Инспектора сняли с должности за то, что обматерил водителя в Сокулуке

Кроме того, за слабый контроль над подчиненными выговор получил начальник районного отдела.
Инспектор Отдела обеспечения безопасности дорожного движения Сокулукского района снят с должности за то, что нецензурно обругал водителя, сообщила пресс-служба УОБДД Чуйской области.
17 июня в социальных сетях появилось видео, на котором правоохранитель ведет себя неподобающим образом во время общения с автомобилистом. Заголовок видео — "Инспектор обматерил водителя в Сокулуке". СМИ писали, что водитель Lexus и милиционер поспорили из-за возможного нарушения.
ГУОБДД назначило служебное расследование. В итоге сотрудник ООБДД был освобожден от должности за несоблюдение служебной дисциплины и норм профессиональной этики.
Кроме того, за слабый контроль над подчиненными выговор получил начальник районного отдела.Источник: Спутник.кж
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