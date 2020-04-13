Комендатура Бишкека организовала выездные кассы банков в новостройки для выдачи пенсий

Комендатура Бишкека организовала выездные кассы коммерческих банков в новостройки.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил комендант Бишкека, замглавы МВД Алмаз Орозалиев.
По его словам, кассы на местах выдают пенсии, осуществляют переводы из-за границы и выдают наличные деньги гражданам.
«Комендатурой совместно с коммерческими банками будут и дальше продолжены дальнейшие мероприятия по банковскому сервисному обеспечению граждан в период чрезвычайного положения», - сообщил Орозалиев.
Источник: Кабар
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