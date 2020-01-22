Оперативники ГУБОП заметили во время обыска дома деньги, через год они их украли и купили себе «Айфоны»

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Ленинского районного суда в отношении бывшего оперативного сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУВД Бишкека Кубана [имя изменено, Ш.К.]. Об этом сообщается в постановлении суда.
В сентября 2013 года в рамках уголовного дела у жителя Бишкека провели обыск с участием нескольких сотрудников милиции, среди которых был Бакыт [имя изменено, К.Б.] — тоже оперативник столичного УБОПа.
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В ходе обыска был вскрыт сейф для хранения оружия, где были 7000 евро и 10 тыс. долларов. Эти деньги увидели все присутствующие в комнате, в том числе и Бакыт.
Через некоторое время Бакыт договорился со своим коллегой Кубаном украсть эти деньги. Правоохранители разработали план, который они осуществили 19 августа 2014 года. Так, Бакыт, взяв машину супруги и установив подложные госномера, направились домой к потерпевшему. По дороге они остановились у СТО и попросили монтировку, сказав, что им нужно вскрыть капот машины.
Приехав к месту, Бакыт и Кубан зашли во двор дома. Мужчины отжали монтировкой решетки на окнах, проникли во внутрь и также монтировкой вскрыли сейф, где было 20 тыс. долларов. Забрав деньги, они оставили монтировку в доме, сели в машину и поехали в село Арашан и избавились от подложных номеров.
Украденные деньги Бакыт и Кубан потратили на свои нужды, а именно купили три «Айфона» и дорогую одежду.
Суд первой инстанции признал их виновными без назначения наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности. Бишкекский горсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Кубана, который просил оправдать своего подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления.
Сводка: АКИpress
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