Потерявший всю семью из-за дыма от печки мальчик начал дышать самостоятельно

Отравившийся угарным газом в селе Новониколаевка 13-летний мальчик начал дышать самостоятельно.
Ранее он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом редакции Kaktus.media рассказала координатор здравоохранения по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.
"Пока мальчик без сознания. Чуть-чуть идет динамика в сторону улучшения", - отметила она. Врачи предполагают, что у ребенка есть какая-то сопутствующая патология головного мозга.
Напомним, 15 января в Жайыльскую больницу Чуйской области в тяжелом состоянии после отравления угарным газом попал мальчик, 2006 года рождения. В селе Новониколаевка семья отравилась угарным газом от затопленной печи - трое взрослых погибли. Мальчик впал в кому. У него диагностировали отек мозга. Состояние ребенка тяжелое.
kaktus.kg
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