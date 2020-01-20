Потерявший всю семью из-за дыма от печки мальчик начал дышать самостоятельно

Новости

Отравившийся угарным газом в селе Новониколаевка 13-летний мальчик начал дышать самостоятельно.

Ранее он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом редакции Kaktus.media рассказала координатор здравоохранения по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

"Пока мальчик без сознания. Чуть-чуть идет динамика в сторону улучшения", - отметила она. Врачи предполагают, что у ребенка есть какая-то сопутствующая патология головного мозга.

Напомним, 15 января в Жайыльскую больницу Чуйской области в тяжелом состоянии после отравления угарным газом попал мальчик, 2006 года рождения. В селе Новониколаевка семья отравилась угарным газом от затопленной печи - трое взрослых погибли. Мальчик впал в кому. У него диагностировали отек мозга. Состояние ребенка тяжелое.

kaktus.kg