Как вы смеете отправлять 18-летних дочерей в миграцию и ждать от них денег?

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Асель Бекбосун кызы написала свое мнение, будучи недовольной кыргызскими мужчинами.

«Кыргызские джигиты, господа, я была бы рада, если сильно вас задену. Потому что вы это заслуживаете, джигиты! Чуть что пускаете вперед женщин. Посмотрите, выходит среди 1 тысячи человек один мужчина, думающий о народе и родине, но и их не смогли поддержать… Говорить вы умеете, а руки, Боже упаси, умеют такое писать. Но стоит у вас отобрать телефоны, сомнительные из вас получатся «богатыри»! Как вам не стыдно? Кого-то вы посадили в тюрьму, жен своих отправили работать, позволили соседям отгрызть ваши земли… Как вы все это терпите, джигиты, именуемые «кыргызами»?! Отправляете за границу, на миграцию девушек, которым едва исполнилось 18, ежемесячно ждете от них денежных переводов, вы, 45-60-летние господа, как вы называете себя мужчинами?! Господа вроде вас не только не посмеют брать деньги у своих детей, а способны содержать 2-3 жен. Как вы поживаете джигиты, которые хвастаются силой, словно сразили врага, чрезмерно умничают на словах?!»

Источник: Aryba.kg