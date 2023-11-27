Международка Жапарова - это успех. Всё остальное - в работе

Как обстоят дела внутри Кыргызстана? Все идет по плану.

Никому из прежних президентов Кыргызстана, предшественников Садыра Жапарова, не удалось так стремительно ворваться на мировую арену и за такое короткое время восстановить и укрепить международный суверенитет республики.

Только что мир облетели кадры фото- и видеосъемки из Минска, где завершился саммит ОДКБ. Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин тепло, как доброго друга, обнимают Садыра Жапарова, провожая его в аэропорт. Это не официально-формальное протокольное прощание. И не надо быть большим специалистом в области политологии, чтобы заметить: Жапаров – свой среди своих. Полноправный член сообщества президентов мощнейших держав.

С Эмомали Рахмоном до объятий дело не дошло. Прощаясь с ним, Садыр Жапаров ограничился рукопожатием. В очередной раз показав себя зрелым политиком, знающим цену себе и своей стране, и талантливым дипломатом, умеющим достойно, но с обхождением острых углов, представить Кыргызстан и заставить относиться к нему как минимум уважительно.

На саммите глава кыргызского государства принял активное участие в обсуждении ситуации на Ближнем Востоке и призвал стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, по скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса.

Буквально за пару дней до саммита Жапаров посетил Японию, откуда привез важнейшее для Кыргызстана известие: Страна восходящего солнца выделяет нашей стране грант в размере 1,087 млрд йен (около 650 млн сомов) на оборудование по обслуживанию ирригационной системы. Учитывая аховую ситуацию с водой в Центральной Азии – дар более чем щедрый.

А сразу после минского саммита Садыра Жапарова ждали в Азербайджане. В Баку начался саммит глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Лидеры центральноазиатских стран обсуждают актуальные вопросы экономического сотрудничества и намерены подписать ряд документов, направленных на укрепление экономик стран региона.

Работы в мировом, международном масштабе у президента хватает. Он на недосягаемую прежде высоту поднял авторитет Кыргызстана, укрепил его международный суверенитет и заставил сильных политиков, представителей сильных государств, считаться с маленьким Кыргызстаном, который кое-кто из них недавно едва ли мог найти на карте.

Как обстоят дела внутри Кыргызстана? Все идет по плану. Набирает обороты борьба с коррупцией и криминалом, продвигается строительство интересных объектов, реформируются образование, здравоохранение и социальный сектор. Добиться успехов везде и сразу – это из области фантастики. Жапаров все-таки не идеалист-мечтатель, оторванный от реальности. Он отлично видит все слабые места, все недочеты и недоработки. Принимает меры к выравниванию ситуации…

Еще лучше было бы, если бы приближенные к президенту не подставляли его и не заставляли выглядеть эдаким посторонним наблюдателем, который не в курсе, что происходит в стране.

На заседании Жогорку Кенеша, где обсуждался республиканский бюджет, глава кабмина Акылбек Жапаров произнес очень красивую, но совершенно неуместную и несвоевременную речь. О том, что в Кыргызстане "демонтирована" политическая коррупция. Явно погорячился Акылбек Усенбекович, выдал желаемое за действительное.

Генерал Камчыбек Ташиев в самом деле много времени и сил отдает борьбе с этой самой политической коррупцией. В отличие от некоторых, не занимается разглагольствованием, не философствует, не декларирует полную и безоговорочную победу. И осознает, что до победы еще далеко. Еще демонтировать и демонтировать. Зря Акылбек Усенбекович так возгордился. Рановато.

Его заместитель Эдиль Байсалов тоже поспешил и людей насмешил. Одним махом ликвидировал бедность и нищету… Правда, только на словах. "Кыргызстан – это не нищая страна, обреченная прозябать, а вполне комфортная, - поделился он своим видением происходящего в государстве. – И хотя многие граждане испытывают трудности, они также испытывают оптимизм".

После такого зажигательного выступления граждане не оптимизм испытают, а такую личную неприязнь к заместителю главы кабмина, что кушать не смогут. Тем более что кушать пока особо и нечего: по данным Нацстаткома, каждый третий кыргызстанец живет за чертой бедности. Как, интересно, оптимист Эдиль Джолдубаевич Байсалов объяснит народу огромное количество трудовых мигрантов, вынужденных работать за пределами родной страны, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи?..

А главное – наши высокопоставленные горе-оптимисты не задумываются, что таким очковтирательством бросают длинную тень на президента и на правительство, от имени которого как бы выступают. Нивелируя действительные, реальные, а не мнимые успехи и достижения.

Лучшее, что высокопоставленные, желающие поддержать президента и народ, могут сделать, - это прекратить заниматься приписками и балаболить. Успех Садыра Жапарова на дипломатическом поприще виден невооруженным глазом, и никто его у нас не отнимет. А над внутренними проблемами надо усердно работать. От того, что на них закроют глаза, проблемы и беды сами собой не исчезнут.

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