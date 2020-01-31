МВД: Пять районных начальников милиции уволили, судьбу еще десяти решат позже

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30 и 31 января в МВД Кыргызстана состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 12 месяцев 2019 года.

За допущенные недостатки, серьезные упущения и слабую организацию работы освобождены от занимаемых должностей:

-начальник 2-го управления Службы криминальной милиции полковник милиции М. Бопушев;

-начальник ОВД Тюпского района Иссык Кульской области полковник милиции Д. Исаков;

-начальник ОВД Джети-Огузского района, Иссык Кульской области полковник милиции Т. Исаев;

-начальник ОВД Чуйского района Чуйской области, подполковник милиции Ч. Шаршеналиев;

-начальник отдела Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Таласской области, подполковник милиции У. Самудинов.

-Кроме этого, по итогам 1-го квартала 2020 года будет рассмотрена оперативно-служебная деятельность ряда руководителей подразделений:

Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения,

-Службы общественной безопасности МВД;

-Управления по делам о проступках МВД;

-Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД;

-ОВД Токмака;

-Управления патрульной службы милиции ГУВД Бишкека;

-Управления внутренних дел Иссык-Кульской области;

-отдела обеспечения безопасности дорожного движения по Ошу ГУОБДД МВД;

-отдела Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Иссык-Кульской и Нарынской областям;

-ГУВД Чуйской области.

"Решения коллегии, а также его исполнение будут взяты под контроль. Все решения и предложения будут реализованы. За короткое время все допущенные недостатки должны быть устранены", – отметил глава МВД КР Кашкар Джунушалиев.

kaktus.media