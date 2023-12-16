Дубайская конференция – очередной шаг к лидерству Кыргызстана в Горной повестке

Бишкек, "Саясат.kg". Ежегодная конференция ООН по климату прошла в Дубае, крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов с 30 ноября по 12 декабря.

Для Кыргызстана она станет исторической, судьбоносной. В этом невозможно усомниться. Ведь усилия и обращения Президента Кыргызской Республики С.Н.Жапарова к международному сообществу о важности и роли горных экосистем, социально-экономического благополучия населения горных регионов, их уязвимости в условиях глобального изменения климата и необходимости установления диалога в этом направлении получили не только поддержку, но и практическое воплощение. Шаги, предпринятые главой государства, позволят Кыргызстану не просто стать участником этого глобального диалога, но и усилить мероприятия одобренного пятилетнего плана действий ООН по устойчивому развитию гор и достойно провести горный саммит «Бишкек+25» в 2027 году.

Конференция стала кульминацией процесса, известного как «Глобальное подведение итогов», – оценки достигнутого на данный момент прогресса в достижении повышения устойчивости к изменению климата и мобилизации финансовой поддержки для уязвимых стран, к которым относится и Кыргызстан.

Финансирование устойчивого развития горных районов, о котором Президент С.Н.Жапаров заявлял в ходе Саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго и Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, становится все более важным, особенно в виду более широкого признания значения гор для всего мира и разработки мероприятий для преодоления трудностей, с которыми сталкивается население горных районов. Для Кыргызской Республики чрезвычайно важно выработать национальные и международные стратегии развития развивающихся горных стран и механизмы их финансирования. Дубайская Конференция призвала все государства, особенно развитые страны, предоставить финансовые ресурсы развивающимся странам как в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним, так и в мобилизации климатического финансирования из различных источников для поддержки стратегий, инициируемых странами, с учетом их потребностей и приоритетов. И главное, такая мобилизация финансирования должна превосходить предыдущие усилия.

Состоявшийся 11 декабря в Международном университете Кыргызстана круглый стол «Восстановление горных экосистем», посвященный Международному дню гор, позволил вновь обратить внимание на призыв Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова к мировой общественности поддержать и обеспечить устойчивое развитие горных территорий в целях преодоления бедности населения, проживающих в них, а также на необходимость обеспечения финансового механизма поддержки в этом направлении. Созданный фонд для возмещения ущерба и потерь, вызванных изменением климата, станет важным шагом ООН для Кыргызстана в ответ на климатические вызовы.

Хотел бы отметить тот факт, что после проведения Международного года гор, в 2002 году, в течение которого удалось привлечь в республику ряд проектов, оказавшие существенную помощь в устойчивом горном развитии Кыргызстана. К сожалению, мои обращения после проведения Года гор к вновь избранным президентам республики остались без ответа.

И только Президент С.Н.Жапаров обратил внимание на важность устойчивого горного развития. При его поддержке в 2022 году прошел Международный год устойчивого горного развития. В настоящее время согласно резолюции ООН проводится Пятилетие действий по развитию горных регионов.

Я уверен в том, что активная роль Президента республики как глобального лидера горных государств даст возможность решить многие проблемы горного Кыргызстана.

Аcылбек Айдаралиев,

академик Национальной академии наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики