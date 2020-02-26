Предлагают прекратить строить дороги за счет кредитов

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Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и коррупцией во втором чтении принял законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты».

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и коррупцией во втором чтении принял законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты». Один из инициаторов законопроекта, депутат Марлен Маматалиев отметил, что инициатива направлена на борьбу с коррупцией. Законопроект направлен на то, чтобы не брать кредиты на ремонт дорог по республике раз за разом. «На сегодняшний день размер внешнего долга Кыргызстана составляет 4,5 млрд долларов, из которых 2,5 млрд долларов были направлены на дороги. Несмотря на это, дорога Бишкек — Ош не была достроена, а отстроенные дороги уже начали разрушаться», — сказал он.

Источник: газета «Факты.kg» №7 от 25.02.2020 / стр. 6