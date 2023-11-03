Зеленскому нужен Ташиев в качестве советника по борьбе с коррупцией

Стало быть, все, что изложено в статье, - чистая правда.

В последний день октября журналист американского издания Time Саймон Шустер опубликовал статью, взбудоражившую украинцев. По крайней мере тех из них, кто пока еще переживает о судьбе страны и нации. Суть статьи: Украина в опасности! И не просто в опасности, а буквально летит в пропасть с такой скоростью, что остановить это падение уже вряд ли возможно.

Полное содержание статьи Шустера изложил для своих бывших сограждан другой американский журналист, военный и экономический аналитик, экс-советский разведчик Юрий Швец. Признающийся, что знает Шустера как исключительного профессионала, который не стал бы опускаться до заказухи. Стало быть, все, что изложено в статье, - чистая правда.

Статья, собственно, о том, как холодно нынче в Киеве и как прохладно нынешней осенью принимали в Вашингтоне пана Зеленского. Того самого Зеленского, которого совсем еще недавно встречали овациями и называли человеком года, человеком мира – и другими громкими титулами награждали. На сей раз у пана Зеленского даже не пожелали взять интервью. Ни один сколько-нибудь уважающий себя канал не откликнулся на его предложение проинтервьюироваться.

Более того: пану президенту летящей в пропасть страны (который единственный на сегодняшний день верит в возможность ее победы) прозрачно намекнули: на серьезную военную помощь он может больше не рассчитывать – если не победит для начала коррупцию у себя дома, во вверенном ему государстве.

К слову следует заметить, что пан Зеленский нынче, как никогда, оторван от реальной действительности. Может быть, причина – в его частом отсутствии на родине (пан главнокомандующий давно уже только тем и занимается, что катается по миру с протянутой рукой). Может быть, он просто великий мечтатель, наивный парубок, упорно не желающий хоть на минуту снять розовые очки и критическим взором оглядеть киевское положение дел. Может, еще какая причина, однако факт остается фактом: Зеленский не сомневается в победе над Россией и – самое дикое – предлагает западным спонсорам поистине дьявольскую сделку: вы нам, дескать, деньги, а мы… Мы в благодарность умрем. Все как один, до последнего украинца.

Саймон Шустер побывал в Киеве и пообщался с ближайшим окружением президента. Так сказать – на самом верху. Задавал вопросы, слушал ответы, наблюдал за реакцией. В отличие от Зеленского, трезво оценил экономическую ситуацию в украинской столице. Выводы неутешительны. Зима в этом году в Украине ожидается такая, что не все граждане ее переживут. В столице не будет ни тепла, ни света. И если прошлой зимой киевляне были настроены более патриотично и готовы были потерпеть "ради перемоги", то теперь, по всей вероятности, начнут роптать. И предъявлять властям нешуточные претензии. Где деньги, Зин (в смысле Вов)?

На те миллионы, что текли в Украину со стороны западных товарищей, можно было отстроить еще один новенький Киев. С тем количеством поставляемого вооружения можно было трижды захватить Москву. Почему же забуксовал разрекламированный контрнаступ, а населенные пункты, где нет боевых действий, оказались на грани выживания?

С одной стороны, по выводам американских аналитиков, виноват пресловутый кадровый вопрос. Со специалистами (в том числе и военными) в Украине большая напряженка. Войсками поставлены командовать, натурально, те, кто недавно командовал продовольственными ларьками. А с другой стороны (и это зло будет даже пострашнее вопиющей некомпетентности) – непроходимая и непобедимая коррупция.

Общее резюме: "В офисе Зеленского воруют так, будто завтра не наступит".

Нет, многие наши разноранговые кыргызские чиновники, честно признаться, до недавнего времени тоже гребли, как будто опасаясь, что не хватит праправнукам. Но при этом каждый из них все-таки исходил из того, что живет он не последний день. И каждый все-таки понимал, что всего национального богатства в одном кармане не унесешь. Но куда нашим кыргызским чиновникам до высокопоставленных украинских коррупционеров! Наши по сравнению с тамошними – просто пацаны, которым в пору в альчики играть. Ибо в Украине, с точки зрения независимых наблюдателей, творится нечто вообще невообразимое.

"Как может об этом не знать Зеленский? – задается вопросом американский журналист. – Допустим, он наивный человек, допустим, он этого не видит, не понимает… Но это непонимание приводит уже к трагическим последствиям. Почему? Потому что то, как увольняли министра обороны, не заставило чиновников почувствовать страх. Чистка затянулась. Да и какая это чистка? Он (экс-министр Резников) должен быть под следствием. А его просто уволили, чтобы показать американцам, что Зеленский борется с коррупцией, но это никого не впечатлило: и в Америке не идиоты живут".

Теперь – две интересные цитаты.

"Не допускать ни малейшего представления о собственном обогащении. Ничего не покупайте, не берите никаких отпусков. Сиди за столом, молчи и работай".

"Чиновники, особенно министры, должны много работать. Не должно быть ни одного министра, который в шортах лежит на пляже и загорает. У нас не будет отпуска".

Похожие цитаты? Очень. А между тем разница между ними огромна и принципиальна. Первая принадлежит пану Зеленскому и сказана с целью пустить пыль в глаза американским спонсорам: смотрите, дескать, как я борюсь с коррупцией!

Автор второй – глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев. И сказано это не для того, чтобы произвести на кого-то выгодное впечатление, пустить пыль в глаза, не в надежде получить в обмен на борьбу с коррупцией зарубежную помощь. Это – слова не мальчика, но мужа, который готов ответить за каждое из слов.

И отвечает. Беспощадную войну с коррупцией генерал Ташиев развернул по всем фронтам. И нет уже, наверное, в Кыргызстане чиновника, который, решив запустить руку в народный карман, не остановился бы и опасливо не поежился: попадется (а ведь обязательно попадется) – и тут уж простым увольнением не отделается. Будет наказан и опозорен так, что мало не покажется.

Чем колесить по зарубежью, слезно выпрашивая гроши, лучше бы пану Зеленскому посетить солнечный Бишкек. Чтобы воочию увидеть, что такое на самом деле борьба с коррупцией и как она в идеале проводится. Очень многое узнал бы для себя… Только кыргызстанцы украинскому лидеру не рады и вряд ли его встретят с распростертыми объятиями.





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