МВД: Пять районных начальников милиции уволили, судьбу еще десяти решат позже

30 и 31 января в МВД Кыргызстана состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 12 месяцев 2019 года.
За допущенные недостатки, серьезные упущения и слабую организацию работы освобождены от занимаемых должностей:
-начальник 2-го управления Службы криминальной милиции полковник милиции М. Бопушев;
-начальник ОВД Тюпского района Иссык Кульской области полковник милиции Д. Исаков;
-начальник ОВД Джети-Огузского района, Иссык Кульской области полковник милиции Т. Исаев;
-начальник ОВД Чуйского района Чуйской области, подполковник милиции Ч. Шаршеналиев;
-начальник отдела Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Таласской области, подполковник милиции У. Самудинов.
-Кроме этого, по итогам 1-го квартала 2020 года будет рассмотрена оперативно-служебная деятельность ряда руководителей подразделений:
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения,
-Службы общественной безопасности МВД;
-Управления по делам о проступках МВД;
-Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД;
-ОВД Токмака;
-Управления патрульной службы милиции ГУВД Бишкека;
-Управления внутренних дел Иссык-Кульской области;
-отдела обеспечения безопасности дорожного движения по Ошу ГУОБДД МВД;
-отдела Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Иссык-Кульской и Нарынской областям;
-ГУВД Чуйской области.
"Решения коллегии, а также его исполнение будут взяты под контроль. Все решения и предложения будут реализованы. За короткое время все допущенные недостатки должны быть устранены", – отметил глава МВД КР Кашкар Джунушалиев.
kaktus.media
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