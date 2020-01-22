Узбекистан планирует за 5 лет довести свой ВВП до $100 млрд.

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В Ташкенте на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана президент Шавкат Мирзиеев поставил задачи по многим направлениям, включая обеспечение значительного роста ВВП страны.

– На местах имеется множество ожидающих своего решения проблем и вопросов. Все более возрастают требования и запросы наших людей, – сказал глава Узбекистана. – Поэтому от всех членов нового Правительства требуется критический подход к работе курируемых и руководимых ими сфер, реализация запланированных мер с избытком, в полном объеме выполнение обещаний, данных народу и парламенту. Одним словом, результативность на деле и реализация интересов народа будут главным критерием оценки деятельности каждого члена Правительства.

В своей речи Президент РУз отметил, что на следующие 5 лет задана высокая планка по обеспечению значительных темпов экономического роста, совершенствованию налогово-бюджетной политики, развитию отраслей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, жилищной и коммунальной сфер.

"За последние 2 года валовой внутренний продукт нашей страны вырос с 44 млрд. долларов до 58 млрд. На заседании указано, что общей задачей Правительства, Центрального банка и хокимов всех уровней Узбекистана будет увеличение объема ВВП в 2 раза в течение 5 лет - до 100 млрд. долларов, снижение уровня инфляции до 5%, наращивание производства потребительской продукции", - сказал Ш.Мирзиеев перед участниками заседания.



Источник: Кабар