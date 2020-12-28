(Фото) ГКНБ: Задержаны разыскиваемые иностранные преступники, планировавшие террористические акты в Кыргызстане

В рамках материалов досудебного производства задержанные водворены в ИВС ГОВД Жалал-Абада.
Госкомитет национальной безопасности совместно с МВД в городе Жалал-Абад задержали граждан одной из стран СНГ М.А. и Р.Ж., которые скрывались на территории Кыргызстана после побега из мест заключения за совершение особо тяжких преступлений, сообщает 28 декабря пресс-служба ГКНБ
Установлено, что задержанные незаконно прибыли в КР в целях совершения террористических актов на территории КР с дальнейшим выездом в зону вооруженного конфликта в Сирии с использованием поддельных документов.
В рамках материалов досудебного производства задержанные водворены в ИВС ГОВД Жалал-Абада.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности других лиц, оказавших содействие преступникам.
Источник: Акипресс
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