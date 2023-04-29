О значении русского языка и кириллицы для Центральной Азии, - Рената Алимова

Работают над этим и Госдеп, и многочисленные (про)американские НПО.

"Успешное участие США в развитии Центральной Азии продвинет интересы в сфере национальной безопасности и внесет вклад в защиту нашей родины, граждан и интересов за рубежом. Тесные отношения и сотрудничество со всеми пятью государствами нацелены на продвижение ценностей США и обеспечение противовеса влиянию соседей по региону. Расширение возможностей для американского бизнеса будет способствовать поддержанию уровня занятости и развитию производства в Соединенных Штатах", – говорится в тексте Стратегии США по Центральной Азии на 2019-2025 годы (United States Strategy for Central Asia 2019-2025).

Проще говоря, Вашингтон намерен, используя доступные ему средства, разорвать вековые связи между государствами Центральной Азии и Россией. И здесь все средства хороши: внедрение в общественное сознание русофобии, обвинение Москвы в неоколониальных амбициях, попытки отменить совместное советское прошлое… Работают над этим и Госдеп, и многочисленные (про)американские НПО.

Даже между близкими народами, многие десятилетия жившими в одном государстве, можно посеять рознь. Кто обращал внимание на то, что в украинском обществе с десяток лет назад вдруг стали плодиться дискуссии о необходимости признания исключительного статуса мовы? И это в стране, где больше половины населения считали родным русский, а часть граждан вообще не видели разницы между двумя формами одного, по сути, языка. Киев проигнорировал даже советы Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), эксперты которой в 2019 году отмечали несвоевременность, пагубность и неподъемность для украинского бюджета языковой реформы. Итог мы видим сегодня.

Тем печальнее наблюдать попытки повторить "украинский сценарий" в другой республике бывшего СССР.

Выдвинутая рядом депутатов Жогорку Кенеша инициатива о переводе киргизского языка с кириллического алфавита на латиницу вызвала много улыбок, ехидных предложений принять в качестве государственного алфавита орхоно-енисейскую руноподобную письменность периода раннего средневековья или перейти на арабскую вязь, которой пользуется киргизоязычное население в Пакистане, Афганистане и КНР. Однако авторы инициативы упирают на то, что перевод языка на латиницу якобы упростит киргизам сближение с другими тюркоязычными народами и будет способствовать их включению в мировое информационное пространство, где доминирует английский.

Удивляет несвоевременность постановки такого вопроса. В условиях мирового финансового кризиса, когда даже крупные страны ищут способы оптимизировать расходы, а президент Садыр Жапаров одним из приоритетов рассматривает решение социальных вопросов и сокращение внешнего долга республики, киргизские законодатели предлагают пойти на дополнительные бюджетные траты, связанные с переходом на новый алфавит.

Что, все социальные проблемы Киргизии (высокий уровень безработицы, низкие доходы населения, рост поляризации общества, маргинализация безработной молодежи, недоступность качественного медицинского обслуживания для основной массы граждан) уже решены? И можно потратить пару десятков миллионов сомов из госбюджета на смену алфавита? Или киргизским парламентариям неизвестно, что, по данным Специального докладчика ООН по вопросу о крайней нищете Оливье де Шустера, в 2020 году более 25% граждан Киргизии проживали за чертой бедности, а в рейтинге Программы развития ООН по индексу человеческого развития (ПРООН) Киргизия занимает лишь 118 место из 191?

Может быть, народные избранники, выступающие за такую инициативу, надеются, что она будет профинансирована из грантов западных НПО? Напрасно! Средства этих организаций зарезервированы для другого. Например, для "развития отношений между Жогорку Кенешем и Конгрессом США, которые ослабли из-за пандемии в последние годы", как заявил 3 марта Нурланбек Шакиев по итогам встречи с послом США в Киргизии Лесли Вигери. Одной из приоритетных задач на своем посту спикер парламента РК видит создание "группы друзей Кыргызстана" при Конгрессе США в рамках деятельности комиссии "Партнерство во имя демократии" и активизацию взаимных визитов парламентских делегаций и совместной работы на этом направлении".

Вряд ли простым киргизам стоит надеяться, что на их нужды будет потрачена хотя бы малая часть из 25 млн. долларов, обещанных странам Центральной Азии за отрыв от России госсекретарем Энтони Блинкеным. Это обещание существует лишь на бумаге, а за работу по разжиганию недоверия в отношениях России и Киргизии с энтузиазмом взялись представители "независимых СМИ", усмотревших в решении Россельхознадзора о приостановке импорта киргизской молочной продукции попытку Москвы оказать давление на РК в языковом вопросе.

Журналисты киргизского отделения "Радио Свобода"** (признано иноагентом в РФ) без стеснения увязали рабочий момент контроля качества продукции с политикой страны, обвинив Россию в "неоколониализме" и проигнорировав мнение президента РК о преждевременности смены алфавита для государственного языка, высказанное днем ранее в ответ на комментарии председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева.

Сегодня только недальновидные или ангажированные деятели могут строить внешнюю политику, ориентируясь на одного-единственного союзника. Президента Жапарова, поддерживающего многовекторность и подчеркивающего необходимость сохранения тесных связей с крупнейшим и ближайшим партнером в лице России, в недальновидности не упрекнешь. Со свойственным ему прагматизмом киргизский лидер отмечает, что сохранение позиций русского языка в общественно-культурном пространстве страны облегчает гражданам РК взаимодействие с партнерами в странах СНГ, ЕАЭС и даже на платформе ООН. С учетом того, что большинство трудовых мигрантов из Киргизии находят себе применение на рынке труда России, представляется целесообразным увеличить число учебных заведений с преподаванием русского языка для желающих работать в России, что существенно облегчит им порядок найма на работу и обеспечит защиту от недобросовестных работодателей, мошенников и других правонарушителей.

Остается выразить надежду на то, что визит президента Жапарова в Москву, намеченный на период празднования очередной годовщины общей победы в Великой Отечественной войне, станет новой вехой в развитии двусторонних историко-культурных и экономических связей, разорвать которые не под силу разжигателям оголтелой русофобии, "продвигающим интересы в сфере национальной безопасности США и вносящим вклад в пользу американских граждан и интересов за рубежом" в ущерб киргизскому и российскому народам.

Источник - фонд стратегической культуры