», - подчеркнул Садыр Жапаров.

Так же глава государства напомнил, что ранее специалисты для органов национальной безопасности обучались в учебных заведениях ФСБ России. Теперь же подготовку таких специалистов будет осуществлять Академия ГКНБ Кыргызстана.

Эксперты в сфере безопасности отмечают, что кадровый состав для работы в спецслужбах, особенно командиров, важно готовить на родине. Потому как в каждой стране есть своя специфика и эти тонкости могут иметь решающее значение, например, при работе контрразведчика, разрабатывающего иностранную агентуру, командира спецназа, готовящего антитеррористическую операцию и даже для аналитика, планирующего комплекс особых мероприятий. Это должны быть профессионалы высочайшего уровня, знающие Кыргызстан и регион как свои пять пальцев. Такого результата можно добиться только у себя в стране, на мощной технической и методической базе.

На бывшего руководителя спецслужб Кыргызстана и политика, поработавшего на разных государственных должностях, Феликса Кулова произвело впечатление то, как быстро была построена и оснащена всем необходимым Академия. На выполнение такого объема работ обычно уходит лет 10, а в Кыргызстане этот масштабный проект, под контролем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, реализовали всего за два года.

«У каждой страны есть свои приоритеты, государственные тайны, угрозы, как внешние, так и внутренние, есть свои методы, дисциплины, аналитики, преподаватели и так далее. Должен сказать, что Академия произвела на меня мощное впечатление по строительству, по условиям проживания, по техническому оснащению, есть боевой тир, спортзал и другое», - поделился Феликс Кулов.

Другой генерал, тоже много лет отдавший сфере обороны и государственной безопасности Кыргызстана, Токон Мамытов отметил, что создание Академии ГКНБ — это требование времени, стране нужны профессиональные кадры, способные продолжить борьбу с криминалом и коррупцией и обеспечить суверенитет Кыргызстана.

«В органах нацбезопасности всегда было традицией отбирать высокообразованных, нравственно-культурных, морально чистоплотных, патриотичных сотрудников. Я думаю, эти традиции будут соблюдены. Сейчас в сложной мировой обстановке, при военно-политических изменениях, когда рушится мировой порядок, не действует система сдержек и противовесов, рушится архитектура безопасности, у нас открывается Академия. Она будет выпускать честных и преданных сотрудников, которые будут обеспечивать национальную безопасность кыргызского народа и страны. Я надеюсь, что они будут получать интеллектуальное образование с опережением на пять, десять и даже пятнадцать лет. Они будут решать очень сложные вопросы безопасности», - сказал Токон Мамытов.

Органы безопасности — это не только высокий профессионализм, но и опыт, и свои особые традиции, передающиеся из поколения в поколения. Боевые и специальные навыки не только передаются от наставника курсанту, они постоянно совершенствуются в условиях быстро меняющегося мира и развивающихся технологий. Теперь в Кыргызстане есть своя база для подготовки специалистов органов госбезопасности. Академии ГКНБ присвоено имя первого руководителя спецслужб Кыргызстана Анарбека Бакаева.

ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк