Наталья Силина рассказала Омбудсмену КР об истинном положении дел во Внутренних войсках МВД, на нее оказывается давление и озвучиваются угрозы

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Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР.

В аппарате Акыйкатчы состоялась встреча Токона Мамытова с военнослужащей контрактной службы Внутренних войск МВД КР, ефрейтором Натальей Силиной и ее адвокатом, полковником ВВ в отставке Юрием Скатневским.

Напомним, ранее Наталья Силина через средства массовой информации рассказала о тяжелой и неблаговидной ситуации, сложившейся на сегодняшний день во Внутренних войсках МВД, а также о тяжелой материальной и морально-психологической атмосфере, в которой вынуждены служить бойцы ВВ МВД.

В ходе откровенного разговора с Омбудсменом КР Наталья Силина более полно и расширенно рассказала о том, что по вине руководства и командиров на самом деле творится во Внутренних войсках. Также негативные явления имеют место и непосредственно в спецназе “Шер”. Кроме того, она рассказала и о премии в размере 2 млн. 600 тысяч сомов, которое руководство МВД КР выписало себе, при этом не будучи в состоянии оплачивать по 450 сомов ежемесячно за использование городской телефонной связи, а также об неисполнении руководством и командирами ВВ МВД КР своих обязанностей, которые прописаны в контракте с военнослужащими, в том числе и по обеспечению полноценным питанием и вещевым имуществом бойцов спецназа, и о многом другом.

Учитывая все вышесказанное, адвокат Н.Силиной обратился к Токону Мамытову с просьбой защитить законные права и интересы, а также содействовать в обеспечении личной безопасности Натальи, поскольку на нее постоянно оказывается давление со стороны “доброходов из МВД и спецназа “Шер”, озвучиваются угрозы, если она не откажется от своих обвинений и претензий к руководству ВВ МВД КР.

Как сообщила сама Н.Силина, она уже неоднократно видела у дома, где снимает комнату, людей, наблюдающих за ней из легковой автомашины, на которой не было заднего номера.