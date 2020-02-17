Айдарбеков сильно ошибся, сделав статс-секретарем МИД Бардинову

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Во всем мире работа в Министерстве иностранных дел считается престижной и солидной.

Быть дипломатом – это защищать национальные интересы, знать несколько языков, отлично разбираться в политике, истории, экономике. Мотором этой национальной дипломатии должен быть статс-секретарь МИД. Если говорить о западных или восточных странах, на должность статс-секретаря назначается самый опытный дипломат, который продолжает вести внешнюю политику, даже если сменится политическое руководство.

А как у нас? Сильно было раскритиковано правительство за назначение статс-секретарем Нуржан Бардиновой, которая несколько лет руководила спорткомитетом и занималась гендерными вопросами в Оше. Экс-посол, опытный дипломат Аваз Атаканов задал открытый, но деликатный вопрос: «Как это допустили?» А другие дипломаты и коллектив МИД остались недовольны, пускай и не афишируют это. Ничего не говорим о назначении послов, которые даже языка не знают. Они уедут далеко и их некомпетентность не будет бросаться в глаза. В то же время остается очевидным то, что Н. Бардинова не сможет быть мотором важной отрасли. А кто ее будет уважать, если коллектив невзлюбил, она не знает международную политику, протокол, этикет? Или и так сойдет? Здесь прослеживается большая ошибка и слабость молодого Чынгыза Айдарбекова. Мы знаем, что по закону статс-секретаря назначают только с согласия министра.

Уважаемый господин Чынгыз. Как это понимать? Поскорее отправляйте Нуржан Бардинову на другую государственную отрасль, назначайте одного из своих опытных коллег.

Источник: газета «Азия news» №6 от 13.02.2020 / стр. 1