Импорт туркменского газа в Кыргызстан должен решаться на уровне президентов РФ и КР

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Бишкек, “Саясат.kg”. Мнение эксперта

В Бишкеке 10 апреля 2014 г. был подписан договор купли-продажи (передачи) 100% доли в уставном капитале ОсОО “КыргызгазПром” российскому ОАО “Газпром”.

Соглашение в присутствии экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, подписали председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер и гендиректор “КыргызгазПром” Тургунбек Кулмурзаев. “КыргызгазПром” являлся эксклюзивным импортером природного газа в Кыргызстан и собственником газотранспортной и газораспределительной систем республики. После завершения сделки символической стоимостью 1 доллар США “КыргызгазПром” был переименован в ООО “Газпром Кыргызстан”.

“Газпром” РФ намерен инвестировать в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры Кыргызстана порядка 600 млн долларов. По данным сайта “Газпрома”, в имущественный комплекс “КыргызгазПрома” входили более 700 км магистральных и около 2300 км распределительных газопроводов, а также 266 газораспределительных пунктов.

Во время официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Туркменистан 28 июня 2021 г. была достигнута договоренность о поставках туркменского газа в КР в осенне-зимний период.

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что туркменская сторона готова удовлетворить все потребности Кыргызстана и предметно обсудить технические, организационные и другие параметры поставок газа и электроэнергии в КР. Президент Туркменистана заявил: “Я еще раз хочу подчеркнуть свою политическую волю, что мы готовы к этим вопросам”. Политическая воля двух президентов однозначно и твердо определена, в тесном сотрудничестве в сфере энергетики Кыргызстана и Туркменистана.

Одним из важных основных вопросов и проблем в поставках туркменского газа в Кыргызстан, является доставка и транзит этого энергоносителя через территории соседних стран - Узбекистана и Казахстана в осенне-зимний период.

“Газпром” 03 июня 2019 г. подписал пятилетний контракт на закупку природного газа у гос.концерна “Туркменгаз” сроком до 30 июня 2024 года.

В соответствии с соглашением, общий объем поставок газа из Туркменистана составит до 5,5 млрд куб. м в год. Россия заплатила около $300 миллионов за газ, импортированный из Туркменистана в 2019 году. Об этом на брифинге 10 июня 2020 г. сообщил посол России Александр Блохин, впервые раскрыв финансовые детали контракта, пишет Reuters. За 2019 год “Газпром” поставил в Россию 3,95 млрд кубометров газа. Исходя из озвученной послом Блохиным суммы выходит, что 1000 кубометров туркменского газа Россия получает примерно по $76. В мае 2020 г. Россия объявила, что закупила у Туркменистана газ на 300 миллионов долларов в течение 2019 года. Это означает, что “Газпром” заплатил около 76 долларов за тысячу кубометров туркменского газа

Голубое топливо из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана отправляется в Китай по 1833-километровому газопроводу Средняя Азия-Китай. Трубопровод способен поставлять 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время Туркменистан экспортирует свой газ только в Китай и Россию. “Интерфакс” 13 июля 2020 года сообщил, ссылаясь на таможенную статистику Китая, что Туркменистан экспортировал 31,2 миллиарда кубических метров в 2019 году. Китай сократил закупки газа из Узбекистана на 36 процентов, а закупки газа из Казахстана - на 21 процент. Узбекистан превратился из продавца в покупателя газа “Газпрома”. Об этом сообщил “Интерфакс” со ссылкой на отчетность и меморандум нового выпуска еврооблигаций российского концерна.

С 2020 года “Газпром” начал поставки в Узбекистан туркменского газа: в 2020 году было поставлено 0,9 млрд кубометров, а за первый квартал 2021 года — уже 1,5 млрд кубов. Примечательно, что в первом квартале 2021 года Узбекистан купил туркменского газа в три раза больше, чем сам смог экспортировать в Китай (0,54 млрд кубометров), отмечает «Интерфакс».

В Узбекистане наблюдается большой рост газового потребления. И поэтому экспорт газа сокращаются, государство направляет этот энергоноситель на собственные нужды. “Газпром” РФ имеет огромные возможности по поставкам природного газа в любую точку планеты. У российской компании, которая занимает 2 место в мире по добыче и транспортировке энергоносителя свои отлаженные и устойчивые схемы закупок, транспортировки, транзита, замещения. Она имеет собственные магистральные газопроводы в Узбекистане, Казахстане и в Кыргызстане. “Газпром Кыргызстан” может также использовать международный магистральный газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, который проходит по территории Казахстана рядом с границей Кыргызстана. Этот газовой маршрут позволяет дополнительно более 1 млрд кубов поставлять туркменский газ в Кыргызстан Прежние правительства КР планировали к 2030 г. увеличить импорт природного газа до 1 млрд. кубов.

В настоящее время потребность Кыргызстана в энергоносителе составляет 390 млн. кубов. Да, конечно, понятно намерения и желания главы государства КР о снижении цены на природный газ и увеличения объемов поставок. Но, однако “Газпром” является единственным собственником газового хозяйства и монополистом поставок природного газа в Кыргызстан. Захочет ли “Газпром” РФ иметь конкурента в поставках по снижению цены на энергоноситель? Возможен импорт природного газа из Туркменистана, при согласии российской газовой компании. Этот важный стратегический вопрос должен решаться, на уровне президентов РФ и КР.

Р.Умбеталиев,

независимый эксперт ТЭК





