Агентство гражданской авиации: «Просим не сумевших прилететь из Москвы в Ош и Бишкек граждан отнестись с пониманием

Граждане, собиравшиеся вылететь «Уральскими авиалиниями» из Москвы в Ош и Бишкек, не смогли прибыть в Кыргызстан.
Граждане, собиравшиеся вылететь «Уральскими авиалиниями» из Москвы в Ош и Бишкек, не смогли прибыть в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации.
Агентство гражданской авиации при Минтрансе и дорог КР на заявки авиакомпании «Уральские авиалинии» на 21 марта 2020 года по маршруту Домодедово — Бишкек со 194 пассажирами, на 22 марта 2020 года по маршруту Жуковский — Ош со 182 пассажирами давало отмену на выполнение рейсов, о чем был оповещён представитель авиакомпании «Уральские авиалинии».
На 23 марта 2020 года заявки от авиакомпании «Уральские авиалинии» в Агентство гражданской авиации при МТиД КР поступили поздно вечером, и ответственный сотрудник забыл информировать представителя авиакомпании «Уральские авиалинии» об отказе рейса Жуковский — Ош и оформить отмену в главном центре управления воздушным движением при ГП «Кыргыз аэронавигации», говорится в сообщении Минтранса.
К ответственному сотруднику, допустившему ошибку, будут приняты меры дисциплинарного взыскания.
«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной в КР из-за пандемии коронавируса», — написанов в сообщении.
Источник: super.kg
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